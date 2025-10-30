Перспективные криптовалюты: достигнет ли ETH нового максимума?

Эфириум (ETH) за последние сутки подешевел на 3%, что заставило трейдеров напрячься. Произошло это на фоне ожидания важного заседания, которое может задать тон рынку на ближайшие недели. Федеральная резервная система США (ФРС) скоро объявит свое решение по процентным ставкам. Можно ли ожидать роста цены ETH, если ФРС снизит ставку на 0,25%? Продолжаем обозревать перспективные криптовалюты недели.

Вчера Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) собрался на заседание. Решение по ставкам будет объявлено сегодня. Большинство экспертов уверены, что ставка будет снижена на 0,25%. По данным FedWatch, вероятность этого события оценивается в 99,9%. Однако неожиданное решение президента Трампа повысить пошлины на китайский импорт вдвое может заставить ФРС отменить или отложить снижение.

Хотя это маловероятно, такое развитие событий могло бы сильно ударить по криптовалютам и вызвать их резкое падение.

Объемы торгов ETH выросли на 10%. Сейчас составляют более 7% от всего количества монет в обращении. Эксперты говорят, что довольно высокий показатель по сравнению с историческими тенденциями.

Прогноз цены на Ethereum: ETH может вырасти до $6 000

Судя по дневному графику, Ethereum нашел сильную поддержку на уровне $3800. Актив уже отскочил от этого уровня за последние несколько дней. Токен испытал некоторое давление со стороны продавцов на уровне $4200. Это означает, что на настроения инвесторов повлияло ожидание сегодняшнего заседания.

Если ФРС выполнит ожидаемое рынком снижение на 25 базисных пунктов, цены на криптовалюты продолжат восстанавливаться. По мнению экспертов и надеждам инвесторов, ETH вскоре может достичь нового исторического максимума. Прогнозируется подъем как минимум до $6000. Макроэкономические условия (ситуация на внутренних рынках) останутся благоприятными. Поэтому оптимизм удерживается.

Меры президента Трампа можно было бы расценить как очередную шумиху. Она бы не принесла положительных изменений. Однако, сокращение расходов ФРС можно было бы расценить как сигнал для трейдеров вернуться на рынок. Это подкрепится, если цены на криптовалюты сильно вырастут.

Поскольку криптовалюты восстанавливают часть утраченных за последнее время позиций, некоторые новые мемкоины растут в цене вместе с ними. Предпродажи с техническим потенциалом, такие как Pepenode ($PEPENODE), по-прежнему обладают отличными перспективами. Этот проект собрал почти $2 млн, и останавливаться не планирует. Давайте рассмотрим его поближе.

Pepenode ($PEPENODE) позволяет майнить мемкоины без вложений

Майнинг криптовалют больше не требует вложений в дорогостоящее оборудование. Так заявили разработчики Pepenode ($PEPENODE). Они запустили новую игру, которая позволяет трейдерам устанавливать виртуальные майнинговые установки и зарабатывать настоящие мем-монеты.

Пользователи могут запускать сколько угодно игровых установок, покупая токен $PEPENODE. Они могут улучшать их, чтобы получать больше наград. Чем выше игрок поднимается в таблице лидеров, тем круче подарки. Например, запланированы бесплатные раздачи (airdrops) популярных мем-токенов, таких как Bonk ($BONK) и Fartcoin ($FARTCOIN).

В проекте есть интересный дефляционный механизм: 70% токенов, которые тратятся на улучшения, сжигаются. Это снижает общее предложение и может поднять цену токена. Если игра станет популярнее, стоимость $PEPENODE может быстро вырасти. Ранние покупатели смогут получить наибольшую прибыль.

Присоединиться к проекту вы можете на официальном сайте. Вы можете либо обменять USDT или ETH на этот токен, либо использовать банковскую карту для покупки.

PEPENODE