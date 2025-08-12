Пьер Рошар: “4-летний цикл биткоина мертв” – что теперь движет ценой BTC?

Поскольку крупные “киты”, ETF и генеральные директора, такие как Майкл Сэйлор, теперь управляют большей частью капитала, чем алгоритм, пульс Биткоина все меньше синхронизируется с вознаграждением за блок и все больше – с глобальной корпоративной средой.

На протяжении более десяти лет рыночный ритм Биткоина казался предсказуемым. Каждые четыре года событие сокращения предложения вдвое (халвинг), запрограммированное сокращение вознаграждения за майнинг, запускало цепную реакцию.

Цены поднимались до новых максимумов, затем наступала жестокая “крипто-зима”, и цикл начинался снова. Эта модель была воспринята криптотрейдерами практически как истинная и неоспоримая. Теперь некоторые из самых громких аналитиков отрасли говорят, что, возможно, все кончено.

От халвинга BTC до волн ликвидности: аналитики говорят, что 4-летний цикл Биткоина теряет силу

Пьер Рошар, генеральный директор компании Bitcoin Bond Company, в своем посте в социальной сети поделился мнением, что традиционный цикл больше не актуален. Его аргумент затрагивает нечто фундаментальное: поскольку большая часть биткоинов уже добыта, сокращение предложения вдвое намного меньше, чем было раньше. На начальном этапе сокращение вознаграждения майнеров оказало существенное влияние на рыночный поток.

Сегодня реальными факторами, влияющими на рынок, могут быть институциональные притоки, регулируемые инвестиционные продукты и глобальные макроэкономические условия.

Халвинг находился в центре исторической рыночной структуры Биткоина. Примерно каждые четыре года вознаграждения, которые получают майнеры за валидацию транзакций, сокращаются наполовину. При поступлении меньшего количества монет в обращение шок предложения часто сопровождался агрессивными ценовыми ралли. Но халвинг в апреле 2024 года не следовал обычному сценарию.

Биткоин уже установил новый исторический максимум выше $73 000 в марте, за несколько недель до события, что было вызвано в основном одобрением в США спотовых ETF на Биткоин и последовавшим притоком институциональных инвестиций.

Джейсон Дуссо, генеральный директор Intellistake.ai, считает, что это знаменует структурный сдвиг. “Халвинг по-прежнему играет роль, но он больше не является основным ритмом”, – сказал он CryptoNews.

Он добавил, что “Сегодня движение цены так же связано с глобальной ликвидностью, потоками ETF и настроениями инвесторов, как и с динамикой предложения в блокчейне. Мы видим, что Биткоин реагирует на те же силы, которые движут акциями, облигациями и товарами”.

Другие утверждают, что конец 4-летнего цикла – это просто конец подросткового периода Биткоина. “Романтическая идея о том, что Биткоин движется в ритме четырехлетнего халвинга, принадлежит его подростковому периоду”, – сказал Мете Ал, сооснователь ICB Labs в разговоре с CryptoNews.

“Сейчас мы находимся в его взрослом возрасте – где триллионные волны ликвидности, продукты Уолл-стрит и макропотоки имеют гораздо больше влияния, чем простое сокращение предложения”, – отметил эксперт.

Тем не менее, не все готовы объявить цикл мертвым. Говоря с CryptoNews, Коннор Хоу, генеральный директор Enso, сказал, что влияние халвинга было разбавлено, а не стерто.

“В ранние годы Биткоина шоки предложения майнеров были доминирующим фактором цены. Сегодня макроусловия, потоки ETF и институциональное позиционирование имеют гораздо больший вес. Халвинг по-прежнему важен для экономики майнеров и долгосрочных нарративов дефицита, но трейдеры больше не могут полагаться на жесткий 4-летний план”.

Также Прашант Маурья, сооснователь и генеральный директор Spheron, повторил то же самое в разговоре с CryptoNews, сказав: “Халвинг не безразличен, но он больше не является основным драйвером цены Биткоина. В ранние дни сокращение нового предложения имело огромное влияние”.

Аналитики говорят, что рыночные циклы Биткоина больше движимы ликвидностью, чем халвингами

Более широкий криптовалютный рынок, похоже, согласен с тем, что что-то меняется. Общая капитализация рынка криптовалют только что достигла рекордных $4,13 трлн, согласно CoinGecko, превзойдя пик в $3,9 трлн прошлого цикла.

Объемы торгов также растут, с почти $145 трлн криптовалют, переходящими из рук в руки за 24 часа.

Однако некоторые участники рынка уже предостерегают от чрезмерной уверенности. Тоби Каннингем, соведущий Crypto Tips, сказал своим 30 тысячам подписчиков: “Я слышу, что 4-летний цикл больше не актуален и что мы вот-вот войдем в многолетний бычий рынок. Подобные разговоры возникают обычно на пике бычьих циклов. И это одна из главных причин, почему большинство в этот раз не заработает ни цента”.

Другие высказываются еще жестче. Криптоаналитик под ником SightBringer утверждает, что 4-летний цикл никогда не был “законом природы”, а был лишь следствием ранней структуры Биткоина, когда на рынке доминировал розничный капитал, а халвинг резко сокращал предложение.

Вместо этого он указывает на новую реальность, сформированную институциональной залоговой политикой, глобальными условиями ликвидности и государственными резервами. “Теперь цикл определяет ликвидность. Медвежьи рынки меняют форму. Пики становятся незаметными. Игроки изменились. Поле боя изменилось”, – добавил он.

Для инвесторов это может означать замену привычной стратегии “ждать четыре года” на более гибкий, макроориентированный подход. Сооснователь и CEO Spheron Прашант Маурья сказал: “Для меня старый цикл халвинга заменяется многофакторной моделью, которая сочетает макроэкономику, ончейн-метрики предложения и потоки капитала. В долгосрочной перспективе история о дефиците и росте принятия Биткоина остается прежней, но выбор времени для входа и выхода всё больше будет зависеть от анализа циклов ликвидности, а не от обратного отсчёта до следующего халвинга”.

Привычный сценарий параболических ростов, за которыми следуют разрушительные “криптозимы”, может больше не вернуться в прежнем виде. Медвежьи рынки, возможно, всё же будут, но при значительных долях Биткоина в руках государств, ETF и кастодианов полный крах в забвение становится менее вероятным.

Точно так же рыночные вершины теперь могут определяться не розничной эйфорией, а тихой дистрибуцией на пике ликвидности.

Как выразился Рошар: “Майнеры – это теперь пассажиры, они больше не за рулем”. А если это так, то карту пути Биткоина придется серьезно перерисовать.