OKX: динамическая маржа защищает биржи от сбоев и цепных ликвидаций

Автор Алексей Давыденко

Директор по маркетингу OKX Хайдер Рафик рассказал о том, как архитектура риск-менеджмента биржи позволяет поддерживать стабильность во время резких рыночных колебаний. По его словам, система риск-контроля OKX динамически регулирует уровни маржи, коэффициенты залога и хеджирование, что помогает сохранять ликвидность даже в условиях экстремальной волатильности и предотвращает каскадные ликвидации. Во время обвала крипторынка 11 октября медианная скорость выполнения ордеров на OKX составляла 3 миллисекунды, сообщила биржа в X.

“Когда объемы торгов взлетают резко и неконтролируемо, движки ордеров просто захлебываются. Когда системы управления рисками настроены неправильно, единственный выход – принудительная ликвидация или снятие рисков с бюджета”, – написал Рафик в X.

Как отметил Юрий Мушкин, Chief Risk Officer OKX, в отличие от традиционных маржинальных систем (TradFi), криптовалютный риск-менеджмент значительно сложнее и гибче, позволяя объединять широкий спектр активов в единый пул обеспечения и мгновенно снижать заемное плечо в периоды повышенной волатильности, защищая участников рынка от дефолтов.

По словам Мушкина, современные системы управления рисками также должны различать виды обеспечения, включая токены и стейблкоины. Так, на выходных наблюдалось значительное отклонение USDe от привязки, что связано с особенностями его финансирования через стратегии long/short.

11 октября 2025 года крипторынок потерял более $19 миллиардов за 24 часа после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении 100%-го тарифа на китайские товары. Это обрушило рынки, в том числе криптовалют, и привело к массовым ликвидациям маржинальных позиций на биржах.