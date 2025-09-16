Обзор сезона альткоинов: разбираем детали

Сезон альткоинов продолжается, но рост идет точечно. В основном прорывы наблюдаются там, где есть новые листинги, активность на платформах или интерес к деривативам. Крупные монеты держатся стабильно, а вот средние и мелкие реагируют на новости резче. На этом фоне выделяются Avantis, Pump.fun и Mantle и Snorter Token.

Так работает альтсезон: ликвидность концентрируется в отдельных проектах, а не в широком рынке. Avantis взлетел на волне одновременных листингов на топовых биржах. Pump.fun продолжает стабильный рост благодаря роли лаунчпада в экосистеме Solana. Mantle получает поддержку от бирж и растущих оборотов в деривативах. Все три токена показывают, как события могут быстро подтянуть объемы и новых участников.

Avantis (AVNT): мгновенный спрос через листинги

Avantis торгуется около $1.20, прибавив примерно 47% за сутки, по данным CoinMarketCap. Капитализация держится на уровне около $290 млн, а объем торгов превысил $1 млрд. Монета вошла в число самых торгуемых на Coinbase, а также появилась на Binance, Upbit и Bithumb. Отметим, что все произошло это в течение часа после запуска.

Такой расклад сразу дал токену ликвидность и на Западе, и в Азии. Это редкий случай, поэтому трейдеры массово ринулись совершать ранние покупки. Объем и цена резко выросли именно из-за одновременного доступа к нескольким площадкам. В итоге Avantis стал одним из главных двигателей текущего альтсезона.

Pump.fun (PUMP): рост на активности платформы

Pump.fun сейчас стоит около $0.0082, показывая рост на 6,5% за сутки. Рыночная капитализация составляет примерно $2,9 млрд. В обращении 354 млрд токенов из возможного триллиона, а суточный объем торгов превышает $1,3 млрд.

Монета растет постепенно уже на протяжении месяца. За последние семь дней прибавка составила свыше 40%. Такой тренд поддерживает постоянный интерес к платформе, которая остается популярным лаунчпадом для Solana.

Цена PUMP (Источник: CoinMarketCap)

Рост по-прежнему связан с его ролью революционной платформы. Напомним, Pump.fun базируется на Solana как площадка для быстрого создания мемных токенов. Постоянный выпуск новых проектов приводит к увеличению количества транзакций и торговых комиссий, что приводит к росту спроса.

Трейдеры по-прежнему заинтересованы в результатах работы этого проекта. Об этом говорят цифры.ю статистика и актуальные запросы. Постоянная активность на протяжении нескольких недель – вот что делает Pump.fun одним из наиболее стабильных игроков в межсезонье.

Перспективы альтсезона

Avantis и Pump.fun хорошо показывают, какие факторы двигают рынок в разные периоды. Avantis демонстрирует, как одновременные листинги на крупных биржах сразу создают ликвидность. Pump.fun подтверждает, что постоянная активность платформы способна поддерживать рост неделями. Важно сказать, что альтсезон не продвигает все токены одинаково. Рынок выделяет проекты, где есть реальные торговые возможности и вовлеченные пользователи. Эти три примера отражают нынешний облик альтсезона: быстрые листинги, постоянное использование и ликвидность за счет бирж.

