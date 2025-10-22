Новая бонусная программа KCEX увеличивает капитал трейдеров до $1500

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: октября 22, 2025

Если вы еще не пользователь криптовалютной биржи KCEX, сейчас самое подходящее время зарегистрироваться на торговой площадке. Биржа запустила маркетинговую акцию с торговым бонусом в размере $21 000. Мероприятие для новых трейдеров пройдет в три этапа. Как принять участие в бонусной программе и почему стоит выбрать KCEX – подробности в нашем материале.

Новая бонусная акция биржи KCEX

Торговля криптовалютой стала еще доступнее для новых пользователей биржи KCEX. Теперь для получения бонуса достаточно просто пройти регистрацию. Это первый из трех этапов специальной программы. Второй этап – бонус за внесение депозита, на третьем трейдеров ждет целая система вознаграждений за торговлю.

Расскажем о каждом из бонусных событий подробнее:

Бонус за регистрацию до $470. Предложение доступно для новичков на бирже KCEX. Пользователи регистрируются на площадке в период действия акции, открывают счет и получают до $470 USDT в качестве вознаграждения. Приветственный бонус мгновенно зачисляется на баланс трейдера и становится стартовым капиталом для торговли.

Бонус на депозит 10% до $1000. Для начала работы с биржей пользователю нужно пополнить баланс, и это следующая возможность получить бонус от KCEX. При внесении первого депозита в криптовалюте ончейн трейдер получает дополнительные 10% от суммы депозита в качестве бонусного кредита. Максимальный бонус получат инвесторы, пополнившие счет на $10 000, вознаграждение составит $1000. Торговые возможности становятся еще больше, а шансы на значительную прибыль выше.

Награды для активных трейдеров до $20 000. Инвесторы получают вознаграждение в зависимости от объема торговли. Система учитывает все спотовые и фьючерсные сделки, совершенные в рамках акции. Размер вознаграждений зависит от уровня торгового объема. Чем активнее торгует пользователь, тем больше его бонусы.

Как воспользоваться предложением от KCEX?

Всего несколько простых шагов и вы – обладатель как минимум двух, щедрых бонусов от популярной биржи. Просто следуйте нашей инструкции:

Шаг 1 – Регистрация новой учетной записи. Перейдите на официальный сайт KCEX и создайте новую учетную запись. При регистрации вам нужно указать реферальный код XUCP5K. Это гарантирует получение бонуса.

Шаг 2 – Пополнение счета. Теперь вам необходимо пополнить счет, вы можете внести криптовалюту на биржевой кошелек KCEX с помощью блокчейн-перевода. Внутренние переводы между счетами KCEX не учитываются при пополнении счета. Бонус начисляется только за первое пополнение баланса. Напомним, он составит 10% от внесенной суммы. Например, вы зачислили на депозит 200 USDT, KCEX переведет на ваш счет дополнительный бонус в размере 20 USDT.

Шаг 3 – Торгуйте и зарабатывайте. Как только вы начнете совершать сделки с криптовалютами, все операции по спотовым и фьючерсным контрактам будут учитываться в общем объеме торговли. Чем выше количество сделок, тем выше ваши вознаграждения. Максимальный бонус может составить $20 000.

Благодаря первым двум этапам бонусной программы пользователи начинают торговлю с большим капиталом, чем вложили. Новые трейдеры получают дополнительную маржу с первого дня работы с биржей. Ее можно использовать для выбора более безопасных позиций или для агрессивных стратегий с более низким риском.

Почему еще стоит выбрать KCEX?

KCEX известна довольно выгодными комиссиями. На крупных биржах, вроде Binance и Bybit, пользователи теряют около 0,1% на оплате транзакционных расходов. KCEX предлагает нулевые комиссии за спотовые сделки и за сделки мейкеров в торговле фьючерсами, комиссия для тейкеров составит всего 0,01%. Это особенно актуально для активных трейдеров, доля прибыли которых будет расти за счет сниженных торговых сборов.

Кроме того, KCEX добавляет новые торговые пары быстрее большинства конкурентов и обеспечивает высокую ликвидность. В периоды волатильности ордера на бирже исполняются без задержек.

Еще одно немаловажное преимущество платформы – процесс регистрации требует лишь базовой верификации. Пользователи сохраняют конфиденциальность и не тратят много времени на создание учетной записи.

Важные условия участия в программе

Для вашего удобства мы собрали все условия участия в бонусной программе в одном разделе. Их выполнение гарантирует получение вознаграждений.

Участие в кампании доступно только новым пользователям, которые при регистрации на платформе указали правильный реферальный код – XUCP5K.

При начислении бонусов за пополнение депозита учитываются только ончейн-депозиты. Пользователь может принять участие только с одной учетной записи. Трейдеры, которые попытаются получить бонус, используя несколько аккаунтов на бирже, будут исключены из бонусной программы.

Все вознаграждения зачисляются на счета пользователей в виде фьючерсных бонусов и действительны в течение 7 дней. Акция недоступна для некоторых стран, включая Индию, Бангладеш, Нигерию, Шри-Ланку, Индонезию и Таиланд.

Регистрируйте аккаунт на KCEX, пополняйте депозит и увеличивайте стартовый капитал для торговли. Совершайте сделки на спотовом и фьючерсном рынке со сниженными комиссионными и зарабатывайте дополнительные вознаграждения за объем торгов.

Перейти на KCEX