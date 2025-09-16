На MEXC появилась оплата через Apple Pay и Google Pay

Рассказываем о последнем обновлении MEXC.

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: сентября 16, 2025

Криптовалюта уже давно перестала быть чем-то загадочным для большинства инвесторов. Однако, для многих первый шаг до сих пор казался чем-то страшно сложным: бесконечные инструкции, регистрация в банках, ожидание переводов. Теперь все эти переживания можно оставить в прошлом. Биржа MEXC добавила возможность покупать монеты так же легко, как оплатить обед в кафе – через Apple Pay или Google Pay.

Покупка крипты теперь похожа на обычную оплату телефонами

Представьте, что вы решили купить свой первый Биткоин или, например, новый перспективный токен. Раньше приходилось копаться в банковских реквизитах и ждать подтверждений. Теперь все намного проще: открываете на MEXC раздел Quick Buy, выбираете привычную фиатную валюту – доллары, евро или даже что-то локальное (их больше пятидесяти!), находите монету, которая вам нравится. Дальше – буквально одно движение. Подтверждаете оплату через Apple Pay или Google Pay, и вот уже через несколько секунд нужная криптовалюта оказывается на вашем счете.

Безопасность, которой можно доверять

Все операции идут через те же проверенные технологии Apple и Google, которые ежедневно защищают миллионы платежей по всему миру. Многоуровневая аутентификация, шифрование – все это работает за кулисами, так что покупка криптовалюты на MEXC по уровню защиты ничем не отличается от того, как вы обычно оплачиваете покупки смартфоном.

Почему это меняет правила игры

Такой шаг – не просто техническое обновление, а маленькая революция для рынка. Чем проще купить свои первые монеты, тем быстрее криптовалюта перестает быть чем-то «для гиков» и становится частью повседневной жизни.

Вместо долгих инструкций и ожиданий теперь достаточно пары кликов – и вы уже владелец цифровых активов, которые можно хранить, отправлять друзьям или использовать для трейдинга. Этот удобный старт снимает главный барьер – страх перед сложностью – и открывает двери в криптомир для тех, кто раньше даже не решался попробовать.

Ход, который укрепляет позиции MEXC

Для самой биржи это больше, чем просто новая функция. MEXC уже давно известна высокой ликвидностью и огромным выбором торговых пар, но теперь она еще и делает акцент на комфорт и привычные инструменты пользователей. Добавив Apple Pay и Google Pay, биржа привлекает тех, кто раньше смотрел на криптовалюту со стороны и считал ее чересчур запутанной.

Теперь более 30 популярных криптовалют можно приобрести за фиат буквально в один клик. Для новичков – это идеальный способ начать торговать без сложностей и бюрократии, а для MEXC – еще один уверенный шаг, чтобы сделать крипторынок по-настоящему дружелюбным.

Перейти на MEXC