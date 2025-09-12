[LIVE] Может ли биткоин стать мировой резервной валютой?

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Реклама Реклама



Мы стремимся к полной прозрачности перед нашими читателями. Некоторые из наших материалов содержат партнерские ссылки, и мы можем получать комиссию за покупки, совершенные по ним. Однако это никоим образом не влияет на наши анализы, мнения или обзоры. Все редакционные материалы создаются независимо от маркетинговых партнерств, а наши рейтинги основаны исключительно на установленных критериях оценки. Обновленно: сентября 12, 2025

Цена биткоина сегодня составляет $113 865, а объем торгов за 24 часа составил $50,4 млрд. Пока рынки сосредоточены на краткосрочных технических уровнях, Центральная Азия становится движущей силой следующего этапа глобального внедрения BTC. Некоторые эксперты сомневаются во влиятельности азиатских стран в данном сегменте, однако предпосылки есть. Внимательно следим за изменениями рынка. Также не упускаем из виду сектор мем-валют – проект Pepenode пролжает стремительно расти.

Центральная Азия переходит на биткоин

Кыргызстан как и Казахстан создают биткоин-резервы и активно накапливают цифровые валюты. Парламент Кыргызстана одобрил структуру для создания государственного предприятия, которое будет майнить BTC, используя избыточную гидроэнергию.

По словам министра экономики Бакыта Сыдыкова, в настоящее время используется только 10% гидропотенциала страны. Остаются огромные мощности для поддержки национального биткоин-резерва.

Взрывной рост криптосектора

Оборот 13 криптоплатформ Кыргызстана превысил $11 млрд за первые семь месяцев 2025 года. Это в 200 раз больше, чем в 2022 году. Хотя некоторые платформы попадают под санкции за российские транзакции, сектор быстро растет. Премьер-министр Садыр Жапаров сказал международным партнерам “не политизировать экономику”. Он обратил внимание на то, что Биткоин становится частью национальной устойчивости.

Ключевые цифры:

Оборот Кыргызстана: $11 млрд за январь-июль 2025

Используемый гидропотенциал: всего 10%

Новые проекты: 15 малых ГЭС строятся

Страна планирует использовать свои огромные неиспользованные водные ресурсы для майнинга, что может сделать ее крупным игроком на региональном криптовалютном рынке.

Технический прогноз для Биткоина

На четырехчасовом графике Bitcoin выглядит уверенно. Цена держится в районе $114 070 внутри восходящего треугольника. Техническая картина поддерживает рост: 50-EMA ($111 731) пересекла 200-EMA ($112 534) сверху. С конца августа формируются все более высокие минимумы. Индикатор RSI на уровне 62 показывает, что импульс усиливается, но до перегретости еще далеко.

Свечные модели тоже говорят в пользу покупателей: после периодов паузы (Doji) рынок закрывается уверенными зелеными свечами. Если BTC пробьет уровень $115 400, следующими целями могут стать $117 150 и $118 600. В случае неудачи велика вероятность отката к поддержке в зоне $113 400 или даже $112 000–$110 000.

Для трейдеров ключевой сигнал – это закрепление выше $115 400. В таком случае цель роста смещается к $117–$118,6 тыс. при стопах ниже $112 000. А в долгосрочной перспективе прорыв выше $118 600 может открыть путь к $130 000. И все это постепенно превратит Биткоин не только в спекулятивный актив, но и в новую форму резервной валюты.

Добывайте мем-монеты прямо с компьютера с проектом PEPENODE

Pepenode – революционный проект с моделью майнинга мем-токенов. Раньше слышали о такой? Мы тоже нет, потому что технология уникальна.

Pepenode оказался на волне набирающего популярность тренда практичных мемных активов. Шутки кончились – время и мемным альткоинам приносить реальную пользу криптопространству.

Платформа уже собрала $562 000 для создания виртуальной добывающей инфраструктуры. Все благодаря энтузиазму ранних инвесторов на пресейле. Что же стоит за этим феноменом? Попадание в Pepe-тематику?

Безусловно, верность лягушачьему сообществу делает свое дело. В фан-базу проекта стекаются и поклонники легендарной мем-монеты PEPE. Однако, многие здесь за реальным заработком, а не за простым хайпом.

Здесь мы видим прорывную идею получения мемных активов. Впервые в криптоистории добыча мем-токенов становится осязаемой реальностью. И реализуется через удобный интерфейс! Участники Pepenode приобретают мемные узлы (как раз-таки “пепе-ноды”) и развивают вычислительную базу. В процессе генерируется игровую валюта – токены PEPENODE.

Переходите на официальный сайт и убедитесь в этом сами. Там же можно купить актив PEPENODE за $0.0010407.

Перейти на PEPENODE