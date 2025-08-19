Metaplanet увеличила резервы Bitcoin до $2,18 млрд

Metaplanet добавила еще 775 BTC в свои резервы, увеличив общий объем владений до 18 888 BTC.

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: августа 19, 2025

В понедельник появилась информация, что запас биткоинов Metaplanet вырос примерно до $2,18 млрд, исходя из текущего курса обмена. Эта последняя покупка продолжает серию быстрых приобретений, которые закрепили за компанией статус крупнейшего корпоративного держателя биткоинов в Японии.

Metaplanet начала активное накопление криптовалюты в прошлом году, позиционируя себя как местного аналога американским компаниям, таким как MicroStrategy, которые используют биткоин в качестве резерва казначейства.

За покупку компания заплатила около 114,3 млрд иен, что соответствует $775 млн по текущему курсу 147,37 иен за доллар. Средняя цена за один биткоин составила около $120 000 долларов, хотя на момент раскрытия информации стоимость актива оценивалась примерно в $115 600.

Последовательные покупки BTC усиливают давление на фоне ожидаемого изменения политики ФРС

Последний шаг компании стал продолжением серии еженедельных приобретений, которые привлекли внимание рынка. 4 августа она купила 463 BTC примерно за $53 млн, а 12 августа добавила еще 518 BTC на сумму $61,4 млн.

Стратегия Metaplanet отражает подход других компаний, активно инвестирующих в Биткоин и рассматривающих его как долгосрочный актив для своих балансов. Последовательное накопление происходит на фоне ожиданий позитивных факторов для рынка криптовалют, включая возможное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой США в сентябре.

По мнению экспертов, смелая позиция компании может подтолкнуть и другие азиатские корпорации к включению Биткоина в свои казначейские активы, особенно на фоне улучшения регуляторной прозрачности. Япония давно считается пионером в регулировании цифровых активов, что создает для Metaplanet благоприятные условия.

Сравнения с MicroStrategy

Агрессивное расширение компании уже сравнивают с MicroStrategy, владеющей более чем 628 946 BTC. Хотя запас Metaplanet пока значительно меньше, ее быстрые темпы накопления подчеркивают, что вне США компании тоже начинают идти по этому пути.

Последняя покупка закрепила за Metaplanet статус одного из крупнейших держателей Биткоина в Азии. Участники рынка будут внимательно следить, приведет ли ее пример к более широкому распространению подобной стратегии среди региональных фирм.

Bitcoin Hyper ($HYPER) объединяет надежность Bitcoin с молниеносной технологией Solana, создавая уникальную Level-2 сеть

Медленные транзакции, высокие комиссии и ограниченная программируемость долгое время мешали Bitcoin конкурировать с Ethereum и Solana, но теперь все изменилось. И как раз вовремя. Новая экосистема, которую выстраивает Bitcoin Hyper ($HYPER) одновременно безопасна и невероятно эффективна – вот чего не хватало пространству криптовалют!

Некоторые аналитики прогнозируют, что BTC может достичь $250 000 в этом цикле благодаря ETF и корпоративным казначействам, привлекающим традиционный финансовый спрос. В этих условиях $HYPER идеально позиционируется, чтобы поймать волну хайпа и прибыли.

Инвесторы уже активно поддерживают проект: в ходе текущего пресейла собрано более $10,5 млн. Возможно, причина в высокой доходности стейкинга (целых 105% годовых), что выгодно для ранних вкладчиков.

Следить за Bitcoin Hyper можно в Telegram, а присоединиться к пресейлу на официальном сайте Bitcoin Hyper.

Перейти на Bitcoin Hyper