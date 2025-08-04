Metaplanet наращивает резервы добавляя 463 BTC

За несколько дней до последней покупки BTC компания Metaplanet подала заявку на привлечение $3,6 млрд для финансирования своей цели по приобретению 210 000 BTC к 2027 году.

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: августа 4, 2025

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Metaplanet пополнила свой растущий биткоин-казначейский запас еще на 463 BTC, доведя общий объем владений компании до 17 595 BTC. Покупка, совершенная 4 августа, является частью агрессивной стратегии приобретения биткоинов, которую компания, зарегистрированная в Токио, начала в конце 2024 года.

По текущим ценам общий запас Metaplanet на биткоины оценивается в более чем ¥261,28 млрд, что примерно соответствует $1,78 млрд. Однако сама компания оценивает свои активы еще выше с учетом рыночного роста, приближая оценочную стоимость до $2,02 млрд.

Рост биткоин-казначейства совпал с подачей заявки на привлечение $3,6 млрд через выпуск привилегированных акций

Последнее приобретение обошлось Metaplanet примерно в ¥7,995 млрд ($54,4 млн) по средней цене ¥17,27 млн ($117 420) за биткоин. Средняя себестоимость всех накопленных BTC составляет ¥14,85 млн ($101 010), что показывает значительную нереализованную прибыль. Этот шаг последовал всего через несколько дней после того, как Metaplanet подала самую амбициозную заявку на привлечение капитала.

В пятницу компания зарегистрировалась для привлечения до ¥555 млрд ($3,6 млрд) через выпуск бессрочных привилегированных акций. Планируется, что полученные средства поддержат долгосрочную цель приобретения 210 000 BTC к 2027 году, что выведет Metaplanet в один ряд с такими корпоративными гигантами, как MicroStrategy.

В рамках той же заявки Metaplanet предложила увеличить количество разрешенных акций до 2,72 млрд и ввести два класса бессрочных привилегированных акций с разным уровнем риска и механизмом конверсии. Эти изменения призваны обеспечить компании гибкость при привлечении капитала для будущих покупок биткоинов.

Metaplanet выходит на рынок капитала для ускорения роста BTC после декабрьского разворота 2024 года

С декабря 2024 года, когда Metaplanet официально выделила Bitcoin как отдельное направление бизнеса, компания активно использует возможности рынка капитала для наращивания своих криптовалютных резервов.

Для финансирования покупок BTC компания прибегала к выпуску акций, выкупу облигаций и реализации варрантов. Примечательно, что серия размещений акций в июле помогла профинансировать последние приобретения биткоина.

Metaplanet также представила собственный показатель BTC Yield, который отражает процентный рост биткоин-холдингов в пересчете на полностью разводнённую акцию со временем. По итогам квартала, завершившегося 4 августа, BTC Yield составил 24,6%, снизившись с 129,4% в предыдущем квартале, но оставаясь положительным.

Другие внутренние метрики, такие как BTC Gain и BTC ¥ Gain, оценивают добавленную стоимость для акционеров в биткоинах и иенах соответственно.

Рост биткоина на акцию превыше дивидендов в стратегии Metaplanet

Помимо наращивания биткоин-резервов, Metaplanet стремится позиционировать себя как инвестиционный инструмент для акционеров, напрямую связанный с BTC.

Ключевые показатели компании делают упор на накопление биткоина на акцию, а не на краткосрочную прибыль или дивиденды. На 4 августа количество биткоина на 1 000 полностью разводненных акций выросло до 0,0201 BTC, по сравнению с 0,0161 BTC на конец июня.

Хотя компания пока не получила широкой известности за пределами Азии, она уже вошла в число самых активных покупателей биткоина в регионе. Ее стратегия во многом повторяет подход MicroStrategy – американской софтверной компании, которая сделала ставку на долгосрочное хранение BTC на балансе.