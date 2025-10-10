Мемкоин на BNB Chain принес трейдеру $2 млн: найден достойный конкурент Solana?

Некий трейдер всего за несколько дней превратил $3 000 в $2 млн, удачно вложившись в мем-коин на BNB Chain. Эта история показывает, насколько быстро растет потенциал экосистемы. Давайте проследим за ее дальнейшим движением и сравним ее с другой быстрорастущей экосистемой PepeNode.

Как инвесторы вложились в $FOUR и обыграли хакера

По данным из блокчейна, инвестор вовремя поставил на токен под названием $FOUR. Это та самая монета, которая “взорвала” рынок после вирусного твита основателя Binance и слухов о хакерской атаке.

Изначально $FOUR создавали в шутку (да, известный прием после DOGE и PEPE). Это отсылка к не самому радостному событию. Монета появилась в начале октября после фишинговой атаки на BNB Chain, в результате которой злоумышленник заработал всего $4 000. Вместо того чтобы испугаться, пользователи превратили этот инцидент в интернет-мем, а затем и в настоящий криптофеномен.

Основатель Binance CZ иронично прокомментировал этот инцедент в соцсети, сказав, что хакер продал все украденные токены и заработал жалкие четыре тысячи долларов, а сообщество решило ему отомстить и выкупило монету дороже, просто чтобы посмеяться над ним.

Да, шутка быстро превратилась в сенсацию: капитализация монеты выросла с $1,8 млн до $298 млн буквально за несколько часов.

До этого BNB Chain не считали центром скопления мем-коинов, эта роль была отведена Solana. Однако, феноменальный успех $FOUR может все изменить. С ростом таких площадок, как Four Meme и CakePad, следующая монета с потенциалом роста x650 вполне может появиться именно на BNB Chain, а не где-то еще.

PepeNode создает мощную криптоплатформу для майнинга мем-монет: рынок ждет новых ценовых рекордов

Pepenode ($PEPENODE) – это виртуальная игра, призы в которой мем-коины, а игровой процесс – майнинг. Она превращает инвестирование в мем-монеты в увлекательное развлечение. Вместо привычного “купил и жди” здесь вы строите и улучшаете цифровые майнинг-установки, чтобы получать награды.

Не нужно покупать специальное оборудование, просто зайдите в игру, начните строить свои установки и получайте токены. Каждая установка работает как узел, который “добывает” $PEPENODE. Полученные токены можно тратить на апгрейды, чтобы майнинг стал еще эффективнее.

Лучшие майнеры получают дополнительные подарки. Для них проводятся аирдропы с мем-монетами. Например вы можете получить бесплатно $PEPE и $FARTCOIN. Ну и, конечно, заслуженную славу лучшего майнера. В процессе игры можно повышать уровень, зарабатывать за приглашенных друзей и участвовать в конкурсах с ценными призами. Постройте целую майнинг-империю в новой экосистеме.

Чтобы повысить ценность токенов, до 70% тех, что тратятся на улучшения, сжигаются. Это создает эффект дефицита и повышает ценность оставшихся в обращении монет. Чтобы начать играть и майнить, зайдите на официальный сайт Pepenode и подключите кошелек, поддерживающий Ethereum.

Купить PEPENODE

Бычий прогноз цены BNB: стоит ли инвестировать сейчас?

В ночь с 2 на 3 октября цена токена BNB впервые преодолела планку $1 112. На текущий момент актив торгуется на уровне выше $1 215. На неделе актив прибавил более 7% в стоимости. Общая недельная динамика показывает увеличение более чем на 15%, а рыночная капитализация монеты превысила отметку $152 млрд.

Если мемкоин-трейдеры продолжат переходить с Solana на BNB Chain, то взлет актива не заставит себя долго ждать. Все зависит от того, какую платформу инвесторы сейчас выберут. Благоприятные прогнозы по цене BNB рассматривают рост до $2000 с долгосрочной целью в $3000. Это означало бы потенциальный рост на 133% по сравнению с текущими уровнями.

То есть, если вы готовы ждать и не рассчитываете на мгновенную прибыль, то сейчас можно вложиться в актив BNB.