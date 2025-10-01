Массовые оттоки средств из ЦФА: BTC и ETH теряют деньги

Инвестиционные продукты на базе цифровых активов выводом средств на прошлой неделе. Сообщается, что инвесторы вывели $812 млн. Это самый большой недельный отток за весь год.

Поясним, что инвестиционными продуктами на базе цифровых активов (ЦФА) принято называть аналоги уже существующих инструментов (акций, облигаций, займов), существующие в цифровом мире. Эти инструменты расширяют торговые возможности и помогают получать пассивный доход в крипте.

Основной удар пришелся на фонды, связанные с Биткоином и Эфириумом, Продукты на Solana и XRP, наоборот, показали приток средств. Это расхождение вызвало споры: действительно ли капитал постепенно уходит в альткоины или же инвесторы просто корректируют свои позиции из-за изменения ситуации на рынке? Пока ответа нет, есть лишь рассуждения. Некоторые трейдеры ищут спасение от нестабильности в мем-валютах на основе ИИ, которые сейчас находятся в тренде. Рассмотрим эту тенденцию на примере токена SUBBD.

Макроэкономика давит на Биткоин

Экономическая статистика США оказалась сильнее ожиданий аналитиков. Объем заказов на товары длительного пользования превысил прогнозы. Пересмотренные данные по ВВП снизили уверенность в том, что ФРС пойдет на несколько серьезных снижений ставок в этом году. Эта перемена ударила по всем рисковым активам, и криптовалюты вошли в этот список.

Еженедельный отток средств из биткоин-продуктов составил $719 млн, в то время как из продуктов Ethereum ушло $409 млн, что стало самым большим недельным снижением за 2025 год. Таким образом, именно эти два актива дали почти весь общий минус.

Интересно, что фонды, ставящие на падение Биткоина (short), показали всего $1,2 млн оттока. Это значит, что инвесторы не стали массово усиливать ставки на падение (это называется удвоить медвежьи позиции), а скорее отказались от вложений в крупнейшие активы.

С начала года в криптофонды пришло $39,6 млрд. Благодаря этому торговые объемы получили поддержку и остались стабильными даже в сложные недели. Но картина прошлой недели ясно показала: криптовалюты с большой капитализацией остаются крайне чувствительными к ожиданиям по ставкам ФРС. Особенно когда снижаются ожидания смягчения денежно-кредитной политики.

Биткоин и Эфириум ослабевают?

Кажется, что основной поток денег уходит из Биткоина и Эфириума, и это катастрофично. Однако, параллельно возрос процент инвестиций в альткоины (вставить ссылку). То, что мы видим, — это не массовый отток капитала из главных криптовалют, а, скорее, “перекладывание монет из одного кармана в другой”.

Что на самом деле происходит?

Крупные инвесторы действуют выборочно. Они “крутят рулетку” с альткоинами, пробуя новые возможности для заработка, но при этом их страховка и основная ставка остаются в Биткоине и Эфириуме. Таким образом, несмотря на растущий интерес к альткоинам, фундаментальная стратегия большинства институциональных инвесторов по-прежнему строится вокруг двух криптогигантов.

SUBBD: уникальная платформа и ИИ-токен для создателей цифрового контента

Сейчас AI-токены находятся на пике популярности. Поэтому такие проекты как SUBBD смогли мгновенно привлечь внимание крипто-аудитории. Давайте разберем подробнее.

SUBBD – новая платформа для эксклюзивного контента с интеграцией ИИ. Проект использует нейросети для создания одинаково удобных условий для работы и авторам контента, и их фанатов. Важно отметить, это готовая площадка, где вы можете пройти регистрацию, купить токен $SUBBD и сразу получать преимущества.

Пользователи SUBBD получают доступ к уникальным материалам – изображениям и видео, обработанным через AI-алгоритмы. Авторы контента могут использовать специального цифрового помощника. Специальный бот берет на себя общение в мессенджерах, обработку материалов и организацию заработка. Это освобождает массу времени и помогает выпускать больше контента. Сочетание нейротехнологий и блокчейн-токенов формирует принципиально новую модель связи между блогерами и потребителями контента. Изучайте проект сами – переходите на официальный сайт.

