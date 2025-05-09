Майнер Hut 8 увеличивает хэшрейт на 79% в первом квартале, несмотря на убытки в $134 млн
Компания по добыче биткоинов Hut 8 значительно расширила свои операционные мощности в первом квартале 2025 года, сообщив о росте хэшрейта на 79%.
Однако, несмотря на этот успех, компания зафиксировала чистый убыток в размере $134.3 млн при выручке $21.8 млн, согласно финансовому отчету, опубликованному 8 мая.
Генеральный директор Ашер Генут назвал этот квартал этапом стратегических и необходимых инвестиций, подчеркнув, что финансовые трудности связаны с крупными первоначальными расходами, направленными на будущее развитие. Он выразил уверенность, что результаты этих усилий станут более заметными в ближайшие кварталы.
Hut 8 управляет 1,020 МВт мощности и планирует расширение до 2,600 МВт
По состоянию на 31 марта Hut 8 управляла энергетическими мощностями в 1,020 мегаватт, с правами на масштабирование до дополнительных 2,600 МВт.
Ключевые инвестиции включали масштабное обновление парка ASIC-майнеров и запуск American Bitcoin — новой дочерней компании с мажоритарной долей, поддерживаемой членами семьи Дональда Трампа.
Эта дочерняя компания стремится стать одним из крупнейших и наиболее эффективных майнеров биткоинов в мире, сохраняя при этом стратегический резерв BTC.
Руководство Hut 8 отметило, что American Bitcoin может привлечь дополнительный капитал через первичное публичное размещение акций и будет служить капиталоэффективной платформой для расширения в сферу высокопроизводительных вычислений.
Запуск American Bitcoin позволил создать упрощенную структуру распределения капитала, которая укрепляет возможности компании для масштабирования бизнеса с низкой стоимостью капитала.
В ближайшей перспективе Hut 8 сосредоточена на нескольких инфраструктурных проектах, включая запуск дата-центра Vega, начало строительства объекта River Bend и развитие энергетических мощностей коммунального масштаба.
По мнению Генута, эти шаги позволят компании генерировать краткосрочный денежный поток, одновременно закладывая основу для долгосрочного лидерства в цифровой инфраструктуре.
Акции Hut 8 торговались на Nasdaq по цене $12.66, показав скромный рост на 2.2% за день, хотя с начала года их стоимость снизилась более чем на 38%.
Обновление финансовых показателей последовало вскоре после того, как конкурент Core Scientific сообщил о квартальной прибыли в $580 млн, несмотря на недостижение прогнозов по выручке из-за снижения маржи майнинга.
Доля устойчивой энергии в майнинге биткоинов выросла до 52%
Недавнее исследование Кембриджского университета показало, что устойчивая энергия теперь обеспечивает 52.4% мощности для майнинга биткоинов, что значительно выше 37.6%, зафиксированных в 2022 году.
Согласно отчету, 42.6% устойчивой энергии для майнинга биткоинов поступает из возобновляемых источников, таких как ветер и гидроэнергия, а 9.8% — из ядерной энергии.
Природный газ обогнал уголь как крупнейший источник энергии для майнинга биткоинов, увеличив свою долю до 38.2% по сравнению с 25% в 2022 году.
Доля угля, напротив, резко сократилась до 8.9% с 36.6%.
Соединенные Штаты стали мировым лидером в майнинге биткоинов после запрета криптоиндустрии в Китае в 2021 году.
Благодаря дешевой электроэнергии и сильным рынкам капитала американские майнинговые компании быстро заняли доминирующее положение, а избрание прокриптовалютного президента Дональда Трампа изначально вселило оптимизм в отношении дальнейшего роста.