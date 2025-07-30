BTC $117,353.35 -0.42%
ETH $3,766.23 -0.59%
SOL $175.99 -3.03%
PEPE $0.000011 -2.30%
SHIB $0.000012 -2.90%
BNB $787.20 -2.27%
DOGE $0.21 -2.66%
XRP $3.08 -1.35%
Cryptonews Новости блокчейн

Маццотта признался в организации крипто-пирамиды

Автор
Анастасия Трофимова
Автор
Анастасия Трофимова
О авторе

Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах.

Профиль автора
Обновленно: 
О Cryptonews
Cryptonews освещает тему криптовалют уже более десяти лет. Мы предоставляем авторитетные сведения, на которые вы можете положиться: наша опытная команда журналистов и аналитиков обладает глубокими знаниями рынка и технологий блокчейна. В своей работе мы придерживаемся строгих редакционных стандартов, гарантируя точность фактов и беспристрастное освещение как уже "устоявшихся" криптовалют, так и новых проектов. Наше многолетнее присутствие в отрасли и приверженность качественной журналистике делают Cryptonews надежным источником информации в динамичном мире криптовалют.

Житель Аризоны Винсент Энтони Маццотта‑младший признал себя виновным в отмывании денег и сговоре с целью воспрепятствования правосудию за участие в организации криптовалютной пирамиды на $13 млн, сообщает новое пресс‑релиз Министерства юстиции США (DOJ).

Житель Аризоны признал вину в криптомошенничестве на $13 млн

Согласно пресс‑релизу от 28 июля, бывший житель Лос‑Анджелеса и его сообвиняемый Дэвид Саффрон обманным путем обещали высокую доходность от криптотрейдинга через инвестиции в такие компании, как Mind Capital и Cloud9Capital и другие.

Пара даже создала организацию под названием Federal Crypto Reserve (FCR) – фиктивную структуру, которая собирала тысячи долларов с жертв схемы под видом расследования деятельности этих криптокомпаний.Через FCR и другие мошеннические проекты Саффрон и Маццотта обманули инвесторов на $13 млн.

“Винсент Маццотта обманул инвесторов через сложную криптовалютную схему, а затем усугубил ситуацию, создав фальшивую государственную организацию, чтобы продолжить обманывать тех, кто доверил ему свои деньги”, – заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора уголовного отдела Минюста Мэттью Р. Галеотти.

“Борьба с мошенничеством в сфере цифровых активов – важная часть работы уголовного отдела, направленной на защиту интересов жертв и недопущение злоумышленников на крипторынок”, – добавил он.

Сообщники пытались уничтожить доказательства после ареста

После ареста Саффрона Маццотта и несколько других неустановленных соучастников пытались “скрыть и уничтожить доказательства” преступления, включая iPad и предметы из личного сейфа.

“Маццотта также вступил в сговор, чтобы подделать финансовые документы своей компании Runway Beauty Inc., чтобы скрыть от федерального большого жюри свое участие в инвестиционной мошеннической схеме”, – говорится в пресс‑релизе.

Маццотта, приговор которому назначен на 15 декабря, грозит до 15 лет лишения свободы за участие в афере с цифровыми активами.

Logo

О Cryptonews

2M+
Читателей каждый месяц
250+
Обзоров и статей
8
Лет на рынке
70
Международных авторов
editors
+70
Список авторов

Лучшие ICO

Откройте для себя трендовые токены на этапе предпродажи.

Обзор рынка

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,003,085,029,016
-0.29
Трендовые монеты.

Больше новостей

Новости
Прогноз цены Bitcoin: PayPal добавит BTC-платежи
Алексей Давыденко
Алексей Давыденко
2025-07-30 07:24:22
Новости
10 лет Ethereum: торжественная церемония на Nasdaq и глобальный блокчейн-фестиваль
Анастасия Трофимова
Анастасия Трофимова
2025-07-30 07:22:35
Анастасия Трофимова
Автор
Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах.
Читать дальше
Crypto News in numbers
editors
Список авторов +70
2M+
Читателей каждый месяц
250+
Обзоров и статей
8
Лет на рынке
70
Международных авторов