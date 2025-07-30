Маццотта признался в организации крипто-пирамиды

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: июля 30, 2025

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Житель Аризоны Винсент Энтони Маццотта‑младший признал себя виновным в отмывании денег и сговоре с целью воспрепятствования правосудию за участие в организации криптовалютной пирамиды на $13 млн, сообщает новое пресс‑релиз Министерства юстиции США (DOJ).

Житель Аризоны признал вину в криптомошенничестве на $13 млн

Согласно пресс‑релизу от 28 июля, бывший житель Лос‑Анджелеса и его сообвиняемый Дэвид Саффрон обманным путем обещали высокую доходность от криптотрейдинга через инвестиции в такие компании, как Mind Capital и Cloud9Capital и другие.

Пара даже создала организацию под названием Federal Crypto Reserve (FCR) – фиктивную структуру, которая собирала тысячи долларов с жертв схемы под видом расследования деятельности этих криптокомпаний.Через FCR и другие мошеннические проекты Саффрон и Маццотта обманули инвесторов на $13 млн.

“Винсент Маццотта обманул инвесторов через сложную криптовалютную схему, а затем усугубил ситуацию, создав фальшивую государственную организацию, чтобы продолжить обманывать тех, кто доверил ему свои деньги”, – заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора уголовного отдела Минюста Мэттью Р. Галеотти.

“Борьба с мошенничеством в сфере цифровых активов – важная часть работы уголовного отдела, направленной на защиту интересов жертв и недопущение злоумышленников на крипторынок”, – добавил он.

Сообщники пытались уничтожить доказательства после ареста

После ареста Саффрона Маццотта и несколько других неустановленных соучастников пытались “скрыть и уничтожить доказательства” преступления, включая iPad и предметы из личного сейфа.

“Маццотта также вступил в сговор, чтобы подделать финансовые документы своей компании Runway Beauty Inc., чтобы скрыть от федерального большого жюри свое участие в инвестиционной мошеннической схеме”, – говорится в пресс‑релизе.

Маццотта, приговор которому назначен на 15 декабря, грозит до 15 лет лишения свободы за участие в афере с цифровыми активами.