Маццотта признался в организации крипто-пирамиды
Житель Аризоны Винсент Энтони Маццотта‑младший признал себя виновным в отмывании денег и сговоре с целью воспрепятствования правосудию за участие в организации криптовалютной пирамиды на $13 млн, сообщает новое пресс‑релиз Министерства юстиции США (DOJ).
Житель Аризоны признал вину в криптомошенничестве на $13 млн
Согласно пресс‑релизу от 28 июля, бывший житель Лос‑Анджелеса и его сообвиняемый Дэвид Саффрон обманным путем обещали высокую доходность от криптотрейдинга через инвестиции в такие компании, как Mind Capital и Cloud9Capital и другие.
Пара даже создала организацию под названием Federal Crypto Reserve (FCR) – фиктивную структуру, которая собирала тысячи долларов с жертв схемы под видом расследования деятельности этих криптокомпаний.Через FCR и другие мошеннические проекты Саффрон и Маццотта обманули инвесторов на $13 млн.
“Винсент Маццотта обманул инвесторов через сложную криптовалютную схему, а затем усугубил ситуацию, создав фальшивую государственную организацию, чтобы продолжить обманывать тех, кто доверил ему свои деньги”, – заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора уголовного отдела Минюста Мэттью Р. Галеотти.
“Борьба с мошенничеством в сфере цифровых активов – важная часть работы уголовного отдела, направленной на защиту интересов жертв и недопущение злоумышленников на крипторынок”, – добавил он.
Сообщники пытались уничтожить доказательства после ареста
После ареста Саффрона Маццотта и несколько других неустановленных соучастников пытались “скрыть и уничтожить доказательства” преступления, включая iPad и предметы из личного сейфа.
“Маццотта также вступил в сговор, чтобы подделать финансовые документы своей компании Runway Beauty Inc., чтобы скрыть от федерального большого жюри свое участие в инвестиционной мошеннической схеме”, – говорится в пресс‑релизе.
Маццотта, приговор которому назначен на 15 декабря, грозит до 15 лет лишения свободы за участие в афере с цифровыми активами.