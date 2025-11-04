Лучшие мемкоины: устоит ли DOGE и взлетит ли выше PEPENODE?

За три дня до Хэллоуина крупные держатели криптовалют (киты) избавились от большого числа Dogecoin. По оценкам произошел “сброс” на $440 млн. Это испортило оптимистичные прогнозы по росту цены DOGE в ноябре, однако, актив не выпал из лидеров мем-рынка. Лучшие мемкоины по-прежнему держатся за “собак” (DOGE, SHIB) и “лягушек” (PEPE, PEPENODE). Как тяжело сейчас трейдерам сохранять оптимизм?

Прогноз по DOGE: пессимизм крепчает, но трейдеры не сдаются

Надежды на успешный Uptober для мемкоина DOGE не оправдались. Негативные настроения перешли в новый месяц. Даже самые убежденные инвесторы начали продавать свои монеты.

Давление со стороны влиятельных игроков не позволило быкам удержать важный уровень поддержки на отметке $0,18. Это разрушило восходящий канал. Аналитики считают, что он мог бы привести цену актива к $0,26-$0,33. Следующая серьезная точка поддержки находится намного ниже, на уровне около $0,07. Падение до этой отметки означало бы откат недавнего роста и возврат к ценам до начала бычьего рынка.

Грозит ли Dogecoin полный обвал?

Dogecoin, в целом, может избежать мрачного сценария. Все благодаря историческим “зонам спроса”. Они могут стать тем дном, от которого цена оттолкнется и пойдет вверх.

Прошлые сильные уровни поддержки на $0,12 и $0,09 выглядят как естественные точки “охлаждения рынка”. То есть, когда давление растет и начинает угрожать рынку, необходимо “спускать напряжение”.

Поддержка $0,12 и $0,09 ограничила бы потери на уровне 30% или 50% соответственно. Особенно учитывая, что технические индикаторы сейчас показывают ослабление давления продавцов.

График DOGE / USD за 1 день, пробой восходящего канала. Источник: TradingView.

Давайте разберем график цены DOGE. Движение гистограммы MACD ниже сигнальной линии указывает на новый нисходящий тренд. Индикатор RSI приближается к порогу перепроданности 30. Это зона, которая исторически отмечала минимумы для коррекции цены Dogecoin.

Отскок цены Dogecoin может свести на нет текущий пробой. Восстановится структура восходящего канала. Появится потенциал для роста на 190% до $0,50, если импульс снова станет бычьим.

Фундаментальные показатели поддерживают этот сценарий. Продолжающееся снижение процентных ставок в США стимулирует аппетит к риску. Также создает новые точки соприкосновения для спроса с помощью спотовых ETF DOGE.

Пока лидер мем-сегмента копит силы, топ мемкоины приняли в свои ряды еще один проект. Это PEPENODE – способ заработка криптовалют в сети и в формате игры.

Новые мемкоины: PEPENODE переворачивает представления о майнинге

Новый проект мем-рынка PEPENODE предлагает совершенно уникальную механику заработка. Трейдеры и криптоинвесторы теперь могут не только вкладывать деньги в мем-монеты, но и майнить их с помощью виртуальных нод.

Как это работает? Вместо покупки реального оборудования и оплаты электричества пользователи строят виртуальные сервера. Они заполняются нодами – все как на реальных майнинг-фермах. Пользователи системы могут улучшать свои ноды с помощью токенов PEPENODE. Так увеличиваются мощности добычи.

Интересная игровая модель привлекла свыше тысячи пользователей за несколько недель после запуска. Стабильный интерес увеличивает его долгосрочный потенциал. Значит, что после листинга монеты еще долго будет в цене.

Привлекательна также и система наград для активных участников. Геймеры зарабатывают токены $PEPENODE майнингом, и также могут получать вознаграждения в других популярных мемкоинах. Кроме того, команда планирует вести лидерборды майнеров. Самые успешные “криптодобытчики” будут получать дополнительные бонусные выплаты.

