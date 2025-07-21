LSE рассматривает торговлю 24/7 под давлением крипторынка

Растущая конкуренция и нововведения на крипторынке подталкивают традиционные биржи к переосмыслению формата ограниченных торговых часов, поскольку молодые инвесторы требуют круглосуточного доступа.

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: июля 21, 2025

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Группа Лондонской фондовой биржи рассматривает возможность продления торговых часов или даже перехода на круглосуточную торговлю, поскольку на традиционные биржи возрастает давление с целью модернизации в ответ на растущий спрос со стороны розничных инвесторов и глобальное развитие крипто-рынков.

По сообщению Financial Times в воскресенье, группа активнo оценивает целесообразность увеличения времени торгов. Обсуждения касаются как коммерческих, так и регуляторных аспектов, а также технологической инфраструктуры, необходимой для поддержки непрерывной торговли.

Новые решения рассматриваются на фоне увеличивающейся конкуренции между мировыми биржами и изменения поведения инвесторов. Круглосуточный характер криптовалютных рынков, привлекающий значительные объемы торгов в разных часовых поясах, заставляет традиционные биржи переосмысливать устоявшиеся торговые часы.

Особенно это актуально для молодых инвесторов, привыкших к доступу к рынку в режиме реального времени через смартфоны, которые требуют большей гибкости.

Акции – небольшой источник дохода, но роль LSE остается ключевой

Хотя Лондонская фондовая биржа зарабатывает основную часть своих доходов на продаже финансовых данных, ее бизнес, связанный с акциями, является символически и структурно важным для финансового центра Сити.

Несмотря на то, что акции приносят всего 2,7% дохода группы LSEG за первый квартал этого года, биржа остается важным каналом для международного капитала в британские компании. Текущие торговые часы – с 8:00 до 16:30.

В рамках внутреннего анализа группа изучает различные факторы, включая влияние продления торговых часов на ликвидность, которая сейчас сосредоточена в периоды открытия и закрытия торгов, а также последствия для компаний с двойным листингом. Также оцениваются регуляторные последствия и затраты.

Американские биржи также стремятся к расширению торговых часов на фоне глобальных изменений

Другие крупные биржи мира движутся в том же направлении. В США Нью-Йоркская фондовая биржа, Nasdaq и Cboe Global Markets подали заявки в SEC на продление торговых часов. Вместе они составляют почти 40% торговли акциями США.

Их действия последовали за предварительным одобрением нового круглосуточного рынка 24X. Однако окончательное разрешение на ночную торговлю задерживается из-за необходимости уточнения влияния на рынок со стороны регуляторов.

Проблемы с ликвидностью удерживают управляющих фондами в стороне, несмотря на круглосуточное давление

Опасения по поводу ликвидности удерживают фондовых менеджеров в стороне, несмотря на стремление к круглосуточной торговле.

Розничные инвесторы активно поддерживают послеторговую торговлю, особенно на платформах вроде Robinhood. Однако институциональные инвесторы остаются осторожными. Менеджеры фондов выражают озабоченность более высокими операционными расходами. Кроме того, их беспокоят снижение ликвидности и ухудшение процесса определения справедливых цен вне обычных торговых часов.

В США дебаты о времени торговли продолжаются годами, особенно среди инвесторов на Западном побережье, для которых рынок закрывается в 13:00 по местному времени. В отличие от этого, активные азиатские трейдеры и совпадение их часовых поясов с ночными часами США делают круглосуточные модели торговли более актуальными.

Для усиления своего глобального преимущества после Brexit Лондон рассматривает торговую модель, вдохновленную криптовалютами, что может стать серьезным изменением. Однако ее внедрение зависит от того, превысят ли преимущества регуляторные и операционные сложности.