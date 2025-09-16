[LIVE] Новости криптовалют сегодня

Что произошло сегодня в мире криптовалют?

Согласно последним аналитическим данным, крипторынок пережил коррекцию. Однако, в целом, он остается довольно сильным: общая капитализация держится выше $4,1 трлн. Нестабильное поведение “всколыхнуло” курсы ведущих валют. Биткоин (BTC) ненадолго опускался ниже $115 000, но быстро отскочил наверх и сейчас торгуется выше $116 000. Эфириум (ETH) во время просадки падал ниже $4 600, однако тоже восстановился и сейчас держится чуть выше этой отметки. Дневное снижение оценивается в 1,01%. Монеты с низкой капитализацией такие колебания не затронули. Например, токен $SUBBD продолжает демонстрировать стабильный рост.

Исследуем рынок по секторам. Сильнее всего упал GameFi – здесь минус 3,03%. DeFi потерял 2,21%, а мем-токены просели на 2,85%. Но были и исключения. Например, Monero (XMR) вырос на 4,44%, Mantle (MNT) прибавил 0,65%, а некоторые мем-коины вроде MemeCore (M) и Pump.fun (PUMP) показали небольшой, но все же рост.

Но что еще происходит в крипто-мире сегодня? Следите за последними новостями в режиме реального времени далее в материале.

Helius Medical привлекла $500 млн для запуска Solana-казначейства

В понедельник компания Helius Medical Technologies объявила, что собрала $500 млн через закрытое размещение акций (PIPE). Раунд возглавил фонд Pantera Capital. Средства направят на формирование казначейства Solana, где основной задачей станет покупка токенов SOL.

Согласно пресс-релизу компании, предложение включает в себя дополнительные вложения на сумму $750 млн. Это потенциально увеличит общий капитал Solana до $1,25 млрд. Помимо Pantera Capital, к раунду финансирования присоединилась еще компания Summer Capital. Она выступает как один из первых в Азии лицензированных управляющих фондами для крипто-инвестирования.

Трамп предлагает крупную перестройку SEC: как это повлияет на криптофирмы

Дональд Трамп снова поднял тему отказа от обязательных квартальных отчетов для публичных компаний в США. Он предлагает перейти на полугодовую отчетность, утверждая, что это снизит расходы и позволит руководителям больше сосредоточиться на долгосрочном росте.

Инициатива была озвучена в его посте на Truth Social в понедельник. По словам Трампа, решение потребует одобрения SEC:

“При согласии SEC компании не должны больше отчитываться каждый квартал, а только раз в шесть месяцев”.

Президент считает, что такой шаг сэкономит бизнесу деньги и даст менеджерам возможность “нормально управлять своими компаниями”. Он добавил, что американские фирмы зажаты в рамки краткосрочного давления, в то время как в Китае, по его словам, компании строят стратегию на 50–100 лет вперед. Отметим, что это не новая идея. В первый срок Трамп уже поручал SEC изучить переход на шестимесячную отчетность, но инициатива застопорилась из-за опасений, что это снизит прозрачность для инвесторов.

