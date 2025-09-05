[LIVE] ИИ-прогноз для криптовалют: Gemini AI исследует перспективы рынка

Биткоин резко упал в цене за месяц. С августа, с пиковой отметки в $124 000 актив опустился до $107 000. Но достаточно быстро скорректировался: смог вернуться к $110 000. Аналитики говорят, что рынок пока слабый, и Биткоин может резко и быстро рухнуть. Вероятность снижения ставки в сентябре – 96%. Рынок в неопределенности, на основе каких факторов составлять прогнозы? Эксперты спросили Google AI Gemini – разбираем его аналитику. Также не забываем про актуальные предпродажные проекты Maxi Doge и TOKEN6900.

ИИ уверен прогнозирует рост криптовалют

Ethereum недавно обновил максимум, дойдя до $4950. Он в очередной раз доказал свой статус лидера среди альткоинов. Обновление максимума ETH подняло цены и на эфириум-токены, например, взлетел мем-коин Pepe. Весь сегмент альткоинов почти одномоментно продемонстрировал рост, но после произошел откат. Настроения остаются бычьими, особенно с самой лояльной регуляторной средой за историю, что совпадает с прогнозом Gemini.

Gemini при составлении прогноза упомянул и бычьи настроения рынка альтов, и улучшения регуляторной среды. Отмечается, что отношения к криптовалютам сейчас наиболее лояльное.

Пусть некоторые предсказания Gemini звучат смело, но они обоснованы. Можем вспомнить ИИ-аналитику по XRP. В 2025 году этот актив прорвался: он “победил” SEC, поднялся выше доллара и вырос на 400%. Gemini считает, что этот рост продолжится. Впереди ожидается новый этап ралли.

Прогноз для XRP от Gemini

Повсеместное принятие XRP усиливается. Недавно выпустили карту XRP Mastercard. Теперь токен входит в триллионный рынок кредитных карт. В октябре ожидается запуск ETF, и Bloomberg оценивает шансы его одобрения на 85%. Это может привлечь большие институциональные инвестиции и сильно поднять цену.

Развитие экосистемы продолжается. B3 Network, цепочка на базе Base, объявила о партнерстве с XRP Commons. Они планируют запускать игры и проекты на XRPL. Это поможет создавать в будущем реальные приложения в экосистеме Ripple.

Долгосрочные цели для XRP по-прежнему выглядят позитивно. Да, сентябрь традиционно считается непростым месяцем для крипторынка. Однако грядущие снижения ставок могут изменить настроение. В таких условиях XRP вполне способен пробить отметку в $5, хотя трейдерам стоит помнить о возможной волатильности.

Источник: XRPUSD / TradingView

На дневном графике хорошо просматриваются сильные зоны поддержки. Они могут стать отправной точкой для роста после долгой фазы консолидации (стабильного этапа). Если XRP удастся закрепиться выше $3,60, путь к новым вершинам будет открыт. При этом уровни $2,50 и $2,30 остаются важными опорными зонами. Именно они не раз разворачивали цену в прошлом.

В стратегической перспективе XRP имеет все шансы дойти до $10. Правда, ключевая задача сейчас – преодолеть барьер в $3,60. Он недавно снова стал препятствием для роста и отправил цену ниже $3.

