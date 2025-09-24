Крупный ход Morgan Stanley толкает цену BTC

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: сентября 24, 2025

Сегодня Биткоин торгуется на уровне $112 513, при дневном обороте почти $47,6 млрд. Несмотря на турбулентность последних дней, эксперты подчеркивают, что рынок демонстрирует устойчивость. Оптимизма добавила новость о том, что компания Morgan Stanley в партнерстве с Zerohash запустит криптотрейдинг на своей платформе E*Trade. Это произойдет уже в конце 2026 года.

Пользователи смогут напрямую покупать и продавать Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Solana (SOL). Данный шаг значительно ускоряет интеграцию криптовалют в традиционные финансы. Также это усиливает принятие и повышает уровень доверия к новым активам. Отметим, что большей лояльности аудитории к криптоактивам можно достичь, предоставляя им безопасные и эффективные решения для работы, такие как Bitcoin Hyper.

Значение для крипторынка

Этот ход ставит Morgan Stanley в один ряд с крупнейшими компаниями. Теперь она может конкурировать с такими игроками как Charles Schwab и Robinhood. Они уже давно известны и востребованы на рынке.

Сейчас Биткоин занимает около $2,25 трлн из общей капитализации крипторынка в $3,9 трлн. Становится все более очевидно, что цифровые активы являются важной частью мировой финансовой системы.

Ключевые моменты:

Morgan Stanley запускает криптотрейдинг в E*Trade в конце 2026 г

Усиливается конкуренция с Schwab и Robinhood

На старте будут доступны BTC, ETH и SOL

BlackRock усиливает доверие институционалов

ETF-фонды BlackRock продолжают набирать обороты. По данным Леона Вайдмана из Onchain Foundation, биткоин- и эфир-ETF компании приносят уже около $260 млн в год, из которых $218 млн приходится только на продукты по BTC. Биткоин-ETF BlackRock управляет активами почти на $85 млрд. Он стал одним из крупнейших фондов в мире, даже если сравнивать с традиционными аналогами.

Такие притоки капитала показывают: Биткоин больше не воспринимается как “спекулятивная игрушка”. Его начинают рассматривать как масштабируемый и доходный актив. Аналитики считают, что подобные продукты могут подтолкнуть цену BTC к $200 000 до конца года, если тренд сохранится.

SEC готовит “инновационные” послабления

Оптимизма рынку добавили новости от главы SEC Пола Аткинса. Он заявил, что к декабрю 2025 года в рамках Project Crypto регулятор планирует ввести так называемую “инновационную льготу” для цифровых активов.

Это должно снизить барьеры и обновить устаревшие правила. В список возможных послаблений могут войти ICO, аирдропы и сетевые стимулы, что откроет дорогу для новых ETF и более сложных криптопродуктов. Аткинс подчеркнул: США должны стать мировым лидером в сфере цифровых активов. На фоне этой новости Биткоин закрепился около $111 000, а рынок воспринял шаг SEC как сигнал к большей прозрачности и стабильности.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – новый виток для экосистемы BTC

Bitcoin Hyper заявляет о себе как о первом Layer 2 для Биткоина на базе Solana Virtual Machine (SVM). Его цель – расширить возможности BTC. Добавлены молниеносные и дешевые смарт-контракты, dApp-приложения. Появился даже запуск мем-коинов.

Проект объединяет надежность сети Биткоина с производительностью Solana. Открывается путь к новым сценариям: от удобных мостов для BTC до масштабируемых приложений. Особое внимание команда уделяет доверю аудитории и масштабируемости. Проект прошел аудит Consult, что повышает уверенность инвесторов в его безопасности.

Интерес инвесторов и криптосообщества усиливается. Пресейл уже собрал $17,5 млн, и осталась лишь ограниченная часть токенов. Сейчас цена HYPER – $0.012955, но она будет расти на следующих этапах. Купить токены можно прямо на официальном сайте Bitcoin Hyper. Доступна оплата криптой или банковской картой.

Перейти на Bitcoin Hyper