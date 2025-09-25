BTC $111,042.42 -2.27%
Крупные вложения в SOL: сможет ли актив дойти до $300?

Лиза Чайкина
Лиза Чайкина
Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года.

Обновленно: 

Австралийская фитнес-компания Fitell получила кредит на $100 млн для работы с криптовалютой Solana. Из-за этого она хочет сменить название на “Solana Australia Corporation”. 24 сентября компания объявила, что стала первой австралийской фирмой на бирже Nasdaq, которая инвестирует в Solana.

Fitell планирует зарабатывать на стейкинге (поддержке криптосети), децентрализованных финансах и других способах получения дохода от криптовалют. Как сейчас развивается сеть Solana и почему многие инвесторы стремятся накапливать SOL? Отвечаем на эти вопросы далее. Также рассмотрим, где лучше хранить активы в настоящее время (к примеру, в кошельке Best Wallet).

Ускорение стратегии Solana Treasury

Компании все активнее наращивают запасы Solana: совокупные резервы достигли 13,44 млн SOL ($2,86 млрд). Интерес институционалов к сети продолжает расти.

Fitell Corp Commits $100M to Solana Treasury Strategy - Can SOL Reach $300?
Источник: Coingecko

Пройдемся по ключевым моментам:

  • 23 сентября Brera Holdings (NASDAQ: BREA) закрыла переподписанный PIPE на $300 млн. Сделку возглавила Pulsar Group из ОАЭ при участии Ark Invest, RockawayX и инвесторов из ОАЭ. Все средства направлены на покупку SOL.
  • 15 сентября Helius Medical Technologies привлекла $500 млн под руководством Pantera Capital для создания казны Solana.
  • Forward Industries (дизайнерская компания) полностью сменила курс и запустила программу на $4 млрд, чтобы инвестировать в стратегию, основанную на Solana. На данный момент у компании уже более 6,8 млн SOL (~$1,58 млрд), что делает ее крупнейшим игроком в этом сегменте.
  • Также к наращиванию солана-портфелей присоединились BIT Mining и Upexi Inc.. По словам председателя BIT Mining Бо Ю, все больше Nasdaq-компаний видят смысл усиливать позиции в экосистеме Solana.

Техническая картина SOL: цель $300

Аналитики считают, что при текущем интересе Solana может достичь $300 к концу года. Криптоэксперт Али Мартинес отметил паттерн TD Sequential с двойным сигналом на покупку и ближайшей целью в $250.

На четырехчасовом графике SOL/USDT заметен устойчивый восходящий канал с начала августа. Цена несколько раз отбивалась от сопротивления в районе $250. Это говорит об уверенном движении актива вверх. После сильного рывка токен не смог закрепиться на вершине. Дважды встретив сопротивление, он откатился к ключевой зоне около $208. Эксперты говорят, что здесь сходятся поддержка канала и нисходящий тренд.

Ключевые сценарии:

  • Если SOL удержится выше $208, то возможен откат к $230 и затем $250.
  • Если пробьет вниз, то следующая поддержка на $185, а при сильных продажах – до $162.
Fitell Corp Commits $100M to Solana Treasury Strategy - Can SOL Reach $300?
Source: TradingView

Сейчас график указывает на краткосрочный откат к зоне $208 перед новой попыткой роста.

Лучшее решение для хранения криптовалют: кошелек Best Wallet

Проект Best Wallet стал новым многофункциональным решением для работы с криптовалютой. Он не требует сложной верификации и идеально подходит для поддержки технологичных проектов.

Почему он удобен в современной торговле? Криптоэнтузиасты отмечают доступный вход. Интеграция с Onramper дает лучшие курсы и низкие комиссии на покупку криптовалюты по выгодной цене. Если не знаете, какую криптовалюту купить, обратитесь к Best Wallet и его подсказкам.

Встроенный DEX-агрегатор работает с 300+ площадками. Плюс, кошелек совместим с более чем 60 блокчейнами. В приложении есть специальный раздел, где можно найти перспективные ICO, купить токены и сразу отправить их на стейкинг. Безопасность подтверждена аудитом компании Coinsult.

Токен $BEST сейчас в продаже по цене $0,025585. Приобрести его можно двумя способами: напрямую на официальном сайте или через раздел “Предстоящие токены” в самом приложении Best Wallet. Успейте купить до выхода на биржи.

Лиза Чайкина
Редактор
Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной, информативной и полезной.
