Крипторынок в упадке: что изменилось сегодня?

Вчера рынок криптовалют упал на 3,8%, рыночная капитализация снизилась до примерно $3,97 трлн. Однако объем торгов вырос до $190,3 млрд, что говорит о высокой активности трейдеров Несмотря на падение цен, криптоэнтузиасты назвали ситуацию “здоровой перезагрузкой”. Эксперты предлагают следить за движениями активов с низкой капитализацией, на этой неделе выделился проект PEPENODE.

Из топ-10 монет 9 показали снижение за последние 24 часа. Биткоин снизился на 2,7%, торгуясь около $112 508. Ethereum упал сильнее – почти на 6,7% до $4 166. Среди лидеров мемкоин-сегмента серьезно пострадал Dogecoin с падением в 10,7%. BNB на общем фоне выделяется: хоть этот актив и упал за сутки на 3,9%, за неделю он показал рост более чем на 11%.

Индекс страха и жадности держится на отметке 47: нейтральное настроение. Возможно, активы скоро найдут точку для разворота.

Изменения рынка: перспективы и последствия

На рынок продолжают влиять политические изменения и регуляторные новости. Например, Китай настаивает на остановке токенизации реальных активов в Гонконге, что усиливает осторожность среди инвесторов. Также значительными остаются инвестиции в ETF на биткоин и эфир в США. Зафиксированы притоки в $222 млн и $47 млн соответственно. Это говорит о долгосрочных интересах институциональных инвесторов.

Если вы инвестируете сейчас, эксперты советуют:

Оценить риски и не входить в покупки на пике падения без стопов.

Следить за индексом страха и жадности, чтобы уловить настроение рынка.

Рассмотреть позиции в стабильных крупных монетах, которые могут восстановиться.

Не игнорировать новости о регуляции – они быстро меняют тренды.

При желании вкладываться в волатильные токены, но делать это маленькими суммами и с подготовленной стратегией выхода.

Сейчас важно следить за ключевыми уровнями для биткоина и эфира, чтобы понять, куда может пойти рынок дальше.

Для Биткоина:

Сопротивление находится в зоне $114 000–$116 000. Пробой выше этого диапазона, особенно с хорошим объемом, может вывести цену сначала к $117 500, а потом и к $119 000.

Поддержка – $112 000, где покупатели уже проявлялись. Если этот уровень не удержится, следующий важный уровень поддержки – $111,000, а при дальнейшем падении – $108 000.

Такой анализ говорит, что сейчас BTC находится в диапазоне консолидации с небольшим давлением вниз, но при успешном прорыве сверху возможен рост.

Для Эфира:

ETH после попытки подняться к $4 500 получил отбой и сейчас снизился до примерно $4 166.

Важно следить за удержанием текущего уровня поддержки. Если цена закрепится выше этой отметки, могут начаться попытки восстановления. Если нет, то возможны тесты более низких уровней поддержки.

Проект PEPENODE: новая цифровая майнинг-ферма для криптоэнтузиастов

Пока крипторынок в упадке или, как говорят, в коррекции, эксперты следят за многообещающими проектами. Одним из ярких примеров может стать токен стандарта ERC-20 PEPENODE (PEPENODE), предпродажа которого стартовала несколько недель назад.

На данный момент проект уже привлек более $1,3 млн в рамках пресейла. Такой показатель, который намекает на серьезный потенциал после официального запуска. Главный драйвер интереса к PEPENODE – это то, что он станет первой в индустрии криптовалютой формата “mine-to-earn”.

Вместо привычного пассивного стейкинга проект предлагает геймифицированную модель. Пользователи создают виртуальную майнинг-ферму. Ее можно расширять, покупая новые узлы (ноды) за токены PEPENODE. А чем больше узлов, тем выше доходность стейкинга. Таким образом, участники получают прямую мотивацию приобретать и удерживать больше токенов, чтобы увеличивать доход. Эксперты отмечают, что подобная концепция может спровоцировать взрывной спрос на PEPENODE в ближайшие месяцы.

Сейчас токен доступен для покупки на официальном сайте по цене $0.0010702 однако стоимость вырастет уже завтра. Новым инвесторам советуют поторопиться, чтобы зафиксировать максимальную выгоду на раннем этапе.

