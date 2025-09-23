Крипторынок в упадке: что изменилось сегодня?
Вчера рынок криптовалют упал на 3,8%, рыночная капитализация снизилась до примерно $3,97 трлн. Однако объем торгов вырос до $190,3 млрд, что говорит о высокой активности трейдеров Несмотря на падение цен, криптоэнтузиасты назвали ситуацию “здоровой перезагрузкой”. Эксперты предлагают следить за движениями активов с низкой капитализацией, на этой неделе выделился проект PEPENODE.
Из топ-10 монет 9 показали снижение за последние 24 часа. Биткоин снизился на 2,7%, торгуясь около $112 508. Ethereum упал сильнее – почти на 6,7% до $4 166. Среди лидеров мемкоин-сегмента серьезно пострадал Dogecoin с падением в 10,7%. BNB на общем фоне выделяется: хоть этот актив и упал за сутки на 3,9%, за неделю он показал рост более чем на 11%.
Индекс страха и жадности держится на отметке 47: нейтральное настроение. Возможно, активы скоро найдут точку для разворота.
Изменения рынка: перспективы и последствия
На рынок продолжают влиять политические изменения и регуляторные новости. Например, Китай настаивает на остановке токенизации реальных активов в Гонконге, что усиливает осторожность среди инвесторов. Также значительными остаются инвестиции в ETF на биткоин и эфир в США. Зафиксированы притоки в $222 млн и $47 млн соответственно. Это говорит о долгосрочных интересах институциональных инвесторов.
Если вы инвестируете сейчас, эксперты советуют:
- Оценить риски и не входить в покупки на пике падения без стопов.
- Следить за индексом страха и жадности, чтобы уловить настроение рынка.
- Рассмотреть позиции в стабильных крупных монетах, которые могут восстановиться.
- Не игнорировать новости о регуляции – они быстро меняют тренды.
- При желании вкладываться в волатильные токены, но делать это маленькими суммами и с подготовленной стратегией выхода.
Сейчас важно следить за ключевыми уровнями для биткоина и эфира, чтобы понять, куда может пойти рынок дальше.
Для Биткоина:
- Сопротивление находится в зоне $114 000–$116 000. Пробой выше этого диапазона, особенно с хорошим объемом, может вывести цену сначала к $117 500, а потом и к $119 000.
- Поддержка – $112 000, где покупатели уже проявлялись. Если этот уровень не удержится, следующий важный уровень поддержки – $111,000, а при дальнейшем падении – $108 000.
Такой анализ говорит, что сейчас BTC находится в диапазоне консолидации с небольшим давлением вниз, но при успешном прорыве сверху возможен рост.
Для Эфира:
- ETH после попытки подняться к $4 500 получил отбой и сейчас снизился до примерно $4 166.
- Важно следить за удержанием текущего уровня поддержки. Если цена закрепится выше этой отметки, могут начаться попытки восстановления. Если нет, то возможны тесты более низких уровней поддержки.
