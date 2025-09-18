Криптопрогноз по альтсезону: смотрим на XRP, Cardano, Bitcoin Hyper

Пока все следят за сегодняшним объявлением Федеральной резервной системы США о процентных ставках, мы обращаем внимание на трех лидеров альтсезона. XRP, Cardano и Bitcoin Hyper показывают многообещающие сигналы роста.

Что происходит сейчас?

XRP, Cardano и Dogecoin на протяжении всей недели постепенно растут. Инвесторы связывают это с ожиданиями, что ФРС впервые с декабря снизит процентные ставки. Нынешнему сезону альткоинов это только на руку, как утверждают эксперты.

Логика простая: когда центральный банк снижает ставки, денег в экономике становится больше, и люди начинают искать более рискованные, но потенциально прибыльные активы. Криптовалюты как раз попадают в эту категорию. А посмотреть список лучших криптовалют для покупки вы можете в данном материале.

Новые обстоятельства могут привести к тому, что XRP, Cardano и Dogecoin достигнут новых максимумов за год и, возможно, установят новые ATH.

Прогноз XRP ($XRP) – близятся новые максимумы

Сегодня XRP подорожал до $3,02, увеличившись на 2% за неделю и на 7% за последние две недели. Альткоин показал положительную динамику за месяц, увеличившись на 1,5%. Это говорит о поворотном моменте, который должен помочь его дальнейшему росту в случае снижения ставки (по последнему обновлению ставку ФРС ожидаемо снизили на 0.25%, до 4.25%).

И в долгосрочной перспективе цена XRP, вероятно, продолжит расти, учитывая, что сама компания Ripple уверенно растет. В последние недели Ripple совершила крупные покупки, подписала партнерские соглашения и вышла на новые географические рынки, развивая свой бизнес и повышая спрос на XRP.

Вдобавок ко всему, SEC, вероятно, одобрит несколько ETF XRP позже в этом году. И это, по ожиданиям, может привести к притоку институциональных денег на рынок XRP. Все это совпадает с тем, что XRP готов к сильному отскоку, а его показатели недавно начали восстанавливаться после уровней перепроданности. Таким образом, цена XRP может достичь $3,50 доллара к концу месяца.

Прогноз Cardano ($ADA) – надежды на ETH могут привести к обновлению максимумов

ADA торгуется сегодня по $0.8751, занимая 11-е место среди всех криптовалют по капитализации. За последнюю неделю монета немного просела, но если взглянуть шире, за две недели она все-таки выросла на 5.5%. Месячное падение на 4.5% может показаться плохой новостью, но многие трейдеры видят в этом неплохую возможность. После такой коррекции монета находится в хорошем положении для сильного отскока, особенно если ФРС снизит процентные ставки.

Технические сигналы обнадеживают. Если посмотреть на график ADA, видно, что она вот-вот вырвется из “бычьего флага” – технической фигуры, которая часто предвещает рост. Данные о транзакциях показывают, что “киты” – крупные держатели криптовалют – снова начали накапливать ADA. Это хороший знак, ведь такие игроки редко ошибаются в долгосрочных трендах. В целом, можно сказать, что ADA уверенно готовится к новому скачку после недавнего спада.

Прогноз Bitcoin Hyper – сборы на предпродаже преодолели рубеж в $16 млн

Bitcoin Hyper ($HYPER) стал лучшим решением для Биткоина в этом году. Это первый биткоин Layer 2, основанный на виртуальной машине Solana (SVM).

Его цель проста и гениальна: расширить экосистему первой криптовалюты мира. Проще говоря, масштабировать ее. К чему это приведет? К ускорению процессов, большей безопасности и снижению комиссий. Возможно будет даже создание мем-коинов в сети.

Проект объединяет подтвержденную годами безопасность Биткоина с высокопроизводительной платформой Solana. Трейдерам стали доступны новые возможности для высокоэффективной торговли. Это и удобный мост для перевода BTC, и масштабируемая разработка децентрализованных приложений (dApp).

Отметим, что проект успешно прошел аудит компании Consult. Это укрепляет доверие инвесторов к его технологической базе и расширяет поток клиентов. Замечен быстрый прогресс: предпродажа уже собрала более $16 млн. Сейчас цена токенов HYPER составляет всего $0.012935, но по мере окончания пресейла стоимость будет расти.

Купить монеты HYPER можно на официальном сайте Bitcoin Hyper, используя криптовалюту или банковскую карту.

