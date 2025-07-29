Криптопрогноз от Google: какими Gemini видит XRP, Shiba Inu и Pepe в 2025?

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Реклама Реклама



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Модель искусственного интеллекта Gemini от Google прогнозирует, что несколько известных альткойнов могут показать сильный рост цен до конца 2025 года, поддерживаемый взрывным ростом Биткоина.

Недавно Биткоин попал в заголовки новостей, достигнув рекордной отметки в $122 838 на прошлой неделе. Это событие, которое многие эксперты считают способным ускорить массовое принятие криптовалют, если бычий тренд сохранится.

Этот прорыв вдохнул новый энтузиазм в криптоотрасль, подогревая прогнозы, что следующий рыночный подъем может превзойти рекордный ралли 2021 года и вывести ведущие альткойны на неизведанные территории.

Вот цифровые активы, которые, по прогнозам Gemini AI, могут принести значительную прибыль к праздничному сезон

XRP (Ripple): Gemini прогнозирует рост цены в 6 раз до конца 2025 года

Прогнозы Gemini ставят ведущий блокчейн-монету Ripple (XRP) на потенциальную оценку в 20 долларов к концу 2025 года, что означает шестикратный рост относительно текущей цены около $3,22.

Прогноз основан на впечатляющих результатах XRP в этом году. Токен достиг нового исторического максимума в $3,65 18 июля, превысив предыдущий пик 2018 года в $3,40. За последние две недели XRP вырос на 9%, а за месяц – на 47%, обогнав по динамике как Биткоин, так и другие альткоины, упомянутые в отчете.

Рост доверия инвесторов связан с постепенно проясняющейся регуляторной средой, расширением практической полезности токена и спекуляциями вокруг возможного запуска спотового ETF на базе XRP, все это способно привлечь значительные инвестиции.

XRP обеспечивает молниеносные и дешевые международные переводы без участия посредников. В 2024 году Фонд капиталов развития ООН (UNCDF) признал XRP удобным блокчейн-решением для трансграничных денежных переводов.

Ключевая юридическая победа была одержана в 2023 году, когда суд в США постановил, что продажи XRP розничным покупателям со стороны Ripple не являются сделками с ценными бумагами. К марту 2025 года SEC официально завершила дело, устранив одно из главных препятствий для токена.

Сейчас XRP торгуется на 11,4% ниже своего исторического максимума, и его преодоление может открыть дорогу к более консервативному прогнозу Gemini на конец года, $5–15, с потенциалом роста и выше.

Индекс RSI снизился с 86 в прошлый понедельник до 61 сегодня, что указывает на период охлаждения, который может позволить активу консолидироваться перед очередным движением вверх. В сценарии дальнейшего улучшения нормативных условий, например, при администрации Трампа, Gemini AI предполагает, что XRP может даже удвоить свою прогнозируемую стоимость, превзойдя предыдущие рекорды, установленные во время бычьего роста в 2021 году.

За прошедший год XRP вырос на 433%, опередив рост Биткоина на 75% за тот же период.

Shiba Inu (SHIB): ИИ Gemini предсказывает, что цена SHIB может вырасти в 35 раз к концу года в оптимистичном сценарии

Шиба-Ину (SHIB), представленная в августе 2020 года, стала второй по величине монетой-мемом после Dogecoin, рыночная капитализация которой составляет около $8,3 млрд.

Торгуясь на уровне около $0,00001408, SHIB показал рост на 23% за последний месяц. С технической точки зрения, монета приближается к прорыву из двух ключевых графических формаций: нисходящего клина, наблюдавшегося с ноября по март, и бычьего флага, сформировавшегося в середине мая.

Ключевое сопротивление находится на отметке $0,000022, однако при сохранении восходящего импульса SHIB может достичь более оптимистичного прогноза Gemini – $0,0001–0,0005 к декабрю, что означает рост в 7–35 раз от текущих уровней.

Этому потенциальному росту способствует агрессивный механизм сжигания токенов SHIB. В этом месяце за семь дней было сожжено 1,3 млрд токенов SHIB, что отражает рост числа сжигаемых токенов на 2080%.

SHIB также выходит за рамки статуса мем-монеты. Построенный на базе Ethereum, он теперь использует преимущества своего решения уровня 2, Shibarium, которое повышает масштабируемость, снижает плату за газ, а также повышает производительность приложений DApp и конфиденциальность пользователей, что делает SHIB все более жизнеспособным активом для более широкого использования DeFi.

Pepe ($PEPE): Gemini предсказывает рост популярности мемов-гигантов в 3 раза

Pepe ($PEPE), монета, вдохновленная легендарной мультяшной лягушкой, созданной Мэттом Фьюри, с момента своего дебюта в апреле 2023 года быстро вошла в число ведущих мемных криптовалют по рыночной капитализации. Сейчас ее стоимость превышает $5,4 млрд, что позволяет ей опережать всех конкурентов среди мемных токенов, не связанных с “собачьей” тематикой.

Несмотря на волну копий, PEPE сохраняет доминирование благодаря живой поддержке сообщества и глубокой рыночной ликвидности. Илон Маск косвенно намекнул, что PEPE входит в число его предпочтительных активов наряду с Dogecoin.

На данный момент цена PEPE около $0,0000129, что на 37,5% выше, чем месяц назад. За этот период он опередил среднесуточную доходность Биткоина и Эфириума за последние 30 дней, хотя сегодня немного уступает – за последние 24 часа снижение составило 0,4%, в то время как остальной рынок мемкоинов с капитализацией $84 млрд вырос на 3,2%.

Искусственный интеллект Gemini прогнозирует, что к концу года PEPE может утроить свою стоимость, достигнув $0,000035 – значительно выше исторического максимума декабря 2024 года в $0,00002803, от которого он с тех пор упал на 54%.

Технические показатели показывают нисходящий клиновидный паттерн, сформировавшийся в период с ноября по март, – явление, которое обычно сигнализирует о резком развороте тренда вверх в ближайшей перспективе.

Если бычий импульс сохранится, PEPE может вернуться к предыдущим максимумам и потенциально вырасти до $0,00004 или даже $0,00005 до Нового года, особенно если начнется более широкое рыночное ралли.

TOKEN6900: мемкоин, нацеленный на параболический рост в 1000 раз

Хотя Gemini прогнозирует стабильную доходность от крупных альткойнов, их значительные рыночные капитализации могут ограничивать взрывной потенциал роста. Трейдеры, ищущие экспоненциальный рост, обращаются к новому поколению мем-токенов.

В центре внимания находится TOKEN6900 (T6900) – мем-проект на базе ERC-20, который начал предпродажу всего две недели назад. За это время токен собрал более $1,3 млн на этапе предпродажи, что свидетельствует о высоком начальном спросе и потенциально выгодном запуске.

Позиционируя себя как чисто мемный токен, TOKEN6900 использует сатиру и социальную вирусность, без претензий на практическое применение. На их сайте говорится: “Проект не построен на фундаментальных основах. Он построен на заблуждениях, иронии и коллективных галлюцинациях трейдеров, постоянно сидящих в онлайне”.

Вдохновением для TOKEN6900 послужил SPX6900 мем-токен, иронизирующий над раздутыми рыночными оценками в периоды спекулятивных пузырей. Общее предложение TOKEN6900 составляет 930 993 091 токен – на один больше, чем у SPX6900 на этапе предпродажи, продолжая тренд на осознанный брендинг и ироничный стиль.

Несмотря на отсутствие прямой полезности, проект предлагает механизмы стейкинга, позволяющие держателям зарабатывать пассивные награды, делая ставку на вирусный рост.

На данный момент предпродажная цена на официальном сайте на $0,00675 выше, чем на официальном сайте, и менее чем через 48 часов ожидается еще одно повышение цен, что даст возможность первым участникам получить более низкую цену на участие.

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