Криптопрогноз от Google: какими Gemini видит XRP, Shiba Inu и Pepe в 2025?
Мы стремимся к полной прозрачности перед нашими читателями. Некоторые из наших материалов содержат партнерские ссылки, и мы можем получать комиссию за покупки, совершенные по ним. Однако это никоим образом не влияет на наши анализы, мнения или обзоры. Все редакционные материалы создаются независимо от маркетинговых партнерств, а наши рейтинги основаны исключительно на установленных критериях оценки.
Модель искусственного интеллекта Gemini от Google прогнозирует, что несколько известных альткойнов могут показать сильный рост цен до конца 2025 года, поддерживаемый взрывным ростом Биткоина.
Недавно Биткоин попал в заголовки новостей, достигнув рекордной отметки в $122 838 на прошлой неделе. Это событие, которое многие эксперты считают способным ускорить массовое принятие криптовалют, если бычий тренд сохранится.
Этот прорыв вдохнул новый энтузиазм в криптоотрасль, подогревая прогнозы, что следующий рыночный подъем может превзойти рекордный ралли 2021 года и вывести ведущие альткойны на неизведанные территории.
Вот цифровые активы, которые, по прогнозам Gemini AI, могут принести значительную прибыль к праздничному сезон
XRP (Ripple): Gemini прогнозирует рост цены в 6 раз до конца 2025 года
Прогнозы Gemini ставят ведущий блокчейн-монету Ripple (XRP) на потенциальную оценку в 20 долларов к концу 2025 года, что означает шестикратный рост относительно текущей цены около $3,22.
Прогноз основан на впечатляющих результатах XRP в этом году. Токен достиг нового исторического максимума в $3,65 18 июля, превысив предыдущий пик 2018 года в $3,40. За последние две недели XRP вырос на 9%, а за месяц – на 47%, обогнав по динамике как Биткоин, так и другие альткоины, упомянутые в отчете.
Рост доверия инвесторов связан с постепенно проясняющейся регуляторной средой, расширением практической полезности токена и спекуляциями вокруг возможного запуска спотового ETF на базе XRP, все это способно привлечь значительные инвестиции.
XRP обеспечивает молниеносные и дешевые международные переводы без участия посредников. В 2024 году Фонд капиталов развития ООН (UNCDF) признал XRP удобным блокчейн-решением для трансграничных денежных переводов.
Ключевая юридическая победа была одержана в 2023 году, когда суд в США постановил, что продажи XRP розничным покупателям со стороны Ripple не являются сделками с ценными бумагами. К марту 2025 года SEC официально завершила дело, устранив одно из главных препятствий для токена.
Сейчас XRP торгуется на 11,4% ниже своего исторического максимума, и его преодоление может открыть дорогу к более консервативному прогнозу Gemini на конец года, $5–15, с потенциалом роста и выше.
Индекс RSI снизился с 86 в прошлый понедельник до 61 сегодня, что указывает на период охлаждения, который может позволить активу консолидироваться перед очередным движением вверх. В сценарии дальнейшего улучшения нормативных условий, например, при администрации Трампа, Gemini AI предполагает, что XRP может даже удвоить свою прогнозируемую стоимость, превзойдя предыдущие рекорды, установленные во время бычьего роста в 2021 году.
За прошедший год XRP вырос на 433%, опередив рост Биткоина на 75% за тот же период.
Shiba Inu (SHIB): ИИ Gemini предсказывает, что цена SHIB может вырасти в 35 раз к концу года в оптимистичном сценарии
Шиба-Ину (SHIB), представленная в августе 2020 года, стала второй по величине монетой-мемом после Dogecoin, рыночная капитализация которой составляет около $8,3 млрд.
Торгуясь на уровне около $0,00001408, SHIB показал рост на 23% за последний месяц. С технической точки зрения, монета приближается к прорыву из двух ключевых графических формаций: нисходящего клина, наблюдавшегося с ноября по март, и бычьего флага, сформировавшегося в середине мая.
Ключевое сопротивление находится на отметке $0,000022, однако при сохранении восходящего импульса SHIB может достичь более оптимистичного прогноза Gemini – $0,0001–0,0005 к декабрю, что означает рост в 7–35 раз от текущих уровней.
Этому потенциальному росту способствует агрессивный механизм сжигания токенов SHIB. В этом месяце за семь дней было сожжено 1,3 млрд токенов SHIB, что отражает рост числа сжигаемых токенов на 2080%.
SHIB также выходит за рамки статуса мем-монеты. Построенный на базе Ethereum, он теперь использует преимущества своего решения уровня 2, Shibarium, которое повышает масштабируемость, снижает плату за газ, а также повышает производительность приложений DApp и конфиденциальность пользователей, что делает SHIB все более жизнеспособным активом для более широкого использования DeFi.
Pepe ($PEPE): Gemini предсказывает рост популярности мемов-гигантов в 3 раза
Pepe ($PEPE), монета, вдохновленная легендарной мультяшной лягушкой, созданной Мэттом Фьюри, с момента своего дебюта в апреле 2023 года быстро вошла в число ведущих мемных криптовалют по рыночной капитализации. Сейчас ее стоимость превышает $5,4 млрд, что позволяет ей опережать всех конкурентов среди мемных токенов, не связанных с “собачьей” тематикой.
Несмотря на волну копий, PEPE сохраняет доминирование благодаря живой поддержке сообщества и глубокой рыночной ликвидности. Илон Маск косвенно намекнул, что PEPE входит в число его предпочтительных активов наряду с Dogecoin.
На данный момент цена PEPE около $0,0000129, что на 37,5% выше, чем месяц назад. За этот период он опередил среднесуточную доходность Биткоина и Эфириума за последние 30 дней, хотя сегодня немного уступает – за последние 24 часа снижение составило 0,4%, в то время как остальной рынок мемкоинов с капитализацией $84 млрд вырос на 3,2%.
Искусственный интеллект Gemini прогнозирует, что к концу года PEPE может утроить свою стоимость, достигнув $0,000035 – значительно выше исторического максимума декабря 2024 года в $0,00002803, от которого он с тех пор упал на 54%.
Технические показатели показывают нисходящий клиновидный паттерн, сформировавшийся в период с ноября по март, – явление, которое обычно сигнализирует о резком развороте тренда вверх в ближайшей перспективе.
Если бычий импульс сохранится, PEPE может вернуться к предыдущим максимумам и потенциально вырасти до $0,00004 или даже $0,00005 до Нового года, особенно если начнется более широкое рыночное ралли.
TOKEN6900: мемкоин, нацеленный на параболический рост в 1000 раз
Хотя Gemini прогнозирует стабильную доходность от крупных альткойнов, их значительные рыночные капитализации могут ограничивать взрывной потенциал роста. Трейдеры, ищущие экспоненциальный рост, обращаются к новому поколению мем-токенов.
В центре внимания находится TOKEN6900 (T6900) – мем-проект на базе ERC-20, который начал предпродажу всего две недели назад. За это время токен собрал более $1,3 млн на этапе предпродажи, что свидетельствует о высоком начальном спросе и потенциально выгодном запуске.
Позиционируя себя как чисто мемный токен, TOKEN6900 использует сатиру и социальную вирусность, без претензий на практическое применение. На их сайте говорится: “Проект не построен на фундаментальных основах. Он построен на заблуждениях, иронии и коллективных галлюцинациях трейдеров, постоянно сидящих в онлайне”.
Вдохновением для TOKEN6900 послужил SPX6900 мем-токен, иронизирующий над раздутыми рыночными оценками в периоды спекулятивных пузырей. Общее предложение TOKEN6900 составляет 930 993 091 токен – на один больше, чем у SPX6900 на этапе предпродажи, продолжая тренд на осознанный брендинг и ироничный стиль.
Несмотря на отсутствие прямой полезности, проект предлагает механизмы стейкинга, позволяющие держателям зарабатывать пассивные награды, делая ставку на вирусный рост.
На данный момент предпродажная цена на официальном сайте на $0,00675 выше, чем на официальном сайте, и менее чем через 48 часов ожидается еще одно повышение цен, что даст возможность первым участникам получить более низкую цену на участие.
Следите за новостями проекта в официальных аккаунтах соцсетей.