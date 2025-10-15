Конференция Swell может подтолкнуть цену XRP вверх: обзор

Какую криптовалюту купить в октябре: эксперты смотрят в сторону XRP в ожидании ежегодной конференции Swell.

До ежегодной конференции Ripple Swell 2025 осталось всего три недели. Аналитики и трейдеры в предвкушении. Если исторический цикл повторится, то это событие может стать катализатором роста для XRP.

Мероприятие, запланированное на начало ноября, уже стала традиционной площадкой для громких анонсов Ripple. В этом году состав спикеров говорит сам за себя. Заявлена Адина Фридман, глава Nasdaq, а также руководители направлений цифровых активов из BlackRock, Citi, Fidelity и CME Group. Такой состав участников наводит на мысль, что разговор будет идти о серьезном внедрении XRP в среде крупных финансовых игроков. Это называется институциональным внедрением.

4 ноября Ripple проведет живую демонстрацию платежей в стейблкоинах на базе XRP Ledger. После этого выступит с ключевой речью Брэд Гарлингхаус, рассказывая о следующих шагах компании. За последние сутки цена XRP упала на 5,4%, но с приближением конференции Swell интерес и активность могут фоново расти.

Что это значит для инвесторов?

Традиционно перед Swell возникает ажиотажный спрос, что может подтолкнуть цену вверх. Долгосрочный тренд: Партнерства с гигантами уровня BlackRock и Nasdaq – мощный фундамент для роста.

Прогноз цены XRP: актив внезапно обвалился, но готов восстанавливаться

На дневном графике видно, что XRP формирует фигуру симметричный треугольник. Это нестабильный сигнал, не понятно, кто возьмет вверх, продавцы или покупатели. Однако, аналитики часто рассматривают эту фигуру, как обозначение периода консолидации (объединения) перед следующим крупным движением.

Во время внезапного обвала в прошлую пятницу цена XRP достигла ключевой поддержки на уровне $1,80. Она закрепилась прочно, поскольку быстро вмешались покупатели. Сейчас цена вернулась к $2,50.

Если медвежий импульс вернется, то стоит обратить внимание на поддержку на уровень $1,80.

Однако предстоящая конференция Swell может полностью изменить этот сценарий. Если Ripple представит новые инициативы, которые будут способствовать росту и укреплению экосистемы, цена актива пойдет вверх.

Прорыв выше отметки в $3 доллара подтвердит выход из симметричного треугольника. Таким образом, готовится почва для потенциального роста к $6 в ближайшие месяцы. Теоретически, к середине зимы это может быть возможно.

Пока XRP держится выше поддержки линии тренда (значит, уверенно, оптимистично), это благоприятствует бычьему прогнозу цены XRP. И в то время как актив готовится к потенциальному прорыву, инвесторы смотрят и на другие монеты с потенциалом роста. Предпродажи мем-активов на ранних стадиях позволяют настроить пассивный доход в крипте даже в такой нестабильный период. Обращайте внимание на проекты по типу Pepenode ($PEPENODE), они объединяют несколько трендовых направлений.

Эта “скрытая жемчужина” (так называют активы с огромным потенциалом) позволяет любому пользователю создавать виртуальные установки для майнинга. Так можно зарабатывать настоящие мем-монеты без использования реального оборудования. Давайте рассмотрим его поближе.

Предпродажа Pepenode ($PEPENODE) играючи собрала $1.8 млн

Pepenode ($PEPENODE) позволяет вам майнить криптовалюту, даже если у вас нет специального дорогостоящего оборудования или технических навыков. Да, в 2025 году добывать криптоактивы стало в разы проще и доступнее.

Pepenode новая игра mine-to-earn (M2E) делает майнинг увлекательным и простым занятием. Пользователи создают виртуальные майнинг-центры, используя токены $PEPENODE. Вы можете начать с настройки виртуального сервера, а затем обновить свои установки, чтобы зарабатывать больше и подняться в таблице лидеров.

Лучшие игроки получают призы на аирдропах в виде популярных мемовых монет, таких как PEPE ($PEPE) и $FARTCOIN. Начать работу очень просто. Просто зайдите на официальный сайт Pepenode или подключите кошелек, например, Best Wallet. Оплатите монеты USDT, ETH или даже банковской картой – это займет всего минуту.

