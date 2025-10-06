Какую криптовалюту купить в октябре: к чему приведет “затишье” XRP?

Сейчас XRP торгуется на уровне $2,97. За последние сутки он вырос на 2,07%, как сообщает аналитический сервис TraidingView. Трейдеры ждут подтверждения прорыва после нескольких месяцев бокового движения. Напомним, что боковой тренд или “боковик” возникает, когда инвесторы находятся в неуверенности: цена актива колеблется рядом с одними и теми же показателями. Аналитики говорят, что в такие периоды “быки” и “медведи” заключают условное перемирие. Боковое движение, обычно, возникает после сильных скачков вверх или вниз.

Отметим, что пока участники рынка следят за ценой XRP, некоторые обращают внимание и на другие монеты с потенциалом роста. Лучшим на неделе стал проект Maxi Doge с его многообещающим токеном $MAXI, идеальным для получения большой прибыли. Ниже мы расскажем, в чем его потенциал и особенности.

Технический анализ XRP подтверждает рост альткоина

Капитализация XRP достигла почти $180 млрд, что делает ее третьей по размеру на рынке. Несмотря на временное затишье, усиливается бычий настрой. С июля формируется фигура симметричного треугольника. Такая модель часто предвещает серьезные движения цены.

Треугольник показывает сближающиеся максимумы и растущие минимумы. Это говорит о равновесии между покупателями и продавцами. Однако недавнее дневное закрытие выше $3,00 намекает, что бычий импульс может наконец набрать ход. Если цена продолжит держаться выше этой отметки, подтверждённый прорыв может вывести XRP к более высоким уровням сопротивления в ближайшие недели.

С технической стороны 50-дневная скользящая средняя на уровне $2,93 служит ключевой поддержкой. А 100-дневная SMA на отметке $2,63 отражает долгосрочный тренд. Дневное закрытие выше $3,12 станет подтверждением прорыва. После этого XRP может дойти до $3,38, затем до $3,67 и в итоге до $3,95.

Трейдеры могут открывать длинные позиции при подтвержденном дневном закрытии выше $3,12, ориентируясь на $3,38 и $3,67. Стопы рекомендуется выставлять ниже $2,92. Ужесточение структуры, увеличение объема и улучшение настроений означают, что приближается важный этап.

Устойчивый прорыв был бы не только разворотом бычьего тренда, но и мог бы ознаменовать начало нового многомесячного ралли. Если динамика продолжится, XRP может достичь отметки в $3,95. Это обусловлено интересом со стороны крупных игроков (институционалов) и уверенностью инвесторов в долгосрочном видении Ripple.

Предпродажа Maxi Doge ($MAXI) учит инвесторов торговать смелее

Maxi Doge ($MAXI) – это мем-коин, ставший символом культуры самых смелых криптанов. Такие инвесторы “новой волны” живут на адреналине, кофеине и вере в 1000-кратный рост монеты, в которую вкладываются. Проект объединяет сразу несколько привлекательных черт. Например, здесь вы получаете азарт от трейдинга, “энергию спортзала” (да, тут и такое есть) и дух соперничества. И все это в одной монете!

Став владельцем токена $MAXI, вы получаете доступ к стейкингу с плавающей доходностью. Это первый полезный момент. Второй – торговые челленджи теперь в вашем распоряжении, плюс, открыт путь к геймифицированным ивентам от партнеров проекта. То есть вы можете настроить себе потоки прибыли с разных сторон, и зарабатывать по-максимуму. Смарт-контракт прошел аудит у SolidProof и Coinsult, что подтверждает его безопасность. Ваши сбережения в надежном месте!

Интерес к проекту стремительно растет, на предпродаже уже собрано более $2,7 млн, а стоимость токена составляет всего $0,0002605. С каждым новым этапом цена будет повышаться, поэтому не игнорируйте возможность раннего входа.

Держатели $MAXI получают:

Вознаграждения за стейкинг с гибкой доходностью

Участие в торговых конкурсах и призах для лидеров

Доступ к событиям сообщества и будущим интеграциям

Купить $MAXI можно на официальном сайте Maxi Doge, используя ETH, BNB, USDT, USDC или банковскую карту.

