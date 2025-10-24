[LIVE] Какую криптовалюту купить сегодня – HYPER, SOL, XRP

Рост криптовалют в начале октября подтвердил исторический тренд “Uptober”, однако продержался недолго. К середине месяца рынки резко упали. Это был показательный результат агрессивной политики Дональда Трампа в отношении торговли с Китаем. Президент США объявил о 100%-ном тарифе на китайский импорт, что побудило предпринимателей отказаться от рискованных инвестиций. Стал актуален вопрос: “Какую криптовалюту купить сегодня, чтобы сохранить капитал?”

Инвесторы “затихли” преддверии предстоящего заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Несмотря на это, некоторые аналитики считаю откат многих криптовалют ничем иным как здоровой коррекцией. То есть, рынок “очистился” от избыточного кредитного плеча – заемных средств. Перед более устойчивым ростом закрылись слабые позиции, а это довольно хороший сигнал.

Обращаем ваше внимание на три выдающихся альткоина, показывающих сегодня значительный потенциал роста.

HYPER: самая обсуждаемая предпродажа 2025

Bitcoin Hyper ($HYPER) стал одной из самых мощных предпродаж в 2025 году. Проект направлен на улучшение сети Биткоина. Это снижение комиссий, увеличение скоростей, повышение масштабируемости и многое другое.

HYPER – это мемкоин, однако не обычный развлекательно-бесполезный. По большому счету, это монета с огромным потенциалом просто потому, что сам проект невероятно актуален. не простой, а с мощной технической начинкой. Он построен на собственном втором уровне (Layer-2) для Биткоина.

За счет новой уникальной технологии и ее грамотного продвижения удается создавать ажиотаж вокруг самого проекта. Подробную дорожную карту проекта вы найдете на официальном сайте.

Аналитики, которые исследуют трендовые мемкоины, рисуют проекту хорошие перспективы. При оптимистичном раскладе монета может завершить год на отметке $0,0583. Ее рыночная капитализация достигнет $1,2 млрд.

Solana (SOL): сильнейший конкурент Ethereum с отличными показателями недели

Экосистема Solana продолжает расти. Сейчас она укрепляет репутацию одного из самых быстрых и масштабируемых блокчейнов. сеть уверенно конкурирует с Ethereum, признанным лидером сегмента. Цифры говорят сами за себя: рыночная капитализация превысила $104 млрд, а в ее децентрализованных финансах (DeFi) хранится более $11 млрд.

Взгляд инвесторов прикован к перспективе появления американских биржевых фондов (ETF) на Solana. Если это произойдет, можно ожидать мощного притока денег от крупных компаний и организаций. По сценарию, уже опробованному на Bitcoin и Ethereum.

После достижения дна в районе $100 в апреле, цена SOL поднялась. Сейчас актив торгуется по $191. Рост подпитывается растущей нормативной ясностью. Ключевой уровень поддержки сейчас вокруг $150, а серьезное сопротивление ждет на отметке $250. Если бычий настрой закрепится, откроется дорога и к $500.

Ripple (XRP): лидер по трансграничным платежам в 2025 году

XRP ($XRP) – это основа платежной сети Ripple, которая славится очень быстрыми переводами и низкими комиссиями. Это современная альтернатива старым системам вроде SWIFT.

За XRP стоят UN Capital Development Fund и крупные финансовые компании США. Сейчас по рыночной стоимости это третья по величине криптовалюта. Капитализация около $144,3 млрд долларов. Ripple также выпустила свой стейблкоин RLUSD, чтобы занять часть быстрорастущего рынка стейблкоинов.

За последний год цена XRP выросла на 357%. В середине июля монета достигла максимума впервые за семь лет XRP ($XRP) и торговалась по $3,65. Это значительно больше, чем рост Биткоина за тот же период. BTC вырос на 62%.

Летом на графике появилось две бычьих фигуры, называемых “бычий флаг”, что тоже намекает на рост, особенно если в середине октября одобрят ETF. Если в США примут полноценный закон о криптовалютах, цена XRP может подняться до $5–$10.