Какую криптовалюту купить сегодня: обзор XRP и SNORT

Наша команда составила прогноз по двум криптоактивам, которые на этой неделе привлекли внимание инвесторов. XRP, как представитель лидеров рынка, готовится к уверенному ралли (росту цены). SNORT – монета из мем-сегмента накапливает ресурс перед листингом и мощным ценовым скачком. Какую криптовалюту купить сегодня? Надеемся, наш обзор вам поможет найти ответ.

Прогноз по XRP ($XRP): в ожидании роста к $10

Искусственный интеллект Claude AI предполагает, что нативный токен Ripple скоро начнет стабильно расти. По прогнозу платформы, цена XRP к концу года зафиксируется между $5.50 и $6.20. То есть, актив уже через 2 месяца может подорожать примерно в 2 раза. Его текущая стоимость составляет это более чем в два раза превышает его текущую стоимость, составляющую около $2,40.

Знаменательная победа Ripple над Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в начале этого года положила конец пятилетней юридической эпопее. Доверие инвесторов восстановилось. 18 июля XRP поднялся до семилетнего максимума в $3,65.

За прошедший год XRP взлетел на 349%. Он обогнал по скорости роста Биткоин (рост на 62%) и Эфириум (рост на 46%). Технический анализ показывает три отчетливых формирования бычьего флага в 2025 году. Это намек на стабильный рост. Два флага появились в летние месяцы, что часто является сигналом к крупным восходящим движениям.

Потенциальное одобрение ETF, благоприятные изменения в законодательстве и расширяющееся глобальное партнерство Ripple – все это может помочь XRP возместить недавние потери и приблизиться к порогу в $6. При благоприятном сценарии он может дойти и до $10. Наиболее оптимистично настроенные инвесторы делают ставку на это.

Snorter Bot: трейдинг мемкоинов по новым правилам

Snorter Bot разработан, чтобы помочь трейдерам получать прибыль на рынке мем-валют. Бот полностью интегрирован в Telegram. Рыночные игроки могут использовать все функции торгового инструмента, не выходя из мессенджера, что сэкономит массу времени.

Snorter Token (SNORT) – нативный токен экосистемы. Владельцы SNORT получают доступ к сниженным торговым комиссиям (всего 0,85% против 1,5% для тех, кто еще не присоединился к проекту).

Его держатели SNORT первыми получают доступ к бета-функциям бота. Например, встроенный детектор скам-проектов, который “вскрывает” мошеннические схемы с точностью до 85%. Кроме этого, Snorter Bot помогает копировать успешные сделки, моментально хватать новые мемные криптовалюты, а также ставить лимитные ордера и стоп-лоссы. Полный набор трейдера для работы на мем-рынке. Подробности вы найдете на официальном сайте проекта.

Прогноз цены SNORT на 2025 год

Предпродажа Snorter Token началась стремительно. Это хороший знак для нового проекта. Трейдеры заметили преимущества Snorter Bot перед другими торговыми ботами и уделили ему внимание. экосистема начала расти и расширяться. Токен SNORT, в свою очередь, заинтересовал многих как возможность раннего входа в перспективный проект на самых лучших условиях.

Прогресс предпродажи SNORT SNORT +16%

Наши эксперты считают, что положительная динамика цены не только сохранится, но и ускорится. Все будет зависеть от маркетинговой стратегии команды. Предварительная продажа Snorter Token имеет жесткий лимит в размере $5 млн, и проект планирует распродать 60% от общей эмиссии SNORT в 500 млн токенов. После запуска на широком рынке, монета будет пользоваться высоким спросом среди трейдеров – монеты с потенциалом быстро разлетаются.

Спрос способен поднять цену SNORT до $1,21. Актив в 2025 году начнет торги на биржах с цены $0,1053. Ранние инвесторы могут рассчитывать на рост минимум в 11,5 раз.

Ожидаемый стремительный рост SNORT может стать сигналом для ранних инвесторов зафиксировать прибыль. Эксперты говорят, что это вполне естественно. Под давлением таких продаж цена токена, вероятно, откатится примерно к отметке $0,80. Однако после этого начнется медленное, но уверенное восстановление стоимости. К концу года аналитики прогнозируют возвращение средней цены SNORT к уровню около $0,93.

Кроме того, выход токена на централизованные биржи придаст дополнительный импульс для роста. Однако стоит помнить, что появление SNORT на крупных площадках типа Binance или Coinbase ожидается не раньше 2026 года. Такая перспектива долгосрочная, но очень важная для укрепления позиции мемкоина на рынке.

