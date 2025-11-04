Какую криптовалюту купить: Gemini AI представила оптимистичный прогноз по XRP

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: ноября 3, 2025

На смену нестабильному “Uptober” приходит многообещающий ноябрь. Трейдеры и аналитики ждут повторения исторического цикла: как правило, ноябрь был мощным толчком для рынка. Какую криптовалюту купить сейчас? Искусственный интеллект Gemini от Google предсказывает рост альткоинов, а именно XRP. По его данным, инвесторы, которые держат XRP могут уже к новогодним праздникам в разы увеличить свои вложения.

Общий прогноз рынка: какую криптовалюту купить сейчас?

Несмотря на то, что почти весь октябрь крипторынок проседал, настроения среди инвесторов остаются позитивными. Причин для такого поведения несколько. В США одобрили ETF-фонды на Solana, Litecoin и Hedera. Федеральная резервная система снизила ставку на 0,25%. Американские регуляторы продолжают активно работать с криптовалютным рынком. В целом, проблемы с инфляцией постепенно разрешаются. Все это заставляет инвесторов снова идти на риск.

Что может быть рискованнее сегмента мем-валют? Только мем-валюты для торговли с высоким кредитным плечом. Например, мы уже делали обзор мемкоинов, где рассматривали такой проект как Maxi Doge (даже составляли его ценовой прогноз). Почему его сейчас стоит добавлять в свои криптопортфели?

Maxi Doge – это новая версия популярнейшего Doge. Мемкоин объединяет самых рискованных инвесторов. Тех, кто ищет на рынке прибыльные сделки с 1000-кратной прибылью. Поэтому Maxi Doge использует максимальное кредитное плечо (так называют объем заемных средств), заряжается Red Bull и придерживается только бычьего настроя в торговле.

Переходите на официальный сайт и сами посмотрите, сколько у проекта MAxi Doge преимуществ.

КУПИТЬ MAXI

XRP ($XRP): Gemini прогнозирует рост на 400% к концу года

Стремление инвесторов к риску указывает на то, что альткоины (альтернативные криптовалюты) скоро покажут сильный рост. Вероятно, они запустят новый бычий цикл, и возможно, это произойдет уже в этом году. По прогнозам Gemini, одним из лидеров станет именно XRP.

По прогнозам аналитиков Gemini, к концу года цена может вырасти до диапазона от $5,85 до $13. Это примерно в 4,4 раза выше текущей цены (на момент написания материала цена составляет около $2,41).

Напомним, что в начале года Ripple одержала важную победу в судебном споре с SEC. После победы, доверие инвесторов к XRP резко выросло. В июле цена достигла максимума за семь лет и составляла $3,65. За последний год рост составил впечатляющие 378%. XRP значительно обогнал по доходности такие крупнейшие криптовалюты, как Биткоин и Эфириум.

Дополнительным преимуществом для Ripple стала выпущенная ими стабильная монета RLUSD. Также положительно сыграло активное участие генерального директора Брэда Гарлингхауса в диалоге с президентом Трампом. Это укрепляет позиции компании на фоне законодательных инициатив. Также повышает интерес к системе не только у обычных трейдеров, но и у крупных институциональных инвесторов (компаний).

Если появятся такие катализаторы, как одобрение ETF, расширение стратегических партнерств Ripple или четкое регулирование криптовалют в США, то верхние прогнозы Gemini на уровне $13 станут реальностью уже до конца года.