Какие криптовалюты стоит покупать сейчас: Pi Coin и MAXI

Автор Алексей Давыденко Обновленно: октября 10, 2025

Крипторынок сегодня, как говорят аналитики “двигался боком”. То есть трейдеры не стремились ни активно покупать, ни продавать. В периоды таких сомнений обычно не ожидается рекордов, но вот после их завершения они вполне реальны. Именно поэтому прогноз цен на некоторые альткоины сейчас выглядит особенно оптимистично (даже несмотря на препятствия).

В этой статье мы рассмотрим две криптовалюты – Pi Coin и MAXI. Какой потенциал у них?

Прогноз по Pi Network (PI): Есть ли шанс на восстановление?

Цена токена $PI продолжает находиться в серьезном нисходящем тренде. Сейчас он торгуется около $0,2334, что на 32% ниже цены месяц назад и на целых 92% меньше его исторического максимума в $2,99, достигнутого в конце февраля. Проще говоря, актив находится в состоянии глубокого кризиса.

Техническая картина: сплошные красные флаги

Технические индикаторы в панике: RSI (индекс относительной силы) упал ниже 30, что сигнализирует о сильной перепроданности. Теоретически, это может говорить о скором отскоке, но пока тренд не подтверждает этого.

Цена продолжает падать в рамках четкого нисходящего канала, регулярно пробивая очередные уровни поддержки. Это классическое поведение актива в свободном падении. Почему усилия сообщества не помогают? Разработчики и сообщество пытаются вернуть былой интерес. Создан венчурный фонд на $100 млн, выпущена Linux-версия ноды. Но пока это никак не зажигает рынок. Пока энтузиазма недостаточно.

Прогноз: все в руках крупных бирж

Ключевой фактор, который может переломить ситуацию – это листинг на таких гигантах, как Binance или Coinbase.

Пессимистичный сценарий: Без этого PI рискует продолжить свое падение.

Без этого PI рискует продолжить свое падение. Оптимистичный сценарий: В случае получения листинга к концу года цена может совершить мощный рывок и вернуться к уровням $3-4, так как проект получит доступ к миллионам новых инвесторов и огромной ликвидности.

Сейчас Pi Network выглядит как тяжело больной пациент. Технически он “перепродан”, но для выздоровления ему нужна “тяжелая артиллерия” в виде поддержки ведущих бирж. Без этого любое восстановление будет временным и слабым. Актив можно купить на падении и ждать взлета. Напомним, что это довольно рабочая стратегия, но она требует терпения и выдержки.

Прогноз по MAXI: оптимизм и большой потенциал

После внимательного изучения проекта Maxi Doge, рыночной динамики и настроений криптосообщества можно выделить ключевые точки потенциального роста токена $MAXI.

К концу 2025 года успешная предпродажа и планируемый листинг на Uniswap и других биржах могут поднять цену MAXI до диапазона $0,0003-$0,0004. Рынок уже демонстрирует высокую активность инвесторов, что создаёт благоприятный фундамент для раннего роста.

К концу 2026 года, с учетом недавнего исторического максимума биткоина и общего оптимизма крипторынка, $MAXI может вырасти до $0,0008–$0,001. Позитивные макро-факторы и продолжающийся интерес к мемным токенам способны поддержать дальнейшее движение вверх.

К концу 2030 года долгосрочные преимущества экосистемы Maxi Doge, такие как стейкинг с доходностью, еженедельные конкурсы и будущие партнерские интеграции, могут позволить токену торговаться в диапазоне $0,005-$0,01.

Купить MAXI



Прогноз MAXI на 2025 год

Главный фактор роста $MAXI в этом году – это результаты предпродажи. Если пресейл окажется успешным, токен может резко вырасти сразу после выхода на биржи. Поэтому его можно смело добавлять в свои криптопортфели для диверсификации (баланса и снижения рисков). Не забываем: начался сезон мемкоинов.

Для примера: Ethereum собрал $18 млн на пресейле и в итоге стал крупнейшим альткоином. У Maxi Doge жесткий лимит предпродажи – $15,76 млн. С текущей динамикой токен может достичь целевой суммы уже в ближайшие месяцы.

Купить токен MAXI сейчас вы можете на официальном сайте.