Какие альткоины поднимутся: ставки на ETH, ADA, HYPER

Автор Алексей Давыденко Автор Алексей Давыденко О авторе Алексей - ведущий журналист и аналитик в области криптовалют и блокчейн-технологий. Автор более 500 статей о... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: октября 23, 2025

Крипторынок немного ожил после заявлений члена ФРС США Кристофера Уоллера. Чиновник намекнул на смягчение позиции регулятора в отношении цифровых активов. Его слова сразу же отразились на настроениях инвесторов. Сразу появились догадки, какие альткоины поднимутся в ближайшее время. Улучшились прогнозы по Ethereum (ETH) и Cardano (ADA).

За последние сутки эти токены торговались без резких движений. Они оставались в боковом диапазоне (ни взлетов, ни падений). Однако, несмотря на снижение рынка за неделю, комментарии Уоллера оказывают положительное влияние. Американские власти становятся более лояльными к криптовалютам.

Аналитики считают, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе рынок может показать уверенный рост. Особенно на фоне ожидания запуска нового токена HYPER от долгожданного проекта Bitcoin Hyper.

Прогноз ETH: лидер альткоинов будет расти несмотря на спад

Ethereum подешевел до $3,847, потеряв около 8% за неделю и 14% за последние две. Несмотря на это, за год токен показал рост на 46%. Эксперты уверены, что потенциал для дальнейшего подъема у ETH есть и немалый.

С аналитической точки зрения Ethereum по-прежнему один из самых сильных проектов на рынке. Он сохраняет лидерство среди блокчейнов первого уровня (L1) по объему заблокированных активов (TVL), значительно опережая конкурентов.

Важно отметить и новую рыночную тенденцию. За последние месяцы все больше публичных компаний начали формировать собственные резервы в ETH. Среди них BitMine и SharpLink. На их балансах уже числится примерно по $13 млрд и $3,5 млрд в ETH соответственно.

Эксперты отмечают, что текущее снижение стоимости Эфириума выглядит скорее как временная коррекция. Индикаторы на графиках Ethereum указывают на перепроданность актива, что говорит о его недооцененности. Как только настроение на рынке улучшится, ETH может быстро отыграть падение. По прогнозам аналитиков, при благоприятном сценарии цена Ethereum может подняться до $4 500 уже к середине ноября. Новый год вторая по величине криптовалюта может встретить ценой, выше отметки $6 000. Это если на рынке начнется традиционное “рождественское ралли”.

Прогноз HYPER: готовность к бычьему ралли после листинга

Представьте себе Биткоин, но без его главной проблемы: медленных скоростей и высоких комиссий. Именно это обещает воплотить новый проект Bitcoin Hyper, который позиционирует себя не как очередной “убийца Биткоина” (оставим это ETH), а как его мощное второе дыхание.

В чем суть? Проблема нынешней сети Биткоина известна всем: она надежна, но медленна. Bitcoin Hyper предлагает решение. Он создает собственную технологию второго уровня (Layer-2). За счет "разгрузки" и снижения давления на основную сеть и повысится скорость всех внутренних процессов. На официальном сайте вы найдете подробную дорожную карту.

Что это дает:

Мгновенные платежи: расчеты будут производиться за секунду, а не минуты.

расчеты будут производиться за секунду, а не минуты. Потоковая мощность: тысячи транзакций в секунду.

тысячи транзакций в секунду. DeFi для Биткоина: пользователи смогут, наконец, использовать свои "обернутые" BTC (wBTC) в децентрализованных финансах. То есть давать в долг, брать кредиты и торговать, не покидая экосистему Биткоина. Что особенно привлекательно, вся эта скорость будет работать на безопасности исходной сети Биткоина.

Проект уже вошел в рейтинг "Перспективные новинки 2025 года". Но инвесторов, конечно, волнуют не только технологии, но и цифры. Аналитики строят смелые прогнозы:

К 2025 году: цена актива может достичь $0,0583.

цена актива может достичь $0,0583. В перспективе до 2030 года: средняя цена может подняться до $0,5614.

Купить HYPER

Прогноз ADA: запуск ETF и рост сети могут подтолкнуть актив к $3

За последние 24 часа ADA подешевела на 1,5%. За неделю актив упал на 10% за неделю и на 23% за месяц. С другой стороны, альткоин может похвастаться ростом на 73% за год. Аналитики говорят, что перспективы роста есть. Он может опередить другие основные токены, поскольку способен наверстать упущенное во время будущего бычьего ралли. Однако, ADA сейчас на 79% ниже своего исторического максимума 2021 года в $3,09.

Если учесть устойчивый рост Cardano как платформы L1, то вероятность повышения цены ADA в ближайшие недели и месяцы довольно высока. Технические показатели говорят, что рст произойдет, как только начнется запуск первой волны ETF на этот альткоин.

В таком контексте ADA может достичь отметки в $1 к середине ноября, а к концу декабря подняться до $3.