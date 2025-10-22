Как заработать стартовый капитал для торговли на Weex?

Может ли торговля фьючерсами быть еще более выгодной? На популярной криптобирже Weex – да. Если вы пока не присоединились к более чем 6,2 миллионам пользователей площадки и готовы сделать это сейчас, то получите шанс выиграть 50-процентный бонус на фьючерсы. Бонусная акция доступна только при первой регистрации на платформе. Расскажем подробнее о проекте Weex и дадим небольшую инструкцию для активации предложения.

Криптобиржа Weex – трейдинг проще, чем кажется

В мире криптовалют, где скорость, безопасность и выгодные условия определяют успех трейдера, Weex выделяется как одна из самых динамичных платформ. Ее клиенты – инвесторы из более 160 стран, в том числе из России.

Биржа поддерживает спотовую торговлю, фьючерсы и копи-трейдинг. На спотовом рынке можно купить более 1000 криптовалют, причем комиссия в этом случае будет фиксированной и составит 0,1%. Фьючерсные сделки позволяют работать с бессрочными контрактами USDT-M. На Weex трейдерам также доступно кредитное плечо до 400x. Комиссии для мейкеров и тейкеров составляют 0,02% и 0,08% соответственно. Для держателей нативного токена биржи WXT и активных трейдеров действуют скидки. Комиссии можно значительно сократить. Копитрейдинг предлагает более 500 стратегий от лучших трейдеров.

Покупка криптовалюты возможна с помощью опции быстрой покупки, ончейн-транзакции или P2P-торговли.

Weex привлекает как новичков, так и опытных трейдеров, которые рассматривают новые торговые площадки. Команда проекта не жалеет сил на генерацию новых выгодных предложений. Бонусная и реферальная программы биржи – одни из самых щедрых на рынке. Разберемся в условиях действия специального предложения – 50-процентный бонус на фьючерсы.

Бонус для новых пользователей Weex – важные условия

Как мы уже писали, предложение доступно только при первой регистрации. Бонус будет действовать в течение 30 дней с момента регистрации на бирже Weex.

Что дает бонус? Он увеличивает стартовый капитал для торговли и позволяет быстрее достичь общего допустимого объема торговли фьючерсами, используя любую торговую пару. Как только трейдер достигает этого уровня, он получает вознаграждение.

Для участия в бонусной программе Weex пользователю достаточно внести на депозит не менее 100 USDT. Для трейдеров с большим капиталом есть возможность получить фьючерсный бонус в размере 800 USDT, при внесении до 8000 USDT. Одно из главных условий разблокировки бонуса – пользователь должен удерживать чистую сумму депозита в течение трех дней подряд.

Другой важный момент – бонус распространяется только на депозиты внутри сети. Программа не учитывает внутренние переводы трейдеров между своими счетами или между счетами других пользователей Weex.

Есть еще несколько условий, на которые стоит обратить внимание, чтобы гарантированно получить 50-процентный бонус на фьючерсы:

Weex рассчитает объем торговли фьючерсами, умножив маржу трейдера на используемое кредитное плечо.

Покупки, не облагаемые комиссией, не будут учитываться при расчете объема торгов.

В некоторых случаях для выплаты вознаграждения может понадобиться подтверждение личности. Платформа может запросить у пользователя документы, которые должны соответствовать IP-адресу. После проверки биржа выплатит вознаграждение.

Пары USDC/USDT и EUR/USDT не будут участвовать в торговом объеме.

Любая покупка за фиатные деньги лишит трейдера бонуса на фьючерсы.

Бонусные средства доступны для использования только на рынке фьючерсов, они поддерживают все торговые пары, за исключением упомянутых выше. Пользователь может использовать бонусы в качестве маржи для торговли, компенсируя комиссию за транзакции, убытки и комиссию за финансирование.

Площадка устанавливает обязательное условие по отыгрышу бонуса. Бонусные средства нужно отыграть до вывода прибыли со счета на Weex. В противном случае биржа аннулирует бонус.

После достижения общего допустимого объема торговли и получения бенефита, трейдер может активировать 20-процентный бонус на депозит.

Как активировать бонусы на Weex

Первое, что нужно сделать трейдеру – зарегистрироваться на Weex. Процедура простая: пользователю нужно предоставить адрес электронной почты или номер телефона. Мы уже отмечали, что для получения бонуса может потребоваться прохождение KYC. Необходимые документы и данные можно предоставить до пополнения счета на бирже.

Пользователи, которые привяжут к аккаунту номер телефона и адрес электронной почты, получают купон на сумму от $10 до $100. Его нельзя использовать для маржинальной торговли или оплаты комиссий за финансирование, но трейдер сможет компенсировать комиссию за транзакцию. Срок действия купона – 7 дней со дня регистрации на платформе.

Новые пользователи биржи Weex могут получить неплохой стартовый капитал: достаточно пройти регистрацию и KYC и внести деньги на депозит. Этой возможностью стоит воспользоваться как профессионалам, так и новичкам в мире трейдинга.

