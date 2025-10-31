[LIVE] Как заработать на криптовалюте, когда рынок снижается?

Криптовалютный рынок сегодня на спаде. Общая капитализация снизилась на 3%, и сейчас составляет около $3,78 трлн. Активность торговли, как сообщают аналитические сервисы, за последние сутки упала. Объем торгов сейчас на уровне около $192 млрд. Большинство крупных криптоактивов оказались в числе проигравших. Однако трейдеры не отчаиваются. Как заработать на криптовалюте, пока рынок “в падении”? Отвечаем дальше.

Краткий обзор рынка: последние дни октября 2025

Bitcoin (BTC) упал на 3,5% и торгуется примерно по $109 373. Ethereum (ETH) снизился на 3,6%, достигнув отметки $3868. Из других крупных криптовалют смотрим на:

BNB (BNB): упал на 0,5%,

XRP (XRP): на 4,4%, Solana (SOL): на 3,9%.

Самое сильное падение среди топ-10 криптовалют показал Dogecoin (DOGE): он снизился на 4,4%.

Картина тревожная. Несмотря на это, трейдеры находят и те альткоины, которые сейчас приносят прибыль. например, Aurora выросла на 65%, а Jelly-My-Jelly и Anvil поднялись на 50% и 44% соответственно. Новые криптовалюты, такие как PepeNode и BlockchainFX, тоже сохраняют рост. Вероятно, спрос на них повысится в ближайшие дни, на фоне текущей обстановки.

Отметим, что рост мелких криптоактивов говорит о заинтересованности инвесторов в альтернативных способах сохранения капитала. Также их обычно скупают те, у кого нет средств вкладываться в лидеры капитализации.

Другие события рынка: что сейчас влияет на криптоэкономику?

21Shares, швейцарский управляющий активами, подал заявку в SEC на запуск биржевого фонда (ETF) под названием Hyperliquid (HYPE). Это показывает растущий интерес институциональных инвесторов (компаний и организаций) к альткоинам и связанным с ними продуктам. Например, токен HYPE используется на одноименной децентрализованной бирже. Он предоставляет скидки на комиссию и буквально служит “топливом” для блокчейна.

Что касается событий в США, Федеральная резервная система (ФРС) снизила основную ставку на 0,25%, как и ожидалось. Собственно говоря, это и вызвало кратковременное снижение Биткоина до $109 тыс.

Важнее для рынка оказалась новость о том, что с декабря 2025 года завершится программа “количественного ужесточения”. Это значит, что на рынок вновь начнет поступать ликвидность. Данная тенденция может поддержать рискованные активы, включая криптовалюты. Эксперты говорят, что это может стать началом нового сезона роста для альткоинов (альтсезона). Хотя, надо сказать, что подобный оптимизм часто быстро проходит. В 2024 году похожее снижение ставок стимулировало рост рынка, но он угас уже к сентябрю.

Финальный вердикт: что будет с рынком и что делать инвесторам?

На фоне новых рыночных колебаний Биткоин остается сравнительно стабильным. Повторения октябрьского обвала не планируется, говорят аналитики. Первый мировой криптоактив продолжает демонстрировать позитивный тренд. На контрасте с ним многие альткоины отстают. Некоторые пока не достигли даже своих максимумов 2021 года. Крупные токены вроде ETH, SOL и XRP остаются на 40% ниже своих пиков, что говорит о продолжающейся фазе консолидации (выравнивания) рынка.

В целом аналитики считают нынешнюю ситуацию не крахом, а перераспределением ликвидности Заработать на этом можно, например, вложившись в крупные альткоины, пока они готовятся к росту. К примеру, у Solana и XRP наблюдаются признаки стабилизации. Если прогноз альтсезона окажется верным, то те трейдеры, которые вложатся в них сейчас окажутся в выигрыше уже к концу 2025 года.

Деньги не исчезают, а просто переключаются между активами. Вы также можете обратиться к сегменту мем-монет: его перспективы тоже стабильны. Например, уже упомянутый нами активы PEPENODE сейчас находится на предпродаже и стоит очень немного.

Вложившись сейчас, вы получите не только прибыль после его листинга, но и бонусы ранней поддержки. Подробности проекта, а также алгоритм покупки его нативного токена вы найдете на официальном сайте.

