Как ИИ-агенты меняют формат криптоторговли

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: сентября 9, 2025

Искусственный интеллект (ИИ или AI) меняет многие сферы жизни. На протяжении последних лет наблюдается его повсеместное внедрение. Однако в криптоиндустрии его влияние может оказаться особенно сильным. Об этом говорят и эксперты, и криптоэнтузиасты. И даже новички могут заметить все больше инструментов на основе ИИ.

Главная причина нового течения, появление AI-агентов, которые берут на себя рутинные задачи трейдера. Например, поиск информации, анализ графиков, выполнение стратегий и многое другое. Изучите это сами на примере Snorter Bot, актуального трейдер-бота, вашего персонального помощника из Telegram.

AI-агенты для умной автоматизации

Хотя идея пока свежая и требует проверок, трейдеры уже активно используют ChatGPT Agent от OpenAI. Он помогает находить сигналы, разбирать тренды и быстро реагировать на них.

ChatGPT Agent – это “умный” инструмент на базе AI, который умеет выполнять сложные задачи. Работа распределена по шагам: собирать данные, анализировать их и предпринимать нужные действия, чтобы достичь результата.

Дэвид Снайдер, основатель Lit Protocol, в интервью Cryptonews объяснил это явление. По его словам AI-агенты, вроде ChatGPT Agent, это автономные системы на базе больших языковых моделей, машинного обучения или логики правил. Они умеют воспринимать информацию, анализировать ее и действовать от имени пользователя или компании.

В отличие от обычной программы, AI-агент может понимать цели. То есть ему можно дать задачу “увеличить доходность”, “ответить на письма”, “перебалансировать портфель”, и он справится

Также ИИ-помощник может планировать и выбирать. Например, сравнивать разные стратегии или инструменты. Также, продвинутые агенты способны действовать через API, смарт-контракты или приложения.

Главная привлекательная особенность ИИ-агентов заключается в том, что они могут учиться и адаптироваться. Таким образом вы постепенно придете к более эффективной торговле с меньшими затратами сил и времени. ИИ-агент может улучшать работу на основе результатов.

“По сути, AI-агенты становятся посредником между человеком и системой, превращая намерение пользователя в автоматическое действие”, – отмечает Снайдер.

ИИ-агенты против Rule-Based ботов

Rule-Based боты – это такие программы, которые действуют только по заранее прописанному сценарию ( “rule-based” = “основаны на правилах”). Да, у них есть что-то общее с ИИ-агентами, но есть ключевая разница. Rule-Based боты действуют строго по схеме “Если Х, то Y”. AI-агенты мыслят шире – они сами анализируют ситуацию и подстраиваются под нее.

Шамир Озери, CEO и основатель Ensemble, привел пример подсказки для AI-агента: “Следи за ETH в сети Base. Если на часовом графике появляется позитивный импульс и комиссии падают – действуй”.

Именно способность воспринимать, рассуждать и адаптироваться делает ИИ-агентов трендом №1 в криптомире на данный момент. Их развитие связано с тем, что большие языковые модели уже вышли за рамки “чат-ботов” и получают доступ к инструментам для выполнения сложных задач.

