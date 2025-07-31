JPMorgan запускает мгновенные покупки через Coinbase

Банк отметил, что JPMD создан для ускорения расчетов и перемещения токенов по публичным блокчейнам в контролируемой и регулируемой среде.

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: июля 31, 2025

О Cryptonews Cryptonews освещает тему криптовалют уже более десяти лет. Мы предоставляем авторитетные сведения, на которые вы можете положиться: наша опытная команда журналистов и аналитиков обладает глубокими знаниями рынка и технологий блокчейна. В своей работе мы придерживаемся строгих редакционных стандартов, гарантируя точность фактов и беспристрастное освещение как уже "устоявшихся" криптовалют, так и новых проектов. Наше многолетнее присутствие в отрасли и приверженность качественной журналистике делают Cryptonews надежным источником информации в динамичном мире криптовалют.

JPMorgan, Chase и Coinbase объявили о сотрудничестве, которое предоставит более чем 80 миллионам клиентов Chase новый доступ к криптовалютам через серию интеграций. Партнерство включает пополнение счетов через кредитные карты, привязку банковских счетов и возможность обмена бонусных баллов Chase на стейблкоины.

Coinbase сообщила, что уже этой осенью клиенты Chase смогут напрямую пополнять свои счета на бирже с помощью кредитных карт Chase. Также в анонсе отмечено, что к 2026 году пользователи смогут привязывать свои банковские счета Chase к Coinbase.

Кроме того, к 2026 году бонусная программа Chase Ultimate Rewards позволит конвертировать баллы в USDC – предпочтительный стейблкоин Coinbase – в сети Base, блокчейне второго уровня, разработанном самой биржей.

В Coinbase назвали это партнерство важным шагом по снижению барьеров входа в криптоиндустрию. “Мы верим, что криптовалюта – для всех. И это только начало”, – говорится в заявлении компании.

Coinbase и JPMorgan запускают токенизированные депозиты на Base

Это не первое сотрудничество двух компаний: JPMorgan, крупнейший банк США, все активнее развивает инфраструктуру блокчейна. Одним из примеров стало недавнее внедрение токенизированного депозита “JPMD” на сети Base, обеспеченного долларом США в соотношении 1:1.

Токен был запущен 18 июля и стал новым инструментом JPMorgan для цифровых платежей на базе блокчейна. Банк отметил, что JPMD создан для ускорения расчетов и перемещения токенов по публичным блокчейнам в контролируемой и регулируемой среде.

“JPMD призван улучшить глобальную экосистему цифровых платежей, предоставляя надежную финансовую инфраструктуру на публичных блокчейнах”, – заявили в JPMorgan.

Параллельно банк предпринимает шаги по интеграции криптовалют в традиционные финансы. По сообщениям СМИ, JPMorgan изучает возможность выдачи кредитов под залог Bitcoin и Ethereum, а также расширение списка обеспечений за счет крипто‑ETF, таких как iShares Bitcoin Trust от BlackRock. Изначально эта услуга будет доступна клиентам с высоким уровнем капитала, но со временем может быть расширена.

Генеральный директор Джейми Даймон, ранее известный своей жесткой позицией в отношении Биткоина, недавно признал, что стейблкоины и депозитные токены – это “реальность”.

Он также сказал, что JPMorgan будет участвовать и в том, и в другом. Хотя он по-прежнему выступает против полной децентрализации криптовалют, Даймон позволил банку постепенно расширять свои возможности в сфере цифровых активов.

Банки переходят на криптовалюту как на традиционное финансирование, а Coinbase становится крупным игроком

Граница между традиционными финансами и криптовалютой стремительно исчезает. Крупнейшие банки США, такие как JPMorgan, PNC Bank, Citigroup и Fidelity, интегрируют криптосервисы в свои платформы, позволяя миллионам клиентов получать доступ к цифровым активам прямо через привычные банковские приложения.

Этот сдвиг делает криптовалюты более доступными для традиционных пользователей, которых ранее сдерживали технические барьеры или регуляторная неопределенность.

Coinbase стала ключевым игроком в построении этого моста. Генеральный директор компании Брайан Армстронг заявил на отчетном звонке в мае, что биржа больше не ограничивается только торговлей и стремится стать ведущим финансовым приложением в мире.

“Криптовалюта поглощает финансовые сервисы, – сказал Армстронг. – Денежные фонды, недвижимость, ценные бумаги, долговые инструменты – все это постепенно переходит на блокчейн”.

Coinbase уже предоставляет платежи, стейкинг, вознаграждения за стейблкоины и кастодиальные услуги для таких институциональных клиентов, как BlackRock, Stripe и PayPal.

Эта экспансия совпадает с крупным поворотом в регулировании. Управление контролера денежного обращения (OCC) впервые присоединилось к Федеральной резервной системе и FDIC, разрешив регулируемым американским банкам покупать, продавать и хранить криптоактивы.

Еще в прошлом году эти ведомства предупреждали против подобных партнерств. Но с ослаблением криптоограничений администрацией Трампа и принятием закона о стейблкоинах в Конгрессе традиционные банки начали активно заходить в криптосферу.

Рынок также трансформируется благодаря росту спотовых ETF, которые позволяют инвесторам получать доступ к Bitcoin и Ethereum через традиционные брокерские счета. Продукты от BlackRock, Fidelity и Grayscale стали ключевыми точками входа для рядовых инвесторов.

По мере того как доступ к криптовалютам расширяется и доверие растет, капитал традиционных институтов активно вливается на крипторынок. Этот приток поддерживает цены, повышает ликвидность и даже способствует снижению волатильности.