JPMorgan будет кредитовать под залог BTC и ETH на фоне начавшегося альтсезона

Кредитование под залог криптовалюты позволило бы пользователям закладывать свои активы в BTC и ETH для получения займов.

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: июля 22, 2025

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Как сообщили источники Financial Times, JPMorgan Chase планирует начать с следующего года выдачу кредитов под залог биткоинов и эфиров клиентов. Однако при этом они предупредили, что планы могут измениться.

Этот шаг сделает JPMorgan одним из крупнейших банков США, официально поддержавших криптовалюту.

Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон долгое время был известен как активный критик биткоина, называя его мошенничеством. Однако недавно он признал, что стейблкоины – это “реальная вещь” и добавил, что JPMorgan будет участвовать и в депозитных токенах, и в стейблкоинах.

Один из осведомленных источников сообщил Financial Times, что Даймон, который ранее говорил, что уволит любого трейдера, работающего с криптой, сейчас дистанцировал некоторых клиентов, связанных с криптоактивами.

Кредиты под залог криптовалют позволят пользователям заложить свои BTC и ETH для получения займов. Интерес крупных банков США к криптоуслугам подогревается благоприятной регуляторной обстановкой, сложившейся при администрации Трампа.

JPMorgan уже дает клиентам возможность брать займы под залог крипто-ETF

Банк из Нью-Йорка в июне объявил, что начнёт разрешать избранным клиентам брать кредиты под залог крипто-ETF, начиная с фонда BlackRock iShares Bitcoin Trust. В дальнейшем JPMorgan планирует расширить список поддерживаемых фондов.

Эти изменения касаются состоятельных клиентов и отражают изменение подхода к криптовалютам при рассмотрении кредитных решений.

Однако кредитование непосредственно под залог цифровых активов станет следующим важным шагом. Для этого банку предстоит решить технические вопросы, связанные с управлением криптовалютой, изъятой у клиентов, не выполнивших обязательства по кредитам.

Даймон также отметил, что банк в скором времени позволит покупку биткоина клиентами, но при этом не будет хранить его на своей стороне.

Крупные банки приветствуют закон США GENIUS Act

Планы JPMorgan предоставлять кредиты под залог криптовалют появились через несколько дней после значимой для индустрии криптовалют победы в США. Президент Дональд Трамп в прошлую пятницу подписал в Белом доме закон GENIUS Act, вводящий четкое регулирование стейблкоинов.

“Все криптосообщество годами подвергалось насмешкам и недооценке”, – сказал Трамп, отметив, что этот закон – огромное признание.

Крупные банки Уолл-стрит поддержали подписание закона, отметив, что он упростит работу с криптоактивами. Тем не менее, JPMorgan сохраняет осторожность и дает реалистичные прогнозы по стейблкоинам. Банк ожидает, что рынок стейблкоинов вырастет до $500 млрд к 2028 году.

Однако банк считает прогнозы в триллионы “слишком оптимистичными”.