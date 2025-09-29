“Искупление” для криптобизнеса от ЦБ и МВД

Автор Анастасия Трофимова Обновленно: сентября 29, 2025

ЦБ и МВД России работают над новой системой, которая сможет “реабилитировать” невинно осужденных криптовалютных продавцов. Речь идет о тех, кого вовлекли в мошенничество обманом.

Инициатива касается тех, кто по незнанию или обману стал жертвой мошеннических схем. Обманутые попадают в “черный список” операций и вынужденно приостанавливают деятельность. Ведомства рассматривают другой подход. Предлагается не бессрочно их наказывать, а создать систему, которая бы могла исправить ситуацию. Как пишет Интерфакс, у обманутых продавцов появился шанс вернуться к легальной деятельности. Однако это можно будет сделать только после прохождения специальной процедуры.

Проблема и решение

Данную инициативу на XXII Международном банковском форуме анонсировал представитель ЦБ Вадим Уваров. Как выяснил ЦБ, при блокировке счетов по данным от банков обнаружилась довольно тревожная схема. Мошенники рассчитываются с продавцами криптовалюты деньгами, похищенными у обычных граждан. В результате честные криптообменники, часто даже не подозревая о происхождении средств, автоматически попадают в “черные списки” и лишаются доступа к финансовым операциям.

Уваров пояснил, что здесь существует определенная закономерность. Регуляторы, по его словам, понимают, что люди иногда действуют без злого умысла. В некоторых случаях это стечение обстоятельств, и вся проблема от банального незнания. Центробанка сейчас уже готов выдвинуть ряд конкретных предложений для МВД. Есть ответы на вопросы, как выстроить механизм, позволяющий обманутым гражданам восстановить свой статус и доказать добросовестность.

“Иногда попадают в эту историю люди, которые продают криптовалюту. Проблема в том, что с ними рассчитываются деньгами, украденными у граждан. К сожалению, иногда они даже об этом не знают – что на их счета поступают денежные средства, которые были получены в результате введения в заблуждение с использованием методов социальной инженерии”, – пояснил Уваров.

То есть регулятор хочет отделить умышленных преступников от тех, кто стал жертвой обстоятельств. Последним, как считают в правительстве, можно дать шанс на реабилитацию.

ЦБ России усиливает контроль за крипторынком

Напомним, что недавно ЦБ России объявил о планах усилить контроль за криптовалютой и защитить граждан от мошенников. В документе “Основные направления развития финансового рынка на 2026–2028 годы” регулятор рассказал, как собирается снижать риски в цифровой сфере.

С 2026 года ЦБ будет особенно внимательно следить за майнерами криптовалют и компаниями, обслуживающими майнинговые фермы. Под пристальное внимание попадут и финансовые продукты, чья прибыль напрямую зависит от курса Биткоина и других криптовалют.

Количество жалоб на внезапную блокировку карт и переводов действительно растет. Банки ужесточили контроль и ввели новые правила, чтобы бороться с мошенничеством. Однако среди недовольных есть и люди, которых сложно назвать обычными клиентами. Речь о так называемых “дропперах” – тех, кто продает свои банковские данные мошенникам, владельцах подпольных казино и участниках нелегального обмена криптовалют.