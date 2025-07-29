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Cryptonews Новости блокчейн

Interactive Brokers планирует выпустить собственный стейблкоин

Брокерская компания может разрешить сторонним стабильным монетам из надежных учреждений пополнять счета, одновременно изучая, как они вписываются в ее торговую экосистему.
Автор
Анастасия Трофимова
Автор
Анастасия Трофимова
О авторе

Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах.

Профиль автора
Обновленно: 
О Cryptonews
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Interactive Brokers рассматривает возможность запуска собственной стейблкойна, что может усилить ее присутствие в пространстве цифровых активов на фоне смягчения регулирования криптоиндустрии в США.

Основатель компании Томас Петерифи подтвердил в интервью Reuters, что фирма изучает этот вариант, но пока не определилась с тем, как будет предоставлять этот продукт клиентам.

Interactive Brokers входит в число крупнейших мировых дисконтных брокеров с рыночной стоимостью около $110 млрд и клиентской базой около 3,9 млн. Данный шаг переведет ее в быстрорастущий сегмент финансовых компаний, которые исследуют токены на блокчейне. Стейблкойны набирают популярность как более удобная альтернатива традиционным системам международных платежей.

Interactive Brokers нацелена на моментальное финансирование через стейблкойны

Стейблкойны “привязаны” к стоимости активов, например, доллара США, и обеспечивают мгновенные круглосуточные переводы без участия банковских систем.

Петерифи сообщил, что компания стремится внедрить финансирование брокерских счетов через стейблкойны в режиме реального времени. Также планируется поддержка переводов популярных криптоактивов.

Однако он выразил определенные сомнения: “Трудно понять их фундаментальную ценность. Если люди начнут их использовать и оценивать, я не против, но пока не убежден”.

Одна из рассматриваемых идей, использовать стейблкойны третьих, надежных финансовых организаций для финансирования счетов клиентов. Кроме того, компания анализирует, как эти токены могут вписаться в ее более широкую торговую экосистему.

От Биткоина до Догекоина: расширение поддержки цифровых активов IBKR

Interactive Brokers уже поддерживает торговлю криптовалютами через партнёрство с Paxos и владеет долей в платформе для крипторасчетов Zero Hash.

В списке ее криптоактивов главные токены: Bitcoin, Ether, Litecoin и Bitcoin Cash. В начале этого года список пополнили Solana, Cardano, Ripple и Dogecoin.

Расширение цифровых возможностей совпало с резким ростом активности трейдеров: к июню клиентская база выросла на 32% в годовом выражении, а цена акций компании с января подскочила на 47%, в то время как индекс S&P 500 Investment Banking and Brokerage вырос примерно на 20%.

Interactive Brokers также запустила платформу ForecastEx – рынок прогнозов, где инвесторы могут делать ставки на исходы реальных событий. Аналитики Morningstar рассматривают это как стратегический шаг, позволяющий фирме защититься от возможных потрясений в основном бизнесе с акциями и деривативами

Потенциальный запуск стейблкойна следует спустя несколько месяцев после того, как Robinhood запустил собственный токен, привязанный к доллару – USDG, как часть Global Dollar Network. Этот проект реализован в сотрудничестве с криптофирмами, такими как Kraken и Galaxy Digital, также используя Paxos в роли эмитента токена.

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Анастасия Трофимова
Автор
Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах.
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2M+
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250+
Обзоров и статей
8
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