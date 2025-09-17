BTC $116,387.83 0.93%
Cryptonews Новости альткоинов

Immutable, Aerodrome и MYX лидируют в гонке альткоинов

Сезон альткоинов сейчас движется точечно – ликвидность и внимание сосредоточены вокруг тех проектов, где есть реальные драйверы и активность.
Редактор
Лиза Чайкина
Редактор
Лиза Чайкина
О авторе

Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,...

Профиль автора
Обновленно: 

Эксперты говорят, что актуальный сезон альткоинов развивается не за счет общего роста всего сектора, а благодаря отдельным токенам. Особенно высоко ценятся те, в которых есть глубина торгов и активность протоколов. Ликвидность концентрируется там, где новости и драйверы превращаются в реальные объемы торгов. Яркий пример – проекты Immutable, Aerodrome Finance и MYX Finance. Все они в последние дни резко возросли. Ростом на этой неделе отличился и проект Maxi Doge, он же “лучшая версия DOGE”.

Каждый из лидеров альтсезона отражает разную сторону рынка. Immutable выигрывает от роста интереса к игровым токенам и расширения доступа на биржах. Aerodrome Finance подхватывает импульс экосистемы Base. MYX Finance удерживает внимание после стремительного роста, закрепившись в числе самых активных альткоинов. Вместе они показывают, что альтсезон усиливается за счет конкретных проектов.

Immutable (IMX): игры и листинги

IMX торгуется около $0.70, капитализация составляет $1,35 млрд, суточный объем – около $190 млн. За неделю токен подорожал более чем на 25%. Этому помогли новые возможности ввода и вывода на MEXC, что добавило ликвидности для розничных трейдеров.

Дополнительный импульс дали игровые токены: на платформе Immutable появились новые релизы, и это снова привлекло внимание к экосистеме. В итоге IMX вернулся в поле зрения трейдеров в разгар альтсезона. Сам проект продолжает позиционировать себя как инфраструктурный слой для игр на Ethereum, что поддерживает интерес инвесторов.

Aerodrome Finance (AERO): ликвидность в Base

AERO сейчас стоит около $1,20, рыночная капитализация оценена примерно в $1,1 млрд, а дневной объем торгов – около $250 млн. В обращении сейчас 900 млн токенов. За последний месяц курс колебался, но популярность продолжает расти.

Протокол выступает как центр ликвидности в сети Base. Активность растет за счет новых запусков и программ стимулирования спроса, что напрямую подпитывает пулы Aerodrome. Дополнительный интерес подогревают отчеты о “китах” и стабильные притоки капитала.

Для трейдеров, которые хотят получить экспозицию к Base, AERO – это удобный и ликвидный вариант. Благодаря такому позиционированию токен регулярно попадает в прогнозы альтсезона, когда рынок переключается на сетевые истории.

MYX Finance (MYX): удержание позиций после резкого роста

MYX сейчас торгуется около $10,9, капитализация – $2,15 млрд, дневной объем – порядка $120 млн. В обращении примерно 197 млн токенов. После сильного роста за последний месяц курс немного скорректировался, но остаётся на высоком уровне – проект прочно вошёл в число самых активно торгуемых.

Рост был вызван быстрым развитием деривативной платформы MYX и ростом ликвидности. Даже после недавнего анлока, увеличившего предложение, обороты остались высокими. Токен продолжает оставаться в топе по объёмам торгов, что поддерживает его позиции в альтсезоне даже во время консолидации.

Итоговый взгляд

Immutable, Aerodrome Finance и MYX Finance показывают, что альтсезон строится на конкретных точках силы. IMX выигрывает за счет гейминга и листингов, AERO – благодаря экосистеме Base и пулу ликвидности, а MYX – через высокие обороты и востребованность деривативов. В то время как широкий рынок движется осторожно, именно такие проекты формируют возможности для трейдеров и задают тон текущему этапу альтсезона.

Maxi Doge стал главным претендентом на рост на бычьем рынке

Maxi Doge отлично попал в тренд альтсезона. Этот мемкоин, вдохновленный легендарным Dogecoin, скоро завершит раунд предпродажи. Проект уже привлек более $2,2 млн и идет дальше.

Вся концепция MAXI опирается на мем-культуру. Главный герой – накачанный “братан из спортзала” Doge, одержимый торговлей с высоким кредитным плечом. Никаких фальшивых слов о полезности, только чистая мем-энергия. Проект добавляет устойчивость и полезность для сообщества, а встроенный стейкинг поддерживает высокую вовлеченность пользователей.

Главное преимущество – распределение токенов. Около 40% общего предложения пошло напрямую в публичную предпродажу. Никаких инсайдерских распределений или приватных раундов. Это означает значительно более низкий риск сброса китов при листинге на крупных биржах. Инвесторы получают более справедливые условия входа в проект.

Переходите на официальный сайт Maxi Doge, чтобы принять участие в предпродаже. Здесь можно купить токен MAXI всего за $0.0002575. Оплатить покупку легко с помощью ETH, USDT, BNB или даже кредитной карты.

Перейти на Maxi Doge

Лиза Чайкина
Редактор
Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной, информативной и полезной.
Читать дальше
