Готов ли $BONK к росту? Отскок на 3% указывает на сильную ключевую поддержку

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Реклама Реклама



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Bonk ($BONK) отскочил, как пружина, прибавив 3% после прошлой недели снижения. На фоне приближения ключевых событий и удержания важного уровня поддержки, этот мемкоин может готовиться к следующему рывку.

Токен на базе Solana привлекает внимание институциональных инвесторов, а его экосистема продолжает расширяться. Теперь участники рынка ждут подтверждения, что этот отскок действительно имеет потенциал продолжения.

Источник: CoinMarketCap

$BONK приближается к 1 млн держателей: дефицит, институциональный интерес и стратегические сжигания усиливают ценность

Токен $BONK продолжает удерживать позиции 46-й крупнейшей криптовалюты по рыночной капитализации в $2,12 млрд, несмотря на недавние колебания цены. Этому способствует оптимизм и уверенность сообщества энтузиастов проекта.

Источник: SOLSCAN

Ключевым фактором, подпитывающим оптимизм вокруг $BONK, является стремительно растущая база держателей токена. Сейчас их уже 977 203, и проект вплотную приблизился к ожидаемой отметке в 1 млн. После ее достижения команда обещает провести масштабное сжигание 1 трлн токенов, что должно усилить дефицит и укрепить долгосрочную ценность актива.

Помимо механизма сжиганий, $BONK привлекает внимание институциональных инвесторов. Включение токена в наблюдательный список Grayscale за III квартал 2025 года придало проекту новый уровень доверия.

Развитию позитивного нарратива способствуют и новые партнерства. Недавно $BONK объявил о сотрудничестве с Dabba Network, что позволит малообеспеченным сообществам покупать интернет-хотспоты за $BONK. Часть этих токенов будет сжигаться, совмещая массовое внедрение с дефляционным эффектом.

Широкое распространение и совместимость $BONK обеспечиваются интеграцией сети Bonk с более чем 400 приложениями на 13 блокчейнах. Важную роль в росте играет и экосистема Solana, где проект активно сотрудничает с Magic Eden, Jupiter и Orca, расширяя ликвидность и узнаваемость токена.

Между тем, LetsBonk.fun, официальный лаунчпад $BONK, доминирует на рынке мемкоинов Solana, обеспечивая около 64% новых запусков мем-токенов. Он также поддерживает дефляционный цикл BONK, сжигая токены через комиссии, и на сегодняшний день уничтожил уже более 500 млрд токенов.

С учетом роста числа держателей, дефляционных механизмов, институционального интереса и технической поддержки, $BONK выглядит готовым к восстановлению и потенциальному новому рывку в ближайшей перспективе.

Пара $BONK/$USDT находит временную поддержку на уровне $0,00002390, но снижение цены деривативов указывает на неопределенный отскок

Пара $BONK отскочила от ключевого уровня коррекции Фибоначчи 0,618 на отметке $0,00002390 после устойчивого снижения с локального максимума на отметке $0,00004087.

Технически более широкий тренд остается неизменным, но потеря восходящей линии поддержки, которая определяла движение с конца июня, указывает на ослабление структуры. Цена на $1000 в настоящее время колеблется в районе $0,00002660, пытаясь стабилизироваться выше уровня коррекции 0,5 на уровне $0,00002714.

График цен $BONK/$USDT от 4 августа (Источник: TradingView)

Тем не менее, динамика остается нейтральной, и нет никаких признаков агрессивного участия обеих сторон.

Индекс RSI показывает 48,17, что указывает на нейтральную зону без немедленного усиления или ослабления. Он немного поднялся из области перепроданности, но не продемонстрировал никакой бычьей дивергенции или прорыва через свою среднюю линию.

MACD отражает аналогичную картину, хотя линия MACD пересеклась выше сигнальной линии; обе остаются ниже нуля, что указывает на слабую попытку восстановления без сильного импульса. Гистограмма только что стала зеленой, но объем остается скромным, поэтому сигнал не подтверждается.

Данные по деривативам $BONK/$USDT за 4 августа (источник: Coinglass)

Что касается данных по деривативам Bonk, наиболее показателен здесь снижение открытого интереса. Он упал на 4,23% до $37,97 млн, что указывает на уменьшение спекулятивной активности.

Это падение произошло после периода умеренного восстановления цены, что подразумевает: недавний отскок был вызван скорее закрытием коротких позиций или пассивными покупками, чем открытием новых лонгов. Соотношение лонгов к шортам держится чуть ниже 1.0, что говорит о в целом сбалансированных настроениях. На OKX наблюдается небольшое смещение в сторону лонгов (1,29), но оно не критичное.

Данные по ликвидациям за последние 24 часа не показывают серьезных всплесков – всего $65,23 тыс., причем основная часть пришлась на короткие позиции. Это соответствует умеренному росту от $0,00002400. Тем не менее, без массовых ликвидаций лонгов или скачков ставок финансирования текущий рост не демонстрирует типичной для разворота динамики.

Чтобы восстановление получило продолжение, $BONK необходимо вернуть уровень $0,00002714 и закрепиться выше него на объемах.

В этом случае откроется путь к повторному тесту $0,00003038 (уровень Фибоначчи 0.382), а выше – к $0,00003439, который остается важным уровнем сопротивления на старших таймфреймах. Однако, если цене $BONK не удастся удержать силу выше $0,00002390, импульс сместится к зонам более глубокой коррекции – $0,00001928 и потенциально $0,00001711.

На данный момент отскок выглядит скорее коррекционным, чем импульсным, и быкам предстоит подтвердить свою силу временем и объемами.