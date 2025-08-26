BTC $110,072.17 -1.92%
Глава криптоказначейства назвал ETH цифровым топливом

Ethereum Эфириум
Ethereum – это цифровое топливо, питающее следующую финансовую эру, заявляет CEO казначейской компании в сфере криптовалют.
Анастасия Трофимова
Анастасия Трофимова
Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах.

Обновленно: 

Ethereum превзошел по объемам крупные токены в последние недели. Соотношение ETH/BTC выросло с 0,025 до почти 0,04. Это прирост более 40%. В сети усиливаются объемы стейблкойнов, активность валидаторов и пилотные проекты токенизации. Внимание к рынку мем-валют также усилено: интерес вызывают абсурдные проекты по типу TOKEN6900.

Позиция Ethereum как базового уровня для большей части крипто-экономики укрепляется. Это происходит даже при сохраняющейся рыночной волатильности.

Данная фаза определяется правовыми рамками (регулированием) и развитием криптовалютной инфраструктуры. GENIUS Act прокладывает путь для американских институционалов. Регулирование стейблкойнов также активно развивается в Азии. В результате Ethereum все чаще воспринимается не просто как торговый актив, а как комплексная система.

Среди компаний, разделяющих это мнение Republic Technologies. Это публично котирующаяся компания с казначейством в Ethereum, возглавляемая генеральным директором и соучредителем Дэниелом Лю. Republic накапливает ETH и использует их для повышения дохода. Лю долго работал над крупномасштабным энергетическим финансированием и уверен, что Ethereum не просто актив, а инфраструктура.

Ethereum функционирует как цифровое топливо в финансовом двигателе

Имея многолетний опыт в энергетическом финансировании, Лю проводит параллели между динамикой комиссий Ethereum и традиционными энергетическими рынками. Эксперт сравнивает характеристики проектов. Они движимы спросом: дороже в пиковое время, дешевле при снижении спроса.

“Ethereum это цифровое топливо”, сказал Лю. “Это очень похоже на то, как нефть питала индустриальный век… комиссии за газ, валидаторы, все в инфраструктурной системе зависит от этого”.

Эта аналогия не просто теоретическая. Она определяет то, как Лю объясняет полезность Ethereum инвесторам и учреждениям. “Когда я общаюсь с некоторыми из моих старых директоров или коллег из энергетической отрасли, они действительно понимают, что это имеет смысл”, говорит глава Republic Technologies.

По мнению Лю, Ethereum не пытается стать цифровым золотом, как Биткоин. Он поддерживает приложения, включая стабильные монеты, платформы токенизации и протоколы DeFi, аналогично тому, как энергетика поддерживает промышленные функции. Эта основополагающая полезность, утверждает он, и есть то, что придает ETH долгосрочную актуальность.

Ясность в регулировании катализирует институциональную фазу развития Ethereum

Лю считает, что последние законодательные инициативы, особенно GENIUS Act, открывают новую фазу роста для Ethereum. Этот закон внес необходимую ясность в регулирование стейблкоинов и цифровых активов. При этом снялись ключевые барьеры для привлечения капитала.

Он сравнивает нынешний момент Ethereum с прорывом Bitcoin в 2017 году. Тогда институциональные инвесторы начали воспринимать BTC как актив для хранения стоимости, хотя массовый вход был ограничен. Главное отличие Ethereum уже работающие практические случаи использования. На нем работают стейблкоины, тестируются токенизированные акции и выпускаются внутренние банковские активы.

Хотя цены ETH и BTC пока движутся синхронно, Лю ставит роль Ethereum выше. Последняя экосистема воспринимается как активная инфраструктура в оплатах, сетях ликвидности и валидаторах. Тем самым ETH выделяется из массы криптовалют.

