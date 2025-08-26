Глава криптоказначейства назвал ETH цифровым топливом

Ethereum – это цифровое топливо, питающее следующую финансовую эру, заявляет CEO казначейской компании в сфере криптовалют.

Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Обновленно: августа 26, 2025

Ethereum превзошел по объемам крупные токены в последние недели. Соотношение ETH/BTC выросло с 0,025 до почти 0,04. Это прирост более 40%. В сети усиливаются объемы стейблкойнов, активность валидаторов и пилотные проекты токенизации. Внимание к рынку мем-валют также усилено: интерес вызывают абсурдные проекты по типу TOKEN6900.

Позиция Ethereum как базового уровня для большей части крипто-экономики укрепляется. Это происходит даже при сохраняющейся рыночной волатильности.

Данная фаза определяется правовыми рамками (регулированием) и развитием криптовалютной инфраструктуры. GENIUS Act прокладывает путь для американских институционалов. Регулирование стейблкойнов также активно развивается в Азии. В результате Ethereum все чаще воспринимается не просто как торговый актив, а как комплексная система.

Среди компаний, разделяющих это мнение – Republic Technologies. Это публично котирующаяся компания с казначейством в Ethereum, возглавляемая генеральным директором и соучредителем Дэниелом Лю. Republic накапливает ETH и использует их для повышения дохода. Лю долго работал над крупномасштабным энергетическим финансированием и уверен, что Ethereum – не просто актив, а инфраструктура.

Ethereum функционирует как цифровое топливо в финансовом двигателе

Имея многолетний опыт в энергетическом финансировании, Лю проводит параллели между динамикой комиссий Ethereum и традиционными энергетическими рынками. Эксперт сравнивает характеристики проектов. Они движимы спросом: дороже в пиковое время, дешевле при снижении спроса.

“Ethereum – это цифровое топливо”, – сказал Лю. “Это очень похоже на то, как нефть питала индустриальный век… комиссии за газ, валидаторы, все в инфраструктурной системе зависит от этого”.

Эта аналогия не просто теоретическая. Она определяет то, как Лю объясняет полезность Ethereum инвесторам и учреждениям. “Когда я общаюсь с некоторыми из моих старых директоров или коллег из энергетической отрасли, они действительно понимают, что это имеет смысл”, – говорит глава Republic Technologies.

По мнению Лю, Ethereum не пытается стать цифровым золотом, как Биткоин. Он поддерживает приложения, включая стабильные монеты, платформы токенизации и протоколы DeFi, аналогично тому, как энергетика поддерживает промышленные функции. Эта основополагающая полезность, утверждает он, и есть то, что придает ETH долгосрочную актуальность.

Ясность в регулировании катализирует институциональную фазу развития Ethereum

Лю считает, что последние законодательные инициативы, особенно GENIUS Act, открывают новую фазу роста для Ethereum. Этот закон внес необходимую ясность в регулирование стейблкоинов и цифровых активов. При этом снялись ключевые барьеры для привлечения капитала.

Он сравнивает нынешний момент Ethereum с прорывом Bitcoin в 2017 году. Тогда институциональные инвесторы начали воспринимать BTC как актив для хранения стоимости, хотя массовый вход был ограничен. Главное отличие Ethereum – уже работающие практические случаи использования. На нем работают стейблкоины, тестируются токенизированные акции и выпускаются внутренние банковские активы.

Хотя цены ETH и BTC пока движутся синхронно, Лю ставит роль Ethereum выше. Последняя экосистема воспринимается как активная инфраструктура – в оплатах, сетях ликвидности и валидаторах. Тем самым ETH выделяется из массы криптовалют.

Абсурд, честность и развлечения принесли TOKEN6900 больше $2,6 млн на предпродаже

