Где торгуют криптовалютой пользователи из России?
Несмотря на ограничения, русскоязычные трейдеры и инвесторы продолжают активно участвовать в крипторынке. По данным Wu Blockchain, в 2025 году россияне чаще всего посещали Bybit, OKX, Bitget, HTX, KuCoin и MEXC. Эти платформы остаются основными точками входа для пользователей из России и СНГ.
При выборе криптобиржи пользователи из России чаще всего обращают внимание на централизованные биржи (CEX), где есть интерфейс на русском, P2P‑торговля с рублем, выгодные комиссии и дополнительный функционал, такой как стейкинг, копитрейдинг, автоматизированная торговля с помощью ботов.
OKX
OKX – биржа с одним из самых широких функционалов и наиболее выгодными комиссиями. Кроме того, у OKX самый низкий порог входа в VIP-программу среди топовых криптобирж. Это биржа с самым большим объемом фьючерсной торговли, доступная для пользователей из России. По данным за май 2025, объем деривативного рынка на ней превысил $1 трлн. Выше только Binance, которая больше не работает с трейдерами из России.
Преимущества:
- Более 300 криптовалют и свыше 750 торговых пар.
- Спот, фьючерсы, опционы, стейкинг, DEX.
- Боты, сигнальная торговля, ИИ-инструменты.
- Копитрейдинг с сотнями лид-трейдеров.
- Удобный Web3-кошелек с интеграцией NFT и DeFi.
- Earn-инструменты с доходностью 5% на остаток баланса.
- Бесплатные переводы USDT и USDC между пользователями OKX Wallet.
- Русскоязычный интерфейс и поддержка.
Комиссии:
- Spot: от 0.08% (мейкер) / 0.10% (тейкер).
- Фьючерсы: от 0.02 % (мейкер) и 0.05 % (тейкер) – одни из самых низких на рынке.
Bybit
Bybit – один из лидеров по объемам деривативной торговли, по итогам мая 2025 уступает только Binance и OKX. Платформа предлагает мощный функционал, стабильную ликвидность и удобный UX. Традиционно популярна у пользователей из СНГ.
Преимущества:
- Более 650 торговых пар.
- Спот, фьючерсы с плечом до 100х, опционы.
- Русскоязычный интерфейс и поддержка.
- Удобный P2P-маркет с рублем.
- Копитрейдинг и торговые боты.
- NFT-маркетплейс, лаунчпады, стейкинг.
Комиссии:
- Spot: 0.10% (мейкер/тейкер)
- Фьючерсы: 0.02% (мейкер), 0.055% (тейкер).
Bitget
Bitget активно продвигается на рынке СНГ, предлагая доступную платформу с акцентом на копитрейдинг и social trading. Есть P2P-рынок с поддержкой российского рубля и различные инструменты для повышения эффективности торговли.
Преимущества:
- Более 800 торговых пар.
- Спот, фьючерсы, стейкинг.
- P2P с поддержкой рубля.
- Копитрейдинг-платформа с десятками лид-трейдеров.
- Торговые боты, автотрейдинг.
- NFT, лаунчпады, earn-программы.
Комиссии:
- Spot: 0.10% (мейкер) /0.10% (тейкер); есть скидки при оплате внутренним токеном биржи BGB.
- Фьючерсы: 0.02% (мейкер), 0.06% (тейкер).
HTX (ранее Huobi)
После ребрендинга HTX усилила фокус на деривативы и P2P. Биржа стремится вернуть себе лидерские позиции, предлагая широкие возможности для трейдеров всех уровней – от новичков до профессионалов. Благодаря устойчивой ликвидности, наличию русскоязычного интерфейса и постоянным промо-акциям, HTX остается привлекательной для пользователей из России.
Преимущества:
- Более 700 токенов в листинге.
- Спот, фьючерсы, стейкинг.
- P2P с рублем.
- Поддержка торговых ботов и копитрейдинга.
- NFT-маркетплейс, лаунчпады.
- Низкий порог входа в торговлю.
Комиссии:
- Spot: от 0.20%/0.20%.
- Фьючерсы: для базовых пользователей – 0.02% для мейкеров и 0.05% для тейкеров, можно получить скидку за оплату комиссий токенов биржи HT.
KuCoin
KuCoin предлагает один из самых широких листингов среди топовых криптобирж. Платформа развивает инструменты для пассивного дохода, а также поддерживает маржинальную торговлю и торговых ботов.
Преимущества:
- Более 900 токенов.
- Спот, фьючерсы, P2P с рублем, маржа.
- Earn-платформа, стейкинг, лендинг, пулы ликвидности.
- Копитрейдинг, встроенные боты.
- Регулярные конкурсы и акции.
Комиссии:
- Spot: 0.10% (мейкер) / 0.10% (тейкер), можно снизить до 0.08 % с KCS.
- Фьючерсы: от 0.02% (мейкер) / 0.06% (тейкер).
MEXC
MEXC – рекордсмен по числу листингов и лидер по темпам роста объема торгов в мае 2025 года. Биржа активно листит новые токены (за что регулярно критикуется, так как часто в листинг попадают не самые надежные монеты) и предлагает 0 % комиссию для мейкеров на многих рынках.
Преимущества:
- Более 3 100 активов.
- Спот, фьючерсы, ETF, индексные продукты.
- P2P с рублем, лаунчпады.
- NFT-маркетплейс, стейкинг, боты.
- Быстрый листинг трендовых токенов.
Комиссии:
- Spot: 0% мейкер / 0.05% тейкер.
- Фьючерсы: 0% мейкер / 0.02% тейкер.