Где торгуют криптовалютой пользователи из России?

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: июля 17, 2025

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Несмотря на ограничения, русскоязычные трейдеры и инвесторы продолжают активно участвовать в крипторынке. По данным Wu Blockchain, в 2025 году россияне чаще всего посещали Bybit, OKX, Bitget, HTX, KuCoin и MEXC. Эти платформы остаются основными точками входа для пользователей из России и СНГ.

При выборе криптобиржи пользователи из России чаще всего обращают внимание на централизованные биржи (CEX), где есть интерфейс на русском, P2P‑торговля с рублем, выгодные комиссии и дополнительный функционал, такой как стейкинг, копитрейдинг, автоматизированная торговля с помощью ботов.

OKX

OKX – биржа с одним из самых широких функционалов и наиболее выгодными комиссиями. Кроме того, у OKX самый низкий порог входа в VIP-программу среди топовых криптобирж. Это биржа с самым большим объемом фьючерсной торговли, доступная для пользователей из России. По данным за май 2025, объем деривативного рынка на ней превысил $1 трлн. Выше только Binance, которая больше не работает с трейдерами из России.

Преимущества:

Более 300 криптовалют и свыше 750 торговых пар.

Спот, фьючерсы, опционы, стейкинг, DEX.

Боты, сигнальная торговля, ИИ-инструменты.

Копитрейдинг с сотнями лид-трейдеров.

Удобный Web3-кошелек с интеграцией NFT и DeFi.

Earn-инструменты с доходностью 5% на остаток баланса.

Бесплатные переводы USDT и USDC между пользователями OKX Wallet.

Русскоязычный интерфейс и поддержка.

Комиссии:

Spot: от 0.08% (мейкер) / 0.10% (тейкер).

Фьючерсы: от 0.02 % (мейкер) и 0.05 % (тейкер) – одни из самых низких на рынке.

Bybit

Bybit – один из лидеров по объемам деривативной торговли, по итогам мая 2025 уступает только Binance и OKX. Платформа предлагает мощный функционал, стабильную ликвидность и удобный UX. Традиционно популярна у пользователей из СНГ.

Преимущества:

Более 650 торговых пар.

Спот, фьючерсы с плечом до 100х, опционы.

Русскоязычный интерфейс и поддержка.

Удобный P2P-маркет с рублем.

Копитрейдинг и торговые боты.

NFT-маркетплейс, лаунчпады, стейкинг.

Комиссии:

Spot: 0.10% (мейкер/тейкер)

Фьючерсы: 0.02% (мейкер), 0.055% (тейкер).

Bitget

Bitget активно продвигается на рынке СНГ, предлагая доступную платформу с акцентом на копитрейдинг и social trading. Есть P2P-рынок с поддержкой российского рубля и различные инструменты для повышения эффективности торговли.

Преимущества:

Более 800 торговых пар.

Спот, фьючерсы, стейкинг.

P2P с поддержкой рубля.

Копитрейдинг-платформа с десятками лид-трейдеров.

Торговые боты, автотрейдинг.

NFT, лаунчпады, earn-программы.

Комиссии:

Spot: 0.10% (мейкер) /0.10% (тейкер); есть скидки при оплате внутренним токеном биржи BGB.

Фьючерсы: 0.02% (мейкер), 0.06% (тейкер).

HTX (ранее Huobi)

После ребрендинга HTX усилила фокус на деривативы и P2P. Биржа стремится вернуть себе лидерские позиции, предлагая широкие возможности для трейдеров всех уровней – от новичков до профессионалов. Благодаря устойчивой ликвидности, наличию русскоязычного интерфейса и постоянным промо-акциям, HTX остается привлекательной для пользователей из России.

Преимущества:

Более 700 токенов в листинге.

Спот, фьючерсы, стейкинг.

P2P с рублем.

Поддержка торговых ботов и копитрейдинга.

NFT-маркетплейс, лаунчпады.

Низкий порог входа в торговлю.

Комиссии:

Spot: от 0.20%/0.20%.

Фьючерсы: для базовых пользователей – 0.02% для мейкеров и 0.05% для тейкеров, можно получить скидку за оплату комиссий токенов биржи HT.

KuCoin

KuCoin предлагает один из самых широких листингов среди топовых криптобирж. Платформа развивает инструменты для пассивного дохода, а также поддерживает маржинальную торговлю и торговых ботов.

Преимущества:

Более 900 токенов.

Спот, фьючерсы, P2P с рублем, маржа.

Earn-платформа, стейкинг, лендинг, пулы ликвидности.

Копитрейдинг, встроенные боты.

Регулярные конкурсы и акции.

Комиссии:

Spot: 0.10% (мейкер) / 0.10% (тейкер), можно снизить до 0.08 % с KCS.

Фьючерсы: от 0.02% (мейкер) / 0.06% (тейкер).

MEXC

MEXC – рекордсмен по числу листингов и лидер по темпам роста объема торгов в мае 2025 года. Биржа активно листит новые токены (за что регулярно критикуется, так как часто в листинг попадают не самые надежные монеты) и предлагает 0 % комиссию для мейкеров на многих рынках.

Преимущества:

Более 3 100 активов.

Спот, фьючерсы, ETF, индексные продукты.

P2P с рублем, лаунчпады.

NFT-маркетплейс, стейкинг, боты.

Быстрый листинг трендовых токенов.

Комиссии: