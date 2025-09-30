Firedancer сделает SOL самым быстрым блокчейном

Автор Анастасия Трофимова

Jump Crypto и их команда Firedancer предложили Solana обновление SIMD-0370. По их словам, разработка может серьезно изменить правила игры внутри сети. Суть в том, чтобы отказаться от фиксированного лимита вычислительных единиц (CU) в блоке. Проще говоря, сделать так, чтобы пропускная способность определялась мощностью валидаторов. Если идея получит одобрение, откроется путь к еще большей масштабируемости сети. Аналитики ожидают, что на фоне этого цена SOL пойдет вверх. Какие еще токены готовятся к росту этой осенью? Инвесторы настроены на успех Snorter, далее мы рассказываем, почему.

Как именно это обновление поможет Solana?

Сейчас каждый блок Solana ограничен фиксированным потолком в 60 млн CUs (скоро его поднимут до 100 млн по предложению SIMD-0286). Сообщается, что это никак не зависит от мощности оборудования валидаторов. В результате быстрые валидаторы вынуждены искусственно замедляться, то есть сеть ограничивается не реальными возможностями, а цифрой на бумаге.

Обновление под названием Alpenglow меняет эту ситуацию. Валидаторы смогут голосовать за пропуск блоков, которые они не успевают обработать вовремя. Это снижает нагрузку и избавляет сеть от лишнего обмена данными, делая работу более эффективной.

В итоге запускается “порочный круг производительности”, как его окрестили аналитики. Поясним, что это означает. Валидаторы будут стремиться упаковать в блоки больше транзакций, чтобы зарабатывать на комиссиях, а валидаторы, которые часто пропускают блоки, начнут терять вознаграждения. Это вынудит их улучшать оборудование и оптимизировать код. Чем сильнее и технологичнее будет пул валидаторов, тем безопаснее станет вся сеть.

Стоит отметить, что сам Firedancer создается компанией Jump Crypto, той же группой, которая поддерживает Forward Industries. Компания FORD уже собрала более 1,58 млрд SOL, что составляет свыше 5% от общего предложения. Такой масштаб говорит о высокой уверенности в будущем экосистемы.

SIMD-0370 открывает дорогу к новым скоростям Solana

Предложение SIMD-0370 позволит валидаторам включать столько транзакций, сколько выдерживает их оборудование. Если какой-то из них не успевает за потоком, он просто пропускает блок, но цепочка продолжает работать без перебоев. Такой подход запускает “эффект маховика”. То есть каждое обновление оборудования повышает общую пропускную способность сети.

Не все в восторге от этой идеи. Глава исследовательского отдела Anza Роджер Ваттенхофер предупредил, что отмена лимита может привести к новым техническим рискам и подтолкнуть сеть к централизации. Но он же отметил, что эти проблемы решаемы.

Если же обновления Alpenglow (100 мс финализации) и Firedancer (до 1 млн TPS) будут реализованы, Solana сможет закрепиться в статусе самой быстрой блокчейн-сети на рынке. А учитывая, что рынок стейблкоинов в экосистеме вырос с $5 млрд до $12 млрд, интерес Уолл-стрит к Solana только усиливается, а вместе с ним и давление на рост цены.

Snorter: один из лучших торговых ботов Solana преодолел отметку $4 млн

С обновлениями вроде Alpenglow и Firedancer Solana выходит на совершенно новый уровень. Близится пропускная способность до миллиона транзакций в секунду. Такая скорость неизбежно приведет к росту торговой активности: больше сделок, больше волатильности, больше возможностей. Именно тут на сцену выходит Snorter Bot. Он работает прямо в Telegram, без лишних шагов и торможения.

Бот дает возможность мгновенно заходить в сделки, защищает от MEV-атак и предлагает стейкинг с доходностью 114% APY. То есть вы не только торгуете в безопасности и без задержек, но и параллельно зарабатываете на пассивном доходе.

Пресейл Snorter стартовал с цены $0,099, быстро собрал свыше $2 млн, а сейчас объем инвестиций уже превысил $4,15 млн. Внимание проекту уделяют и киты, и розничные инвесторы. Он уже вошел в топ новых криптовалют этого торгового сезона.

