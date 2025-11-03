Ethereum к декабрю 2025 может дойти до $4500

Ethereum (ETH) сейчас торгуется около $3 866 при суточном объеме свыше $17,4 млрд. Активность трейдеров в сети остается стабильной, даже несмотря на небольшие колебания. ETH уверенно держит статус второй крупнейшей криптовалюты, с рыночной капитализацией примерно $466,6 млрд. Актив показывает устойчивость на фоне общей неопределенности на рынках. Все это вызывает доверие пользователей и позволяет составлять этим оптимистичные прогнозы.

Многие трейдеры ждут рывка Ethereum к концу года. И даже техническая картина намекает на возможный прорыв вверх – вплоть до $4 500 к декабрю 2025 года. Если текущий тренд сохранится, а ноябрь его усилит, то прогнозы могут стать реальностью.

Цена Ethereum собирается около отметки $3 800

Пара ETH/USD сейчас двигается внутри симметричного треугольника. Это равновесие среди продавцов и покупателей. То есть, нет перевеса ни в сторону продаж (падение цены), ни в сторону покупок (ее рост). Формируются более высокие минимумы, чем были в октябре. Такая “сжатая” фаза с низкой волатильностью (цена не скачет) обычно говорит о приближении сильного движения цены.

Недельный ценовой график Ethereum. Источник: Tradingview

Ключевые уровни:

Поддержка: $3 680

$3 680 Сопротивление: $4 030

Технические индикаторы следующие. RSI около 46 показывает баланс между покупателями и продавцами. 50 EMA тоже “выпрямился”, что подтверждает временную неопределенность.

Замечен важный сигнал: структура роста остается бычьей. Рынок постепенно поднимает ценовые минимумы. Если ETH уверенно закрепится выше $4 030, следующими целями могут стать $4 250 и $4 485. Оба уровня являются важными зонами предыдущего сопротивления.

Бычий сигнал на недельном графике

На недельном графике цены ETH сохраняет бычий флаг. Эта фигура продолжения тренда, которая часто появляется перед новым ростом.

Такую техническую картину поддерживают фундаментальные факторы:

рост активности сети,

обновления для масштабирования,

приток институциональных инвестиций,

спрос на Ethereum-ETF и продукты для стейкинга.

Прогноз на декабрь 2025 года и условия торговли

Прогноз по Ethereum сейчас выглядит позитивно. Можно выделить следующие ключевые моменты:

1. Краткосрочная техническая картина. ETH находится в сжимающейся структуре (флаге). Пробой зоны $4 000-$4 100 станет сигналом для начала роста. Это может открыть путь к $4 500 уже к декабрю 2025 года. Если же цена не удержится выше $3 680, возможно краткосрочное снижение. Важные поддержки находятся около $3 500, и они могут остановить падение.

2. Факторы фундаментального роста:

Стабильный спрос на сеть Ethereum

Постоянные обновления (Ethereum 2.0, улучшения масштабируемости и безопасности)

Исторически ETH демонстрировал сильные циклы роста после таких паттернов

3. Долгосрочная перспектива. Пробой флага, как мы уже сказали, станет признаком начала новой крупной волны роста. Она может кардинально изменить стоимость ETH к 2026 году.

Рекомендации для инвесторов: на что обратить внимание в торговле ETH?

Внимательно следите за пробоем ключевого сопротивления $4 000-$4 100. Он будет сигналом для входа в длинные позиции. Не игнорируйте зоны поддержки при коррекциях ($3 680 и $3 500). Они важны для контроля риска.

Рассматривайте инвестиции в ETH как часть долгосрочной стратегии. Учитывайте фундаментальный потенциал проекта.

Хочется отметить, что на ноябрь сейчас возложено множество ожиданий. Инвесторы планируют восстановить потери октября в этом месяце. Получится ли? Покажет уже эта неделя. Трейдеры продолжают вкладываться в новые монеты на рынке: может, именно здесь потенциал крупной прибыли?

