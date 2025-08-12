Ethena, Pump.fun и Hyperliquid: фавориты грядущего альтсезона

Интерес к выборочной альткойн-сезоне возвращается. Трейдеры ищут проекты, объединяющие ликвидные рынки с заметным использованием. Сегодня в этом списке – Ethena, Pump.fun и Hyperliquid. У каждого активный токен, стабильный объем торгов и ясная роль в своей крипто-нишe.

Ethena (ENA)

Токен Ethena торгуется в середине растущей экосистемы синтетического доллара. На CoinMarketCap цена ENA чуть выше $0,80, капитализация – около $5 млрд, а суточный оборот высокий.

Также там отслеживается общая заблокированная стоимость (TVL) протокола – свыше $10 млрд. По этим показателям ENA входит в число более ликвидных средних по размеру монет.

Стек Ethena включает токен ENA на Ethereum и набор продуктов, ориентированных на хеджирование в долларах на блокчейне. Трейдеры используют ENA для выражения мнений о росте протокола, в то время как основной продукт ориентирован на стабильность доллара. По данным листинга, обращается более 6.6 млрд ENA, а обмены, где торгуется токен, разнообразны и глубоки.

Pump.fun (PUMP)

Токен PUMP от Pump.fun связан с фабрикой мем-койнов на Solana. В реальном времени цена около $0.0038, капитализация превышает $1.3 млрд, а суточный объем около $400 млн.

В листинге также есть исторический максимум около $0.012, зафиксированный в середине июля, а обращается 351 млрд монет. Ликвидность широка и на централизованных, и на децентрализованных площадках.

Цена PUMP (Источник: CoinMarketCap)

Ссылка на платформу в листинге указывает на то, что токен находится на стартовой площадке, которая привлекла большую активность в торговлю Solana. Этот факт помогает объяснить, почему токен по-прежнему набирает обороты спустя недели после своего пика. Текущую информацию о ценах, поставках и биржах лучше всего брать из одного и того же источника данных, который обновляется в режиме реального времени.

Hyperliquid (HYPE)

Токен HYPE от Hyperliquid занимает центральное место в высокопроизводительной ончейн-бирже. На CoinMarketCap цена находится в районе $40+, капитализация близка к $15 млрд, а суточный объем объемный и стабильный. В листинге также зафиксирован исторический максимум около $49,90 в середине июля, а обращается свыше 286 млн токенов.

Биржа работает на базе ончейн-ордебука с бессборовыми вечными контрактами и быстрой системой свопа. HYPE используется для управления протоколом и торговых стимулов внутри системы. Для трейдеров, отслеживающих динамику цены, на странице в реальном времени доступны котировки, данные о предложении и торговые пары, соответствующие последней активности на главных площадках.

Как они вписываются в альткоин-сезон

Эти три токена охватывают разные сценарии использования. ENA связан с долларовой протокольной экосистемой с большим TVL. PUMP ориентирован на мем-ликвидность в Solana. HYPE поддерживает биржу, которая держит обороты деривативами прямо на блокчейне.

Для трейдеров, следящих за ротацией капитала, вывод простой: глубокие книги заявок и ясные функции имеют значение, когда общий аппетит к риску смешанный. ENA опирается на рост протокола и TVL, PUMP – на социальный поток и запуск новых проектов, HYPE – на активность биржи.

Хотя полноценный сезон торговли альткоинами еще не наступил, стабильная работа Ethena, Pump.fun и Hyperliquid показывает, что в отдельных активах по-прежнему происходит целенаправленная ротация капитала.