ETH может взлететь на фоне краха крипторынка?

Обновленно: ноября 3, 2025

Роберт Кийосаки, автор бестселлера “Богатый папа, бедный папа”, снова бьет тревогу. На этот раз он заявляет: “НАЧАЛСЯ МАСШТАБНЫЙ ОБВАЛ. Миллионы будут стерты в порошок. Защитите себя. Серебро, золото, Биткоин и Эфириум – вот ваше спасение”.

Если это звучит знакомо, то это потому, что так оно и есть. Кийосаки опубликовал около 30 подобных предупреждений о крахе в период с ноября 2024 по октябрь 2025 года. У него вошло в привычку предсказывать “гибель рынка”. При этом, он одновременно использует в качестве безопасных активов золото, серебро и биткоин .

На данный момент кажется, что он пишет в соцсети слово“обвал” каждый раз, когда проливает свой кофе. Так над ним уже шутят в криптосообществе. Конечно, рынок сейчас переживает не лучшие времена, но послужной список Кийосаки в качестве эксперта не слишком велик. Его посты часто обсуждаются в комментариях. Исторически сложилось так, что рынок склонен делать прямо противоположное тому, что он предсказывает.

Источник: Аккаунт Кийосаки на X.com

Прогноз цены Ethereum: может ли ETH взлететь, когда остальное рухнет?

Да, мы уже поняли, что рынок сейчас в плачевном состоянии. Кийосаки мог не утруждать себя лишними напоминаниями. Даже цена лидера альткоинов, Ethereum, находится в опасном положении. Она сегодня, балансирует на ключевом уровне поддержки. Аналитики подметили, что его уже не раз проверяли на прочность в этом месяце. Недавнее обновление максимума, конечно, добавило оптимизма, но не закрепило его.

При этом технический индикатор RSI опустился до 31, что указывает на сильную перепроданность ETH. Это вселяет надежду на возможный отскок вверх в ближайшей перспективе. Если “быки” сумеют отстоять эту линию обороны, нас может ждать взлет к отметке $3900.

Однако если поддержка не выдержит, начнется настоящий разгром. Именно об этом потенциальном крахе так любит говорить Кийосаки. Резкое падение ETH потащит вниз и альткоины, а они, если честно, и так еле держатся на плаву. Октябрь выдался тяжелым, осталась надежна на ноябрь. Правда, если геополитическая обстановка и положение дел в правительстве США не выровняются, он может продлить всеобщий “упадок”.

