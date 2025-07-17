ETF на Ethereum бьют рекорды: приток $727 млн за один день

ETF на Ethereum показывают беспрецедентный спрос.

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: июля 17, 2025

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Согласно данным SoSoValue, 16 июля спотовые ETF Ethereum продемонстрировали рекордный чистый приток средств в размере $726,74 млн. Это самый большой однодневный приток средств за всю короткую, но быстро растущую историю категории, в результате чего общий совокупный чистый приток средств достиг $6,48 млрд.

Событие стало поворотным моментом для ETF Ether, которые изначально столкнулись с колебаниями инвесторов после их одобрения в прошлом году.

ETHA от BlackRock возглавила список с ошеломляющим чистым притоком в размере $499,25 млн за один день, в результате чего совокупный доход составил $7,11 млрд. В настоящее время чистые активы ETF составляют $7,73 млрд, а рыночная доля составляет 1,90% от всего объема Ethereum.

За ним последовал FETH от Fidelity с притоком $113,31 млн, в то время как ETHE от Grayscale добавил $33,04 млн, несмотря на сохраняющийся эффект от досрочного погашения.

Источник: SoSoValue

Ethereum достиг отметки в $3200, опережая Биткоин и Solana по ежедневному приросту

Резкий рост произошел после того, как цена Ethereum преодолела важный уровень в $3,200, поднявшись за день более чем на 6.8% и достигнув около $3,347. ETH обошел по росту как Bitcoin, так и Solana, что отражает растущий институциональный интерес к этому активу. Суточные объемы торгов резко выросли, а общий объем торгов через ETH спотовые ETF достиг $2,59 млрд.

Открытый интерес по фьючерсам на ETH также достиг нового максимума в $45 млрд, что на 60% больше с конца июня. Такой рост активности на рынке деривативов свидетельствует об усилении позиций институциональных инвесторов и ожиданиях дальнейшего роста цены.

Рост ETH объясняется доходностью стейкинга, дефляцией и долгосрочной полезностью

Директор по маркетингу Bitget Wallet Джейми Элкалех отметил, что текущий импульс Ethereum, это не просто краткосрочный бычий тренд. “Ethereum становится инфраструктурой, генерирующей доход”, – сказал он, отмечая доходность стейкинга в диапазоне 4-6% и дефляционные механики после внедрения EIP-1559.

“Накапливание ETH компанией BlackRock – не просто ставка на рост цены, а стратегическая позиция в том, что многие считают основой будущих финансов в блокчейне”, – добавил он.

ETF на ETH теперь рассматриваются как мост между крипто-ориентированными стратегиями и традиционными финансами. Например, накопление ETH BlackRock воспринимается как долгосрочная ставка на растущую роль Ethereum в финансах DeFi, NFT и инфраструктуре Web3.

Возвращение доверия инвесторов по мере снижения давления выкупа

Эти рекордные притоки средств особенно важны на фоне того, что многие ETF в первые месяцы сталкивались с оттоками, в основном из-за выкупов траста Grayscale. Разворот в июле свидетельствует о возобновлении доверия инвесторов после ослабления продаж, связанных с выкупами.

Несмотря на позитивный фон, риски остаются. Неопределенность с точки зрения регулирования и вопрос о том, считается ли ETH ценной бумагой, по-прежнему давят на рынок. Кроме того, конкуренция со стороны быстрых альтернатив, таких как Solana, и решений второго уровня может осложнить доминирование Ethereum.

Тем не менее, привлекательность Ethereum в его двойственной роли: это и финансовый инструмент с доходностью, и база для инноваций в блокчейне.