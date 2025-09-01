[LIVE] Экcперты прогнозируют ETH 100-кратный рост

Ethereum сейчас торгуется на уровне $4,464.

Ethereum торгуется на уровне $4,464. Рост составил 0,36% за последние 24 часа, дневной объем торгов достиг $22,9 млрд. Вторая по величине криптовалюта в мире имеет рыночную капитализацию около $536 млрд.

По мнению генерального директора ConsenSys и соучредителя Ethereum Джозефа Любина, это может быть только началом нового этапа. Стремительным ростом сегодня может похвастаться не только Эфириум – предпродажа Bitcoin Hyper ($HYPER) только что уверенно преодолела новую ценовую отметку.

Прогноз роста в 100 раз

Выступая 30 августа, Любин заявил, что Ethereum может вырасти в 100 раз от текущей стоимости. Драйвером роста стало принятие децентрализованных технологий Уолл-стрит. Он утверждает, что ETH в конечном итоге может превзойти монетарную базу Bitcoin.

Любин считает, что Ethereum станет основой финансовых рынков. Банки будут интегрировать стейкинг, валидаторские ноды и решения масштабирования Layer 2. Это заменит их устаревшую инфраструктуру.

Отмечается, что крупные институты вроде JPMorgan до сих пор используют множество прошлых разрозненных систем. Они могли бы сэкономить миллиарды, перейдя на рельсы на базе Ethereum.

Почему Уолл-стрит важна для ETH

Любин отвергает опасения, что сети масштабирования Layer 2 ослабят основу Ethereum Layer 1. Вместо этого он указывает на проекты вроде Linea и Proof of Burn. Они доказывают, что усилия по масштабированию укрепляют, а не каннибализируют базовую цепь.

Для него роль Уолл-стрит будет ключевой. Запуская валидаторы, создавая смарт-контракты и принимая процессы DeFi, банки постепенно перейдут на рельсы Ethereum. По его мнению, это не нишевый эксперимент – это следующая эволюция финансов.

Технический прогноз Ethereum (ETH/USD)

Прогнозируемая цена Ethereum демонстрирует рост. Он замечен после отскока от линии поддержки около $4265. На четырехчасовом графике ETH продолжает следовать восходящей линии тренда. Создается бычья структура из более высоких минимумов.

Индекс RSI вернулся к отметке 51 после падения на прошлой неделе. Это свидетельствует о возвращении устойчивого давления покупателей. MACD сужает свой отрицательный спред, сигнализируя о возможном переходе на бычий тренд. Последние свечи вблизи поддержки напоминают волчки. Это модели, которые часто указывают на поворотные точки, когда они подтверждаются объемом торгов.

График цен на Ethereum – Источник: Tradingview

Ближайшее сопротивление находится на отметке $4665, за которой следует $4865. Уверенный прорыв выше $4865 откроет путь к психологическому уровню в $5100. Однако неспособность удержать поддержку линии тренда может привести к откату к отметкам $4265 или $4070.

Соотношение риска и прибыли по-прежнему имеет тенденцию к росту. Прорыв выше $4665 может привести к росту до $5100 в краткосрочной перспективе. По словам Любина “ETH, скорее всего, вырастет в 100 раз. Возможно, намного больше”.

Предпродажа Bitcoin Hyper ($HYPER) объединяет безопасность Биткоина и скорость Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) позиционирует себя как первый Layer 2 для Bitcoin на базе Solana Virtual Machine (SVM). Предпродажные сборы преодолели порог в $13 млн. Это сигнал о сильной заинтересованности со стороны сообщества.

Цель проекта: расширить экосистему Bitcoin. Он дает возможность создавать быстрые и дешевые смарт-контракты, децентрализованные приложения и даже мемкоины. Команда делает акцент на доверии и масштабируемости. Проект прошел аудит от Consult.

BTC HYPER сочетает безопасность Bitcoin с высокопроизводительной структурой Solana. Это открывает двери для совершенно новых применений. Среди них бесшовные BTC-мосты и масштабируемая разработка dApp.

Импульс продаж быстро растет. Сборы пресейла уже преодолели отметку в $13 млн. Доступна только ограниченное предложение. На сегодняшнем этапе токены HYPER стоят всего $0.012835. Но эта цифра будет расти по мере продвижения предпродажи. Переходите на официальный сайт за самыми актуальными данными.

