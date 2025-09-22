Дойдет ли SOL до $310: мнение аналитиков

Solana сейчас торгуется по цене $238,45. Рыночная капитализация актива составляет $129,51 млрд, а объем торгов за сутки – $3,55 млрд. В последние дни цена колебалась в узком диапазоне, но эксперты считают, что скоро возможен прорыв. Прогнозы говорят, что в среднем сроке цена может вырасти до $310. Есть сейчас и другой проект, которому эксперты прогнозируют скоры ценовой взлет. Речь про Bitcoin Hyper ($HYPER), мы исследуем его динамику далее в материале.

CME запускает опционы на Solana и XRP

Чикагская товарная биржа CME (крупнейшая в мире площадка для торговли деривативами) с 13 октября начнет предлагать опционы на фьючерсы Solana (SOL) и XRP. Это первый раз, когда CME добавляет к своим продуктам альткоины. Ранее использовались только биткоин и эфир. Это показывает растущий интерес институциональных инвесторов к другим криптовалютам, что актуально в период альтсезона.

Фьючерсы на Solana и XRP с момента выхода в начале года показывают хороший спрос. С марта было продано более 540 тысяч контрактов на SOL на сумму $22,3 млрд. В августе был рекорд – 9 тысяч контрактов в день. Фьючерсы на XRP тоже популярны. В августе объем торгов достиг $16,2 млрд, а открытый интерес – $942 млн. Представитель CME Джованни Висиозо отметил, что это признак “существенного роста и высокой ликвидности” на этих рынках.

ETF на Solana укрепляют доверие инвесторов

Solana может скоро получить статус для создания спотового ETF по новым правилам SEC. В них говорится, что монета, чтобы претендовать на ETF, должна иметь стабильный рынок фьючерсов на регулируемой бирже минимум полгода. Поскольку фьючерсы на Solana уже торгуются на Coinbase и CME, сеть подходит под эти требования. Есть все шансы на одобрение ETF.

Аналитики утверждают, что спотовый доступ к ETF может стимулировать новый институциональный спрос. То есть, потенциальный приток капитала (больше спрос, больше денег). Можно провести параллели с тем периодом, когда биткоин-ETF “притягивали” миллиарды средств в начале этого года.

Институциональная активность также растет. Все благодаря запуску Grayscale ETF CoinDesk Crypto 5 на электронной бирже NYSE Arca. Фонд включает в себя Биткоин, Эфириум, XRP, Solana и Cardano. Тем самым, инвесторы получают диверсифицированный (разнообразный) криптопортфель с лучшими цифровыми активами. ETF-дебют подчеркивает растущий интерес к регулируемым криптопродуктам с несколькими активами. Все это может повысить ликвидность в Solana в ближайшие кварталы.

Прогноз цены Solana (SOL/USD)

Технический прогноз цены Solana остается нейтральным. поскольку SOL консолидируется (значит, укрепляется) внутри восходящего канала. При этом цена сжимается между 50-часовой EMA на уровне $239 и 200-часовой EMA на уровне $230. Покупатели продолжают защищать более высокие минимумы, но продавцы активны вблизи зоны сопротивления $248–$253.

Ценовой график Solana – Источник: Tradingview

Индекс относительной силы находится на отметке 45. Это сигнал нейтральной динамики, однако, намечен уклон к зоне перепроданности. Можно увидеть спрос в районе $236, что сигнализирует о высоком интересе покупателей. Прорыв выше $244 может открыть путь к $248, затем к $253 с дальнейшим расширением до верхней границы канала в районе $259.

Если динамика сохранится, аналитики ожидают, что SOL протестирует уровень в $300, и, возможно, достигнет $310, если одобрение ETF ускорит приток средств. С другой стороны, падение ниже $231 доллара может привести к спаду до $226 и, возможно, до $220. Правда, аналитики предполагают, что такое падение будет временным.

Bitcoin Hyper ($HYPER) сочетает в себе безопасность BTC и скорость Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) претендует на звание лучшей разработки сезона. Это решение второго уровня для Биткоина, которое работает на виртуальной машине Solana (SVM). Проект хочет расширить возможности BTC, добавив к нему быстрые и дешевые смарт-контракты, децентрализованные приложения и даже создание мем-монет.

Что предлагает проект? Команда соединила непробиваемую безопасность Биткоина с высокопроизводительной архитектурой Solana. Это открывает совершенно новые возможности:

Мгновенное подключение BTC к DeFi-экосистеме

Масштабируемая разработка децентрализованных приложений

Создание токенов на основе биткоина

Разработчики серьезно подошли к вопросу безопасности. Проект прошел аудит компании Consult, что должно успокоить инвесторов насчет надежности технического решения. Предпродажа набирает обороты, уже собрано $17,3 млн. Свободных токенов остается все меньше. На текущем этапе цена одного HYPER составляет $0,012955, но будет расти по мере продвижения предпродажи.

Идея соединить Биткоин с производительностью Solana звучит крайне амбициозно. Если команда действительно реализует задуманное, это может стать прорывом для BTC-экосистемы. Но как всегда в криптомире, высокие обещания не всегда превращаются в рабочие продукты, поэтому, стоит сохранять осторожность.

Как купить монеты? Токены HYPER можно приобрести на официальном сайте Bitcoin Hyper. Принимаются как криптовалюты, так и банковские карты.

