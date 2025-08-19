Dogecoin стремится к нулю? Qubic атакует DOGE

Держатели Dogecoin (DOGE) забеспокоились после того, как проект Qubic, ориентированный на искусственный интеллект и блокчейн, объявил о намерении направить следующую 51%-атаку на сеть мем-коина. Это усиливает медвежий прогноз по цене Dogecoin, что подтверждается сегодняшними торговыми объёмами.

В публикации в социальной сети несколько часов назад команда Qubic подтвердила, что идут “переговоры” по этому поводу, но признала: для захвата 51% хэш-мощности сети Dogecoin потребуется время.

Это заявление появилось спустя всего несколько дней после того, как Qubic успешно получил контроль над 51% мощности майнинга Monero и поставил под угрозу целостность сети, проведя реорганизацию шести блоков.

Реакция рынка Dogecoin и ответ Qubic

За последние 24 часа торговые объемы Dogecoin выросли на 75%, в то время как сам токен потерял почти 5% стоимости. Хотя это соответствует общему снижению криптовалютного рынка сегодня, высокий объем торгов указывает на усиление давления со стороны продавцов, что усиливает медвежий прогноз для DOGE в ближайшей перспективе.

В Qubic заявляют, что не намерены наносить вред этим проектам, а лишь стремятся продемонстрировать уязвимости их PoW-механизма консенсуса и подтолкнуть к переходу на PoS или другие менее энергоемкие решения.

Прогноз цены Dogecoin: DOGE может упасть до $0,14, если план Qubic увенчается успехом

Если план Qubic будет реализован, цена Dogecoin может опуститься до $0,14. На данный момент монета в очередной раз не смогла закрепиться выше отметки $0,25 и выглядит готовой протестировать поддержку на уровне около $0,16, так как рынок берет паузу после последнего ралли.

Если эта ключевая линия поддержки будет пробита, следующая область поддержки для DOGE будет находиться около $0,14. Трейдерам следует внимательно следить за движением цены, когда токен приближается к этим уровням, поскольку мы находимся на бычьем рынке, и любые значительные снижения следует рассматривать как возможность “покупки на падении”.

Даже несмотря на то, что намерения Qubic в настоящее время благоприятные, если они изменят свое мнение и будут контролировать большинство хеш-мощности, то смогут скомпрометировать сеть и привести к падению DOGE до нуля. Это маловероятный сценарий, но в любом случае это большой риск.

Поскольку положение Dogecoin сейчас неустойчиво, инвесторы могут переместить внимание в сторону одной из лучших криптопредпродаж года, такой как Maxi Doge (MAXI), которая может превзойти топовую мем-монету, особенно поскольку она основана на PoS-сети.

Maxi Doge (MAXI) превышает $1 млн, чтобы максимально использовать этот бычий рынок

Maxi Doge (MAXI) – это мем-монета с собачьей тематикой, вдохновленная сиба-ину Dogecoin. Однако эта новая версия этого популярного персонажа имеет настрой на получение максимальной прибыли от этого бычьего рыночного цикла.

Через Maxi Fund этот проект выделит до 25% средств, собранных через предпродажу, в самые перспективные токены и использует 1000-кратное кредитное плечо для увеличения размера своих позиций.

Это рынок только для новичков. Maxi Doge не ведает страха и не допускает красных свечей. Возможно, такой шанс выпадает раз в жизни, и этот проект планирует воспользоваться им, чтобы “выбраться из ямы”.

Чтобы присоединиться к новому виду торговли с экстремальным плечом, заходите на официальный сайт Maxi Doge и подключите свой кошелек (например, Best Wallet). Вы можете обменять USDT или ETH на этот токен или использовать банковскую карту для инвестирования.

