CoinPoker запускает PLO AfterParty с дополнительными призами на $70 000

Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Обновленно: ноября 3, 2025

Не успел закончиться крупнейший PLO Cash Game World Championship, где было свыше 900 игроков и 90+ столов, как CoinPoker уже запускает новую активность. Представляем CGWC PLO AfterParty – продолжение нашумевшей покер-вечеринки, которое пройдет с 3 по 17 ноября.

Не снижайте оборот. Продолжайте играть в свои любимые PLO кеш-игры и получите шанс выиграть дополнительные $5 000 призовых. Причем все это сверх обычных ежедневных лидербордов CoinRaces с их $12 000.

Присоединяйтесь к AfterParty, где вас ждут все те же масштабные банки и накал страстей. Помните, останавливаться никто не планирует!

PLO AfterParty: еще $70 000 к ежедневным CoinRaces

С 3 по 17 ноября CoinPoker каждый день будут добавляться еще по $5 000 к обычным лидербордам CoinRaces (где и так разыгрывается по $12 000). За две недели в PLO-играх будет дополнительно распределено $70 000 призовых средств.

Эта акция – способ поблагодарить PLO-комьюнити за невероятный успех турнира PLO CGWC, который стал рекордным событием в истории CoinPoker.

Если вы до сих пор сомневаетесь, насколько прибыльной может быть игра в PLO на CoinPoker, вспомните результат Джареда “Theblez” Блезника. Недавно он выиграл $2 500 000 всего за один уикенд на PLO-столах! Как мы видим, суммы здесь задействованы действительно крупные.

CoinRaces Points получили апгрейд

Недавно система начисления CoinRaces Points обновилась. теперь вы зарабатываете больше очков и можете накапливать их в долгосрочной перспективе.

Очки CoinRaces начисляются за участие в кэш-играх и определяются объемом сыгранных партий и уровнем ставок. Чем активнее вы играете, тем больше очков получаете и тем выше поднимаетесь в лидерборде.

Это обновление усиливает позиции CoinPoker как главной площадки для игры Pot Limit Omaha. PLO AfterParty создана, чтобы закрепить этот статус и поощрить игроков.

Что вы получаете в PLO AfterParty:

Ежедневный бонус $5 000 плюсом к обычным $12 000 в CoinRaces

плюсом к обычным $12 000 в CoinRaces Круглосуточный PLO-экшен на любых лимитах

Высокий трафик и хороший рейкбек

Комбинация рекреационных игроков и хайроллеров за одним столом

Дополнительные призы за попадание в ежедневные лидерборды

Что самое приятное? Все игроки CoinPoker получают доступ к PLO AfterParty. Никаких отборов, никаких ограничений, только игры с отличными призами.

PLO AfterParty: больше драйва и призов для игроков

Каждая раздача имеет значение. Чем больше играешь, тем выше место в таблице и тем больше награда. Новая акция гарантирует, что азарт чемпионата CGWC не угаснет сразу после его окончания.

Играйте и выигрывайте на CoinPoker, площадке с крупнейшими столами и щедрыми призами. Каждый день вас ждут там реальные денежные награды, динамичная игра и возможность подготовиться к новым событиям и акциям CoinPoker.

Что нужно знать о PLO AfterParty?

Вот 4 основных пункта по мероприятию:

Когда: с 3 по 17 ноября 2025 года

с 3 по 17 ноября 2025 года Где: на всех CoinPoker столах по PLO

на всех CoinPoker столах по PLO Какие призы: $12 000 в ежедневных лидербордах и дополнительно $70 000 в наградах CoinRaces

$12 000 в ежедневных лидербордах и дополнительно $70 000 в наградах CoinRaces Кому доступно: всем игрокам Pot Limit Omaha

Присоединяйтесь к PLO AfterParty и с каждой новой раздачей становитесь на шаг ближе к призам на сумму $70 000.

Подробнее о CoinPoker

CoinPoker – лучшее место для игры в онлайн-покер с высокими ставками. Здесь играют легенды, такие как:

Лайнус “LLinusLLove” Лелигер

Оуэн “PR0DIGY” Мессер

Тони G

Бьорн “asianflushie” Ли

Кайхан Мокри

Дирк “venividi1993” Герритсе

Благодаря революционной блокчейн-технологии, платформа обеспечивает максимальную безопасность и прозрачность. Все игроки получают полный контроль над средствами и ситуацией.

Важно сказать, CoinPoker – это не только про крупные выигрыши. Это еще и про инновации. Платформа единственная предлагает CoinRaces – 4-х часовые лидерборды для кэш-игр, где игроки получают призы за объем и мастерство.

Как ведущая крипто-покерная платформа, CoinPoker принимает депозиты в BTC, ETH, SOL, USDT, USDC, CHP, TRX и BNB, а также позволяет торговать криптой напрямую через Crypto Futures. Теперь к этому добавилась возможность вносить фиат в более чем 20 странах. Да, здесь сочетается азарт покера с максимальной гибкостью способов пополнения. CoinPoker ставит игрока на первое место. Его интересы важнее всего.

Оставайтесь в курсе новостей CoinPoker: присоединяйтесь в Discord, Twitter, Instagram и YouTube. Смотрите также новое видео на YouTube.

Для подробной информации загляните на официальный сайт CoinPoker. Контакты для медиа-запросов:

Имя: James Williams

Почта: [email protected]