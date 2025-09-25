Что с криптовалютой сегодня?

За прошедшие сутки крипторынок оставался в основном без изменений. Общая капитализация чуть упала на 0,1% и составляет сейчас около $3,89 трлн. Объем торгов за сутки держится на уровне 163,7 млрд. Большинство топовых криптовалют показывают небольшие изменения за последние 24 часа, а за неделю многие потеряли в цене. Рассказываем далее о динамике монет с низкой капитализацией, но огромным потенциалом, таких как SUBBD.

Основные моменты последних дней по криптовалютам:

8 из 10 крупнейших криптовалют упали за неделю. Биткоин торгуется около $113 тыс., Эфириум – примерно $4 180.

Индекс страха и жадности снизился до 39. Это значит, что инвесторы стали осторожнее.

Компания River отмечает, что корпорации сейчас держат больше Биткоинов, чем биржевые фонды (ETF). Это помогает “сгладить” большие распродажи крупных держателей (криптокитов).

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) считает использование стабильных монет в деривативах “убойным приложением”. Эксперты отмечают, что это способ увеличить количество финансовых инструментов на базе криптоактивов.

Американские BTC ETF потеряли $103,61 млн 23 сентября. При этом из фонда Fidelity FBTC ушло $75,56 млн. ETH ETF за тот же период ушли в размере $140,75 млн, включая 63,4 млн из фонда FETH.

Среди альткоинов лидируют по росту Quanto и Slash Vision Labs (+52,4% за день), Aster (+24,8%).

Подробности по курсам криптовалют

Биткоин стоит около $112 975. Актив остался без изменений за сутки, но за неделю продемонстрировал спад на 2,8%. Эфириум сейчас стоит $4 177, за последние сутки он потерял 0,3%. За неделю упал на 7%.

Solana продолжает падать. Эксперты зафиксировали спад на 2,9% 24 сентября, на 9,2% за неделю (до $212,74). Сегмент мем-валют тоже пошатнулся. Лидер направления, Dogecoin, упал на 8,5% за неделю. Сейчас он стоит $0,2429. Lido Staked Ether и Wrapped Beacon ETH снизились примерно на 7% за 7 дней.

Несмотря на стабильность рынка, некоторые альткоины уверенно растут. Единственные крупные монеты с ростом за неделю – это BNB и XRP. Они показали прирост на 6,6% и 4,2% соответственно. Проект Aster прибавил 24,8%, SafePal – 24,3%, а игровой токен Undeads Games – 5,8%. Quanto и Slash Vision Labs выросли за сутки на 52,4%, Fluid – на 47,8%. Такие резкие движения показывают, что на рынке альткоинов все еще много динамики, даже когда топовые монеты либо стоят на месте, либо незначительно снижаются.

По словам River, компании сейчас держат больше Биткоинов, чем ETF, и продолжают накапливать. Это помогает удерживать цену BTC и компенсирует продажи крупных игроков.

